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Сбербанк анонсировал запуск глобальной платформы торгового финансирования
Сбербанк анонсировал запуск глобальной платформы торгового финансирования – собственной разработки банка. Платформа будет предназначена для всех сегментов корпоративного бизнеса банка – от крупнейших до малых предприятий, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Платформа создается в рамках программы, направленной на автоматизацию всех внутренних процессов банка по продуктам торгового финансирования и документарных операций, а также для обеспечения обслуживания клиентов через удаленные каналы доступа. Программа по развитию глобальной платформы торгового финансирования реализуется на базе и во взаимодействии с основными стратегическими платформами банка – Платформой поддержки развития бизнеса и Единой фронтальной системой, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк.
Платформа позволит клиентам в режиме онлайн совершать большинство операций и в кратчайшие сроки получать полноценную информацию по совершаемым сделкам. С точки зрения внутренних потребностей банка она позволит унифицировать и стандартизировать процессы, а также снизить стоимость поддержки продуктов.
В сентябре текущего года запущен в промышленную эксплуатацию первый релиз системы, автоматизирующий внутренний учет ряда операций торгового финансирования. Планируется, что первым функционалом по дистанционному обслуживанию клиенты смогут воспользоваться уже летом следующего года – например, в удаленном доступе можно будет обеспечить прием и обработку заявлений корпоративных клиентов по аккредитивам и другим продуктам, а также оперативно предоставлять клиентам информацию по их сделкам.
Андрей Иванов, старший управляющий директор – директор управления торгового финансирования и корреспондентских отношений Sberbank CIB прокомментировал: «Как бизнес мы предъявляем высокие требования к платформе с точки зрения гибкости, масштабируемости, быстродействия, безопасности и устойчивости, а также удобства и простоты интерфейса для внешних и внутренних клиентов. Мы видим свою задачу в том, чтобы качественно повышать уровень обслуживания клиентов в области торгового финансирования и увеличивать скорость вывода новых продуктов на рынок».
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