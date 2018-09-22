Приморский филиал РАНХиГС как центр подготовки профессионалов проектного менеджмента

Задачи, стоящие сегодня перед бизнесом и властью, все чаще неординарны и требуют незамедлительного решения в условиях ограниченных ресурсов. Стандартные административные методы управления с ними, как правило, не справляются. Поэтому в государственном и муниципальном управлении и бизнесе все большее распространение получает проектный менеджмент.



Одним из центров обучения проектному управлению на Дальнем Востоке является Приморский филиал академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. О том, что представляет собой проектный менеджмент мы говорим с его директором, Эмином Ягубовым.

- Эмин Зафарович, в последнее время мы все чаще слышим о проектном менеджменте, как модели управления, применяемой, когда другие модели организации труда уже не работают. Насколько обосновано такое представление о нем? Что вообще такое проектное управление и для чего оно необходимо?

- Экономисты утверждают, что мы живем в эпоху неопределенности, во время стремительных изменений в сфере экономики, политики, социальных отношений. Из-за этого структурам власти и бизнеса гораздо сложнее, чем раньше, на них реагировать. Привычный нам операционный менеджмент, имеющий иерархическую структуру управления, с данной задачей, как правило, не справляется, так как он слишком «вязок». Ведь стандартная организация управления требует согласования всех решений с первым лицом организации, предварительно утвердив их у руководства ее подразделений. В результате этого очень часто решения принимаются слишком поздно и не отвечают изменившимся условиям.

Выходом здесь может стать проектное управление, выстраивающее горизонтальные связи между структурами организации в рамках проектных групп. Такой инструмент настроен на решение конкретных задач и позволяет сократить время принятия решений.

Второй важной проблемой управления является ответственность сотрудников. Сегодня большинство решений принимаются руководителем организации, единолично несущим за них свою ответственность. Кроме того, согласно современным исследованиям всего 15 процентов сотрудников в организациях самомотивированы, то есть готовы брать ответственность за свои решения. А остальные 85 процентов предпочитают, грубо говоря, работать с 9-ти до 18, по четкому графику, выполняя инструкции. И, естественно, они никакой ответственности принимать не хотят.

В данной ситуации может помочь проектное управление, нацеленное на создание команды, в которой все несут персональную ответственность за свой участок работы. При этом каждый участник рабочих групп хорошо замотивирован, ведь, как правило, он получает премиальные за своевременное и качественное исполнение проекта.

Резюмируя можно сказать, что проектное управление позволяет решить три важные для любой организации, проблемы: оперативное реагирование на внешние изменения, увеличение ответственности и высокая мотивация работников.

- А в каких условиях проектный менеджмент в принципе не имеет альтернатив?

- Как правило, к проектному менеджменту прибегают в условиях серьезных ограничений по времени, недостатка материальных ресурсов для решения определенных задач или отсутствии квалифицтрованных кадров для их решения. Проектное управление подразумевает выполнение конкретной материальной задачи в ограниченный период времени или в условиях нехватки ресурсов.



- Что сразу указывает на то, что перед вами – проект?



- Первое, наличие уникальности, ведь проект - это нечто, что создается впервые. Второе - ограниченность по времени - у него всегда обозначаются четкие сроки реализации. Третье - ограниченностт ресурсов, к примеру, финансовых или кадровых. Плюс - целеполагание - проект всегда выполняется под решение конкретных задач, выраженных, как правило, в количественных единицах измерения.

- Почему именно в современном обществе стало столь востребовано проектное управление?



- Не стоит делать акцент только на наше время. Проекты существуют с тех пор, как существуют сами идеи. Возведение пирамид в Древнем Египте или строительство космодрома – события значительной величины, инновационности и существенных физических или умственных затрат – могут быть названы успешными проектами.

Сегодня мы встречаемся с проектами во всех областях и сферах деятельности – научных исследований, культуры, политики и даже частной жизни. На предприятии проектами провозглашаются чаще всего заказы от клиентов – крупные, инновационные и особо значимые.

Проектное управление позволяет приобрести комплексные профессиональные знания руководителя по управлению функциональными процессами в организации, формированию стратегии, работе с персоналом, оптимизации финансовых потоков, оценить свою бизнес-идею, рынок, конкурентов и многое другое.



- Востребованность проектного управления подразумевает высокий спрос на данную услугу со стороны слушателей, соответственно, растет предложение от вузов к ее предоставлению. Что отличает РАНХиГС в качестве поставщика образования по проектному менеджменту?



- Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» РАНХиГС является уполномоченным центром компетенции проектного управления.

Головная организация РАНХиГС, расположенная в городе Москве является центром компетенций по проектному управлению для госслужащих. Ее обучающие программы проецируются на территориальные филиалы академии.

Наш филиал уже 8-ой год реализует президентскую программу по проектному управлению в трех областях: образовании, здравоохранении и культуре. Мы ежегодно обучаем около 90 специалистов по проектному менеджменту в данных трех направлениях. Опыт обучения наработан нашим филиалом колоссальный, при этом мы все время вносим необходимые коррективы в наши программы, меняя их к лучшему.

Стоит также отметить, что шесть преподавателей приморского филиала РАНХиГС прошли обучение по проектному управлению в головной структуре РАНХиГС в институте повышения квалификации. Являясь ключевой фигурой по обучению проектному управлению в органах госвласти в Приморском крае, мы ориентируемся только на то, что разрабатывает РАНХИГС и администрация президента. Единственным квалифицированным центром обучения проектному менеджменту для структур федеральной и муниципальной власти является наша организация. Но разработанная методология преподавания проектного управления с успехом применяется и в сфере бизнеса, ведь стандарты проектного менеджмента во всех областях человеческой деятельности едины.

Наш филиал осуществляет дополнительное профессиональное образование по проектному управлению. Его могут получить выпускники высших учебных заведений — специалисты и бакалавры всех специализаций и профилей деятельности, специалисты проектно-ориентированных организаций. Выпускники программы могут занимать должности специалиста по проектному управлению, руководителя проекта, директора портфеля проектов, директора программы и другие профильные должности.

Программа «Проектное управление» имеет своей целью подготовку нового поколения высококвалифицированных менеджеров, отвечающих динамично изменяющимся требованиям на современном рынке труда и международному уровню профессионального образования. Здесь готовят управленцев для практической деятельности в сфере менеджмента, владеющих современными методиками эффективного управления организациями различных организационно-правовых форм, подразделениями, группами сотрудников, проектами и сетями, а также систематизированными представлениями, знаниями, умениями и навыками в области менеджмента организаций.

Все желающие могут получить более подробную информацию о курсе по телефону :8(423) 263-42-88, электронной почте umo@prim.ranepa.ru или при личной встрече с руководителями курса по адресу: город Владивосток, улица Стрелковая 14.

