Вклады уходят в онлайн

20% депозитов в банках Приморья уже можно управлять дистанционно

Динамика спроса на дистанционные вклады среди частных клиентов кредитных организаций постепенно растет. В некоторых случаях размер такого депозита достигает более миллиона рублей. Процентные ставки вкладов, открытых в рамках интернет-банкинга, заметно выше, на 0,15-0,5%, чем - заведенных в офисе банка, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Сегодня эти предложения становятся интересными уже потому, что банки еще летом стали плавно снижать ставки по депозитам на короткие сроки, в ряде случаев на 2-3%.

Интернет-вклады в плюсе

По наблюдениям специалистов Примсоцбанка, динамика спроса на дистанционные вклады растет, доля увеличивается, но процент таких вкладов пока не очень значительный. Вместе с тем, коммерческие банки делают все возможное, чтобы перевести вкладчика в интернет-банк.

Управляющий ВТБ24 в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ рассказывает, что ежемесячно в «ВТБ24-Онлайн» открывается более 35 тыс. депозитов. Клиентам предлагается для открытия три вида депозитов с разными условиями накопления и расходования: «Выгодный Онлайн», «Накопительный Онлайн», «Комфортный Онлайн». Ставки по онлайн-вкладам выгоднее, чем в офисе (+0,15% для рублевых депозитов, +0,1% для депозитов в долларах США и евро). За год, с августа 2015 года, доля депозитов в «онлайне» увеличилась на 11% и достигла доли 42% от общего количества вкладов в банке. 34% вкладчиков имеют онлайн-депозит.

В банке «Открытие» за первое полугодие 2016 года число клиентов с действующими вкладами, в том числе «Моя копилка», открытыми через интернет-банк и мобильный банк, возросло в 3 раза (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года). «Во-первых, управление своим вкладом дистанционным способом просто удобно. Среди наших клиентов даже пенсионеры активно пользуются мобильным приложением и личным кабинетом в интернет-банке. Такие опции наиболее востребованы клиентами, которые находятся на значительном удалении от банка и города, например работая вахтовым методом (у нас есть и такие зарплатные проекты)», - отмечает управляющий «Хабаровским» офисом банка «Открытие» Татьяна ЗАВЬЯЛОВА.

1,638 млн вкладов приморцев имеют функции дистанционного управления. Это 20% от общего количества депозитов, открытых в банках Приморья. Большая часть из них доступна в рамках интернет-банка, на личной странице (1,395 млн счетов), имеет функцию управления через сообщения мобильного телефона (1,347 млн счетов). Высокой популярностью у владельцев подобных вкладов пользуются дистанционные операции в рамках интернет-банкинга, в его рамках за первый квартал нынешнего года осуществлено чуть более 44 тыс. операций на сумму около 1 млрд рублей (по данным Дальневосточного ГУ ЦБ России).

Директор департамента цифрового бизнеса банка «Восточный» Алексей КАЗАКОВ также говорит, что за последний год доля клиентов, открывающих вклады через интернет-банк, выросла до 3%. В планах кредитной организации довести это значение до 7-8%. Кстати, банк предлагает бонус - больший процент - к основной ставке по вкладу за открытие депозита в интернет-банке.

Директор территориального офиса Росбанка в Хабаровске Наталья ПОПОВА приводит статистику очевидного спроса на вклады, открытые в удаленном режиме: «Если в 2014 году клиенты Росбанка в Хабаровске дистанционно открыли свыше 800 вкладов, то в 2015-м их число составило уже более 1500. Доля клиентов, воспользовавшихся для открытия вкладов мобильным приложением «РОСБАНК Онлайн», выросла почти в 3 раза, с 7% в 2014 году до 20% в 2016-м.

Ставки привлекают

Вкладчики, заведшие депозит вне стен банка, вполне консервативны в своих предпочтениях и сбережения, что называется, на дистанции хранят в рублях. По словам Александра Вялкова, в среднем сумма депозита «ВТБ24-Онлайн» доходит до 1,25 млн рублей и более 83% открытых вкладов – рублевые.

