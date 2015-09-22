Успех глубоководного промысла

Рыбаки Дальнего Востока считают, что для его развития необходимо взаимодействие науки и властей

Ловить рыбу на глубине всегда сложно. Поэтому развитие глубоководного промысла на Дальнем Востоке идет медленно и выборочно, пишет Деловая газета "Золотой Рог". В середине 90-х рыболовецкий колхоз «Восток-1» одним из первых решился осваивать ярусный промысел черного палтуса в Охотском море, который в те времена считался глубоководной рыбой. Тогда рыбацкое сообщество отнеслось к этому весьма скептично. Сегодня же «Восток-1» смело заявляет: сырьевые ресурсы на глубине в 2,5 тыс. метров обладают огромным потенциалом, и они уже досягаемы для освоения в промышленном масштабе. Вот только перспективы глубоководного промысла уже зависят не только от рыбаков.

Как рассказывают в рыболовецком колхозе, еще 10 лет назад максимальными достижениями считалось добыча ярусом с глубины 600-800 метров. Причем уловы черного палтуса доходили до 12-16 тонн в сутки, что по нынешним временам очень высокий показатель. Однако предприятие не остановилось на этой отметке, и вскоре порядки компании начали «погружаться» на глубину до 1,5 тыс. метров. В результате к уже налаженному промыслу палтусов добавилась рыба макрурус. Параллельно осваивался промысел глубоководных крабов-стригунов японикус и ангулятус на глубинах 800-1200 метров.

Уходим все глубже

Сегодня ситуация изменилась, и некогда лидеры по промыслу палтуса вынуждены уходить на большую глубину. К этому подталкивает усиливающийся с каждым годом прессинг со стороны касаток, которые неотрывно преследуют промысловые суда и полностью объедают уловы. Рыбаки разводят руками: эти водные обитатели–краснокнижники, и сделать с ними ничего нельзя. Вдобавок, касатки, быть может, самые умные млекопитающие, живущие сегодня в воде. Они быстро учатся и ко всему привыкают. Да и при этом наносят серьезные урон рыбацкому сообществу не только тем, что «отбирают» улов палтуса, но и параллельно обучают молодые поколения касаток. Потери рыбаков довольно ощутимые, рентабельность значительно снижается, ведь падают ежесуточные уловы. В этой ситуации «Восток-1» снова находит выход на глубине. Сначала ушли на глубину 1000-1500 метров освоили промысел малоглазого макруруса, в 2014 году начали выставлять порядки на глубине до 2,5 тыс. метров, где обнаружились промысловые скопления черного макруруса. Причем черный макрурус касатки не снимают с ярусов, так как он имеет жесткий щип на спине, что делает его касаткам недоступным. Получается, решили две задачи, нашли новый объект доказав, что и глубины свыше 2500 метров обитаемы, причем скопления рыбы в прямом смысле огромны. Как говорят рыбаки, «рыба сидит на каждом крючке». И второй, не менее важный момент, черный макрурус касатки не трогают.

Несколько лет компания шлифовала свой новый вид промысла, отрабатывала тактику и технологию, решались вопросы технического оснащения судов и обучения работников флота работе на глубине. Ведь все приходилось изучать с чистого листа.

Вложенные силы и средства себя оправдали, компания освоила и успешно осуществляет промысел макрурусов, которые по объемам добычи стали основным объектом, так по состоянию на 1 сентября 2015 года из 15 тыс. тонн выловленной колхозом рыбы, 10 тыс. тонн приходится на макрурус, то есть более 2/3 вылова добывается с глубины до 2 500 метров. До конца текущего года планируется выловить еще более 5 тыс. тонн макруруса.

Многолетняя стабильная работа судов Рыболовецкого колхоза «Восток-1» на макрурусе, когда суточные выловы одного судна среднего тоннажа достигают 40 тонн, показывает, что макрурус имеет огромный потенциал по сырьевым запасам.

Специалисты говорят, что такого аналога вылова ярусным судном нет ни по одному другому промысловому объекту Дальневосточного бассейна. Но пока на дно океана не «спустятся» ученые и не проведут полноценные исследования, сырьевые запасы макруруса так и будут оцениваться с оговорками «предположительно», «возможно» и т.д.

В «Востоке-1» уверены: глубоководный промысел может серьезно поднять сырьевую базу России. Страна получит дополнительные объемы ресурса, который впоследствии может снизить «давление» на треску и минтай, а также создать дополнительные рабочие места и производственные мощности. Но все упирается в научное исследование, без которого невозможно определить допустимые объемы вылова рыбы. Для этого необходимо провести траловую съемку, но оборудование на научных судах давно устарело. И если в 90-х возможность пустить трал на 2,5 тыс. метров была, то сейчас ученые говорят, что предел использования оборудования - максимум 1000 метров. При такой недосягаемости глубин для научного флота провести полноценное исследование пока не представляется возможным. Но работы ведутся, возможно отработать методику определения при ведении ярусного промысла и утвердить ее в соответствующих инстанциях. В этом случае мы дадим возможность представителям науки работать на наших промысловых судах, располагающих соответствующим глубоководным оборудованием. Предварительные их данные весьма оптимистичны, только в 2000-х годах оценка биомассы макруруса показала объем в 1,5 млн тонн.

