www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

В Приморском крае за 9 месяцев ликвидированы 3317 юридических лиц

22 Октября 2012, 11:56 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября, ZRPRESS. Приморскстат сообщает о структурных изменениях в экономике Приморского края.

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов в Приморском крае на 1 октября 2012 года из учтенных 65,9 тыс. организаций 63,7 тыс. являются юридическими лицами, 2,2 тыс. - филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями юридических лиц.

36% предприятий Приморского края при регистрации заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, 18% - операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, 12 % - транспорт и связь, 8% - строительство. По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшой рост числа зарегистрированных организаций (100,9%). Наибольший рост имеется в таких видах деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, деятельность гостиниц и ресторанов, транспорт и связь - по 105%.

Наиболее распространенная форма собственности – частная российская. Ее имеют 87% хозяйствующих субъектов, 6% - государственную и муниципальную.

Подавляющее большинство организаций Приморского края являются коммерческими структурами, самая распространенная форма которых, общество с ограниченной ответственностью. Их доля в общем количестве организаций края всех организационно-правовых форм составляет почти 77%.

Преимущественно предприятия сосредоточены в городских округах (90%), в муниципальных районах находится незначительное количество объектов (10%).

С начала года зарегистрировано 4814 организаций, количество ликвидированных юридических лиц составило 3317.

Кроме того, в составе Статрегистра учтено 55,8 тыс. индивидуальных предпринимателей, 57% из них заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Регистр актуализируется ежедневно на основании сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию), предоставляемых налоговыми (регистрирующими) органами в электронном виде, сообщила зам. руководителя Приморскстата Я.В. Новобрицкая.

Автор: По сообщениям Приморскстата
Теги:













Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru