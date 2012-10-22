В Приморском крае за 9 месяцев ликвидированы 3317 юридических лиц

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября, ZRPRESS. Приморскстат сообщает о структурных изменениях в экономике Приморского края.

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов в Приморском крае на 1 октября 2012 года из учтенных 65,9 тыс. организаций 63,7 тыс. являются юридическими лицами, 2,2 тыс. - филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями юридических лиц.

36% предприятий Приморского края при регистрации заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, 18% - операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, 12 % - транспорт и связь, 8% - строительство. По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшой рост числа зарегистрированных организаций (100,9%). Наибольший рост имеется в таких видах деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, деятельность гостиниц и ресторанов, транспорт и связь - по 105%.

Наиболее распространенная форма собственности – частная российская. Ее имеют 87% хозяйствующих субъектов, 6% - государственную и муниципальную.

Подавляющее большинство организаций Приморского края являются коммерческими структурами, самая распространенная форма которых, общество с ограниченной ответственностью. Их доля в общем количестве организаций края всех организационно-правовых форм составляет почти 77%.

Преимущественно предприятия сосредоточены в городских округах (90%), в муниципальных районах находится незначительное количество объектов (10%).

С начала года зарегистрировано 4814 организаций, количество ликвидированных юридических лиц составило 3317.

Кроме того, в составе Статрегистра учтено 55,8 тыс. индивидуальных предпринимателей, 57% из них заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Регистр актуализируется ежедневно на основании сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию), предоставляемых налоговыми (регистрирующими) органами в электронном виде, сообщила зам. руководителя Приморскстата Я.В. Новобрицкая.