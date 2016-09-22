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Очередную партию продуктов жителям Приморья направил Фонд продовольствия "Русь"
Шесть тонн гуманитарной помощи направил «Фонд продовольствия «Русь» в сельские районы Приморья. Продуктовые наборы, состоящие из чая, круп, консервов, макарон и масла получат жители Красноармейского, Дальнереченского и ряда других районов. В общей сложности сформировано 1200 пакетов с едой, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«В результате подтопления повреждены и отрезаны от цивилизации дома и целые села, — отметила руководитель «Фонда продовольствия «Русь» Виктория Крисько, — часть из них находятся за сотни километров от Владивостока. На протяжении всего времени мы собираем товарные и денежные пожертвования от компаний и людей. В рамках нашей совместной с KFC программы продовольственной помощи нуждающимся было принято решение экстренно выделить 1200 продуктовых наборов. Тем самым, мы хотим поддержать людей в этот нелегкий период жизни в регионе бедствия. В данный момент наборы развозятся по населенным пунктам».
Передача продуктов осуществляется при поддержке Приморского отделения Российского Красного Креста. Помощь получат даже те, кто живет за 650 километров от краевого центра, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе «Фонда продовольствия «Русь».
С начала сентября на Дальнем Востоке действует режим чрезвычайной ситуации. Несколько этапов нарастания разрушительного воздействия стихии привели к тяжелым последствиям для населения. В рамках программы помощи пострадавшим от ЧС «Фонд продовольствия «Русь» уже направил более 4 тонн средств гигиены и продуктов питания, а также продолжает сбор денежных средств на закупку продуктовых наборов.
Досье "Золотого Рога": Фонд продовольствия «Русь» — это всероссийская благотворительная организация, первый в стране банк еды. Оказывает продовольственную и непродовольственную помощь социально незащищенным категориям населения по всей России. Фонд был основан в 2012 году. Фонд продовольствия «Русь» собирает товарные пожертвования (продукты питания и товары первой необходимости) от российских производителей, кафе, ресторанов, магазинов, продуктовые наборы от населения в рамках проектов «Корзина доброты» и «Продукты в деревни», а также денежные пожертвования от населения на закупку продовольствия в рамках всероссийского добровольческого проекта «Народный обед». Распределение помощи Фонд организует через социальные службы, приходы Русской Православной Церкви и частные некоммерческие организации по всей России. Каждый месяц помощь от Фонда получают 30 тысяч нуждающихся в разных регионах страны.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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