«Раскрутить» макрурус

Еще одна большая проблема - это товарная нераскрученность этого объекта. Традиционного потребителя у глубоководной рыбы почти нет. «Мы сегодня ведем два больших проекта, - рассказывает генеральный директор компании «Восток-1» Александр САЙФУЛИН. - Эта специфичная рыба пока не очень популярна на рынке сбыта. Поэтому мы не только сконцентрировали усилия на промысле, мы активно занимаемся маркетингом продукции. В прошлом году делали презентации кулинарных изделий. С рыбой работал японский повар, он представил на суд потребителей сразу несколько кулинарных шедевров. Понятно, что внедрение этого объекта и достижение высоких цен займет определенное время. Но преимущества этой рыбы - в ее ценовой доступности и невероятной полезности. Ведь глубоководный черный макрурус оказался кладезем незаменимых аминокислот, которых в нем больше, чем в том же палтусе почти в два раза. И если в России малознакомый объект пока воспринимается не всеми, то в Китае его полезные свойства и доступную стоимость уже оценили. Именно туда уходит большая часть улова. Сейчас экспорт в Поднебесную приостановлен в связи с изменением китайского таможенного законодательств. Макрурус просто забыли внести в список рыб, допустимых к ввозу в страну. Представители «Восток-1» уже обратились в консульство с просьбой о внесении поправок. И лучше, если их внесут в список до конца года, потому как пока китайские покупатели выбирают гораздо больший объем макруруса, нежели российские. Хотя положительные тенденции заметны уже сейчас, реализация в России за два года увеличилась вдвое - с 1 200 тонн в 2012 году до 2 400 тонн в 2014 году.

Настороженное отношение к новой рыбе связано с тем, что мясо более известного малоглазого макруруса немного водянистое. Однако мясо «черного» макруруса, гораздо плотнее. По вкусовым качествам, в зависимости от способа приготовления оно чем-то напоминает треску, да и относится он к семейству тресковых. Поэтому рыбопереработчики могут рассмотреть этот объект более пристально, учитывая ценовые тренды на треску и другую белую рыбу.

Специалисты не скрывают, глубоководный промысел - удовольствие очень дорогое. Работа на таких глубинах требует установки мощного промыслового оборудования. Оно пока не имеет российских аналогов. Приходится использовать более прочные 12-миллиметровые хребтины вместо стандартных 11,5. Необходимо устанавливать мощные эхолоты, пробивающие дно на глубинах до 4000 метров, с другим эхолотом, на таких глубинах делать нечего, а, не увидев рыбу, производить работу на такой глубине номер пустой по определению. Высокие издержки и низкие цены на готовую продукцию делают добычу низкорентабельной.

Но есть главное - стабильная сырьевая база. И, возможно, глубина таит в себе еще запасы неизвестных нам объектов, т.е. дикого сырца чистейшей экологии, поэтому, несмотря на экономические трудности, развитие глубоководного промысла не прекращается. В западной части Берингового моря, на глубине 2 тыс. метров обитает краб теннери. Его вообще не ловят. На него нет долей квот, потому как все снова упирается в научные исследования, которые никто не будет делать. Ведь есть камчатский краб и другие, более доступные для промышленного рыболовства виды панцирного морского обитателя. Поэтому из-за отсутствия промыслового усилия на эти объекты запас глубоководных крабов и рыб устойчив и достаточно велик. При этом продукция из них получается экологически чистой и полезной для человека, так как все глубоководные рыбы насыщены незаменимыми аминокислотами, микроэлементами и питательными веществами, в большей степени, чем другие морские объекты. Но есть свои особенности. Из-за того, что глубоководный промысел подразумевает удаленность судов от берега, организовать береговую переработку сырья невозможно, поэтому выпуск свежемороженной продукции осуществляется сразу на промысловых судах.

Глубоководные обитатели пока еще относятся к малоизученным, и реальное количество их запасов до конца не исследовано. Но, как показывает реальный промысел, глубоководные запасы сырья огромны. Поэтому развитие такого промысла может позволить значительно увеличить как общие запасы водных биоресурсов, так и объемы выпускаемой рыбопродукции без увеличения вылова традиционных видов биоресурсов, которые и без того уже используются на пределе. Следствием той работы, которую сегодня ведут рыбаки, занимающиеся глубоководным промыслом, может стать увеличение объемов сырьевых ресурсов отрасли, валового выпуска продукции, создание дополнительных производственных мощностей и рабочих мест без дополнительного ущерба экологии. Опыт подсказывает: расширять научные исследования в этой области необходимо, иначе время будет потеряно, а количество других, более популярных объектов лова катастрофически сократится. И если сегодня глубоководный промысел - пока еще не «панацея» от дефицита биоресурсов, то в скором времени, возможно, именно так удастся остановить сокращение популяций морских обитателей.

«Восток-1» готов. А государство?

Можно смело сказать: «Восток-1» освоил глубоководные промыслы рыбы и краба, затратив с начала века немалые средства на покупку глубоководных объектов на аукционах, на реконструкцию судов для этого промысла, закупку соответствующего оборудования и обучения экипажей. Сейчас готовы нести дополнительную нагрузку по предоставлению науке возможность работы на наших судах.

Теперь дело за государством: необходимо расширять научные исследования по макрурусу и другим объектам для обеспечения развития глубоководного промысла. И помимо помощи в расширении научных исследований следует продумать и определённые преференции тем, кто будет стремиться осваивать этот промысел.

«Как приходилось тяжело, мы знаем на собственном опыте, постоянно брали дорогостоящие кредиты на уровне десятков миллионов долларов, и по истечению более десятка лет и благодаря успешному освоению промысла и особенно маркетинга глубоководных объектов промысла, мы только в этом году избавились от основной доли кредитного бремени и текущих долгов. Будут ли осуществлены государственные преференции для предприятий, которые занимаются или займутся глубоководным промыслом, пока непонятно. Но они, безусловно, нужны хотя бы в льготных ставках кредитов, ведь осваивается кардинально новая и обширная программа развития рыболовства в Дальневосточных морях. А любое освоение нового требует огромных первоначальных затрат».