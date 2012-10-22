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В филиале «Приморская генерация» ДГК новый директор
ВЛАДИВОСТОК, 22 октября, ZRPRESS. К своим обязанностям приступил Дмитрий Лебедь.
Приказом генерального директора ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»(ОАО «ДГК» - входит в ОАО «РАО Энергосистемы Востока)в филиале «Приморская генерация», куда входят электростанции Владивостока, Артема, Партизанска, назначен новый директор. Им стал Дмитрий ЛЕБЕДЬ, ранее возглавлявший другой филиал энергокомпании – «ЛуТЭК». Он сменил на этой должности Михаила Матвеева в связи с его переходом на другое место работы.
Досье: ЛЕБЕДЬ Дмитрий Викторович, 46 лет. В энергетике 24 года. В 1988 году окончил Томский политехнический институт по специальности «Тепловые электрические станции». После вуза 15 лет трудился на электростанциях Сибири: Барабинской ТЭЦ и Красноярской ГРЭС-2. Прошел здесь ступени профессионального становления – от машиниста до зам. начальника котлотурбинного цеха. В марте 2003 года был приглашен на Дальний Восток– заместителем главного инженера Приморской ГРЭС. Впоследствии был главным инженером и директором этой электростанции. С декабря 2009 года и до настоящего времени возглавлял филиал «ЛуТЭК» ОАО «ДГК».
В 2007 году окончил курс«Ведение инвестиционной деятельности» в С.-Петербургском Энергетическом институте повышения квалификации; в 2012 году – «Повышение надежности и эффективности эксплуатации электрических станций и энергетических систем» в Московскомэнергетическом институте.За время работы был удостоен ряда отраслевых наград, в том числе Благодарности Минпромэнерго РФ в 2005 году и Почетной грамоты Минэнерго РФ в 2011 году.
Женат. Воспитывает троих сыновей.
Пресс-служба ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО "ДГК").
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