Алексей Казаков также говорит, что большинство вкладов через интернет-банк открывается в рублях. Валютные вклады клиенты сейчас вообще открывают крайне редко из-за непредсказуемости курсов доллара и евро. Сейчас популярным стал накопительный «Счет-сейф». Открыть такой счет можно только в интернет-банке.

Начальник управления розничных услуг Дальневосточного банка Александр КУЗНЕЦОВ обращает внимание на то, что владельцы пластиковых карт банка могут открыть вклад «Банкоматный» в любом банкомате ДВБ, а с помощью сервиса «Интернет-офис» или «Мобильный офис» имеют возможность открывать вклад «Интерактивный». И во всех случаях ставки зависят от срока размещения средств (например, по вкладу «Интерактивный» они достигают 8% годовых в рублях и 0,8% в долларах США). «В связи с тем, что минимальный первоначальный взнос вкладов «Интерактивный» и «Банкоматный» составляет 1 000 рублей или $10, а пополнение предусмотрено в течение всего срока вклада, клиенты хранят различные суммы в зависимости от возможностей и потребностей, но большинство клиентов банка предпочитают хранить сбережения в рублях», - уточняет банкир.

Директор территориального офиса Росбанка в Хабаровске Наталья Попова говорит, что в личном кабинете интернет-банка клиенты могут оформить срочные вклады в рублях до 8,15% годовых и до 1,35% в долларах США в зависимости вида, срока и суммы вклада. Стоит отметить, что ставки по вкладам, открытым дистанционно, при сумме до 1,5 млн рублей увеличиваются на 0,2%. В среднем по Хабаровскому краю размер вклада клиента Росбанка составляет 250-300 тыс. рублей. Преобладание рублевых вкладов по отношению к валютным, которые составляют 3% от всех открытых вкладов, также сохраняется.

Приморский филиал Россельхозбанка также предлагает онлайн (дистанционные) вклады, управлять которыми (пополнять, совершать расходные операции, досрочно расторгать и др.) можно без посещения офиса с помощью банкоматов и системы «Интернет-банк» в круглосуточном режиме. Как отмечают специалисты банка, ставка для вкладов, открытых через интернет, на 0,2% годовых больше, чем по аналогичным депозитам, оформленным в офисах кредитной организации.

«Дистанционно в банке «Открытие» можно открыть любой вклад из предлагаемой линейки. Поэтому и больших отличий по суммам, которые размещаются на обычных вкладах, нет. На сайте банка есть калькулятор доходности по вкладам, который поможет определиться с выбором. Кстати, дистанционный вклад – хороший повод начать делать регулярные накопления, откладывая 10% с каждого поступления на карту. Мы советуем нашим клиентам финансово дисциплинировать себя, и, действительно, многие переводят часть полученной зарплаты на пополняемые срочные вклады или на расходно-пополняемый счет «Моя копилка» с начислением повышенных процентов на остаток», - делится наблюдениями Татьяна Завьялова.

Опции вкладов

Помимо повышенных процентных ставок и возможности круглосуточного управления счетом в любой точке мира, наши банки предлагают и новые опции. Алексей Казаков отмечает, что в сентябре этого года в интернет-банке реализована возможность скрывать вклады и кредиты. Опция стала востребованной среди клиентов банка «Восточный» с первого же дня появления: «Мотивы использования тут у каждого клиента свои, но мы проектировали ее в первую очередь для того, что бы он мог скрыть редко используемые счета и таким образом просматривать только нужную в данный момент информацию».

Такая опция становится востребованной и потому, что доступ в интернет-банк имеют также владельцы дополнительных карт основного держателя пластикового продукта.

С точки зрения вице-президента – управляющего директора по электронному бизнесу Промсвязьбанка Алгирдаса ШАКМАНАСА, с одной стороны, такая опция, как управление видимостью счетов, может быть востребована теми, кто боится «лишних глаз», хотя обычно такие клиенты не открывают личный кабинет при посторонних. С другой стороны, говорить о дополнительной защите здесь не приходится. «В нашем мобильном и интернет-банке сейчас предусмотрена другая функция, которая решает задачу визуального скрытия информации, - сворачивание блока со всеми счетами или вкладами на главной странице», - уточняет специалист банка.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.