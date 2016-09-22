Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток увидит выставку "Городской романс" в Приморской картинной галерее
Сбербанк запускает масштабный культурный и социальный проект, который приурочен к 175-летию банка и пройдёт в течение осени по всей стране, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Банк обеспечит бесплатный вход для посетителей 18 художественных музеев в 17 городах России. Проект откроет для посетителей российских музеев произведения искусства широкой палитры художественных стилей и направлений — от ренессанса до супрематизма, работы Пиранези и Малевича, Репина и Серова, Кандинского и Доржиева. Музеи, участвующие в проекте, делают его содержание максимально многообразным: на карту России фактически накладывается «карта» искусства страны и мира. Каждый из музеев делает бесплатным вход по индивидуальному графику. За время акции сотни тысяч людей смогут посетить постоянные экспозиции музеев, а также увидеть уникальные выставки, которые формируются специально под данный проект.
В Москве благодаря Сбербанку будет открыт свободный доступ в ГМИИ имени А.С. Пушкина, в Петербурге — Русский музей. С этим музеями Сбербанк сегодня заключил соглашения о сотрудничестве.
Владивосток увидит выставку «Городской романс» в Приморской картинной галерее, на которую ряд своих шедевров отправляет Третьяковская галерея. Посетители Меншиковского дворца Эрмитажа смогут увидеть картину «Сады наслаждений» 16 века, относящуюся к школе Босха. До реставрации, проведённой в этом году, она считалась копией 19 века. Это первый показ картины, начиная с её поступления в Эрмитаж в 1922 году. Классику русской живописи с 1 октября открывает Ярославский художественный музей с выставкой «Илья Репин и ученики». В Перми впервые пройдет выставка русского авангарда. Современное искусство, находящееся на пике мировых трендов также можно будет увидеть в проекте Сбербанка: филиал ГЦСИ в Нижнем Новгороде откроет доступ на выставку южнокорейских художников, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
Проект Сбербанка охватит музеи Астрахани, Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Кемерово, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Тюмени и Ярославля.
«Искусство сохранять ценности объединяет музеи и банки. Поэтому музейный проект для нас очень символичен и важен. Если наша инициатива поможет миллионам людей приобщиться к Великому наследию российских музеев, это будет лучшим подарком на 175-летие для Сбербанка», - прокомментировал Президент, председатель правления Герман Греф.
Перед проектом также стоят образовательные задачи: специальными акциями, в том числе в партнерстве с популярными мобильными приложениями, банк планирует привлечь молодежь в музеи, участвующие в акции, и в целом повысить интерес молодого поколения к искусству.
Кроме того, в честь своего 175-летия в ГМИИ имени А.С. Пушкина Сбербанк организует уникальную выставку картин для слепых и слабовидящих людей. Экспозиция тактильных копий шедевров Боттичелли, Кранаха, Шардена, Пикассо, Гогена, Руссо из коллекции Пушкинского музея откроется в середине ноября и будет приурочена ко Всемирному дню слепых.
На московском фестивале «Круг света» Сбербанк представит 3D-инсталляции на зданиях МГУ и Большого театра, которые раскроют 175-летнюю историю банка через историю искусства. Тематика светового шоу напрямую связана с музейным проектом. В сюжетах световых шоу банка используются проекции тех произведений искусства, которые жители страны смогут увидеть, бесплатно посетив музеи, участвующие в акции.
Новости тематики
- Владивосток увидит выставку "Городской романс" в Приморской картинной галерее
- Вклады уходят в онлайн
- Сбербанк анонсировал запуск глобальной платформы торгового финансирования
- Для развития жилищного рынка в России необходимо снижать ставку по ипотеке
- Сбербанк потратился на восстановление самолетов "Трансаэро"
- Альфа-Банк предложит решения для роста
- На ВЭФ во Владивостоке день начинали с китайской оздоровительной гимнастики цигун
- Все новые банкоматы Сбербанка будут оснащаться аудиовыходом
- Сбербанк наградил победителей акции "Ремонт в подарок" в Приморье
- Автокредиты переехали в салоны
Новости раздела
- В экидене Первого Международного владивостокского марафона команда "Ростелекома" заняла третье место
- Корейский бизнес хочет не только выгодных проектов на Дальнем Востоке, но и понятных правил
- Палочки "made in Primorye" пользуются спросом в лучших ресторанах Сеула
- "Ростелеком" выступил соорганизатором Дальневосточного ИТ-Форума во Владивостоке
- Владивостокский филиал АО "Первая Грузовая Компания" расширяет спектр услуг в перевозке нефтеналивных грузов
- Кукуруза уродилась на всем Дальнем Востоке
- За 10 лет с начала газификации Хабаровская ТЭЦ-1 сократила выбросы в несколько раз
- Владивосток увидит выставку "Городской романс" в Приморской картинной галерее
- Очередную партию продуктов жителям Приморья направил Фонд продовольствия "Русь"
- Вклады уходят в онлайн
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Остров зоной не испортишь
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки