За 10 лет с начала газификации Хабаровская ТЭЦ-1 сократила выбросы в несколько раз

За 10 лет газификация Хабаровской ТЭЦ-1 (структурное подразделение филиала «Хабаровская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») позволила сократить ежегодные выбросы вредных веществ в атмосферу в 2 раза, а золошлаковых отходов - в 4 раза, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Так, по данным экологической службы филиала «Хабаровская генерация», в 2005 году объем вредных выбросов в атмосферу составил 25,6 тыс тонн (в том числе золы угля и сажи – 15,1 тыс тонн, диоксида азота 4,5 тыс тонн, диоксида серы 4,6 тыс тонн). В 2015 году этот показатель составил 11,6 тыс. тонн (в том числе золы угля и сажи – 4,2 тыс тонн, диоксида азота 3,6 тыс тонн, диоксида серы 2,9 тыс тонн). За 10 лет общее снижение выбросов оставило 91,6 тыс тонн, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК».

Резко сократилось и образование золошлаковых отходов. Если в 2005 году этот показатель составил 359,8 тыс тонн, то в 2015 году – 86,2 тыс тонн. В целом за десятилетие снижение золошлаковых отходов достигло 1 670,9 тыс тонн. Уголь продолжает использоваться на станции в качестве топлива наряду с природным газом (из соображений надежности энергоснабжения), но его ежегодный расход за 10 лет сократился примерно втрое – с 1 029 тыс. тонн в 2005 году до 338,7 тыс. тонн в 2015-м.

В сентябре 2006 года в рамках программы «Реконструкция Хабаровской ТЭЦ-1 под использование в виде топлива природного газа» стартовала модернизация паровых угольных котлоагрегатов паропроизводительностью 210 тонн в час. За минувшие 10 лет переведены на сжигание природного газа 6 котлоагрегатов из действующих 15-ти.

- В декабре текущего года планируется завершить модернизацию котлоагрегата №14, еще через год - котлоагрегата №15. То есть газовыми на станции будут уже 8 котлов из 15-ти. - рассказывает о перспективах газификации станции директор филиала «Хабаровская генерация» Владимир Лариков. – Эти этапы закрепят достигнутый экологический эффект, что очень важно, учитывая, что электростанция расположена вблизи жилых районов. Перевооружение не только положительно повлияло на экологическую обстановку, но и повысило надежность работы оборудования - теперь оно гораздо реже нуждается в ремонте, его легче и проще эксплуатировать.



Досье "Золотого Рога": «Хабаровская генерация» – самый крупный филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания». Действует на территории Хабаровского края в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре, поселке Майский. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. В филиал входят семь электростанций (Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1, Майская ГРЭС, Николаевская ТЭЦ). Их общая установленная мощность: электрическая – 2231,3 МВт, тепловая – 6371,8 Гкал/час. Ежегодный объем выработки энергии: электрической – порядка 7 млрд 800,9 млн кВтч; тепловой – порядка 10 млн 435,2 тыс. Гкал. Численность персонала – 3855 человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.





