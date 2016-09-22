Сбербанк запускает масштабный культурный и социальный проект, который приурочен к 175-летию банка и пройдёт в течение осени по всей стране, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Банк обеспечит бесплатный вход для посетителей 18 художественных музеев в 17 городах России. Проект откроет для посетителей российских музеев произведения искусства широкой палитры художественных стилей и направлений — от ренессанса до супрематизма, работы Пиранези и Малевича, Репина и Серова, Кандинского и Доржиева. Музеи, участвующие в проекте, делают его содержание максимально многообразным: на карту России фактически накладывается «карта» искусства страны и мира. Каждый из музеев делает бесплатным вход по индивидуальному графику. За время акции сотни тысяч людей смогут посетить постоянные экспозиции музеев, а также увидеть уникальные выставки, которые формируются специально под данный проект.

В Москве благодаря Сбербанку будет открыт свободный доступ в ГМИИ имени А.С. Пушкина, в Петербурге — Русский музей. С этим музеями Сбербанк сегодня заключил соглашения о сотрудничестве.

Владивосток увидит выставку «Городской романс» в Приморской картинной галерее, на которую ряд своих шедевров отправляет Третьяковская галерея. Посетители Меншиковского дворца Эрмитажа смогут увидеть картину «Сады наслаждений» 16 века, относящуюся к школе Босха. До реставрации, проведённой в этом году, она считалась копией 19 века. Это первый показ картины, начиная с её поступления в Эрмитаж в 1922 году. Классику русской живописи с 1 октября открывает Ярославский художественный музей с выставкой «Илья Репин и ученики». В Перми впервые пройдет выставка русского авангарда. Современное искусство, находящееся на пике мировых трендов также можно будет увидеть в проекте Сбербанка: филиал ГЦСИ в Нижнем Новгороде откроет доступ на выставку южнокорейских художников, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Проект Сбербанка охватит музеи Астрахани, Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Кемерово, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Тюмени и Ярославля.

«Искусство сохранять ценности объединяет музеи и банки. Поэтому музейный проект для нас очень символичен и важен. Если наша инициатива поможет миллионам людей приобщиться к Великому наследию российских музеев, это будет лучшим подарком на 175-летие для Сбербанка», - прокомментировал Президент, председатель правления Герман Греф.

Перед проектом также стоят образовательные задачи: специальными акциями, в том числе в партнерстве с популярными мобильными приложениями, банк планирует привлечь молодежь в музеи, участвующие в акции, и в целом повысить интерес молодого поколения к искусству.

Кроме того, в честь своего 175-летия в ГМИИ имени А.С. Пушкина Сбербанк организует уникальную выставку картин для слепых и слабовидящих людей. Экспозиция тактильных копий шедевров Боттичелли, Кранаха, Шардена, Пикассо, Гогена, Руссо из коллекции Пушкинского музея откроется в середине ноября и будет приурочена ко Всемирному дню слепых.

На московском фестивале «Круг света» Сбербанк представит 3D-инсталляции на зданиях МГУ и Большого театра, которые раскроют 175-летнюю историю банка через историю искусства. Тематика светового шоу напрямую связана с музейным проектом. В сюжетах световых шоу банка используются проекции тех произведений искусства, которые жители страны смогут увидеть, бесплатно посетив музеи, участвующие в акции.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.