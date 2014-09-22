За "Бизнес-Успех" от Приморья поборются восемь кандидатов

8 заявок отобрано в ходе заседания экспертной рабочей группы регионального этапа национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» в Приморье. Отбор проходил по номинациям Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Экспертную группу возглавил директор департамента экономики и стратегического развития Приморского края Николай ДУБИНИН. В нее также вошли представители УФНС России по Приморскому краю, регионального отделения ОАО «Сбербанк России». Комиссия провела отбор номинантов для участия в следующем – открытом этапе конкурса.

В номинации «Путь к успеху» лучшим проектом по созданию высокопроизводительных рабочих мест и эффективности инвестиций признаны: ООО «Биополис», ООО «Завод ЖБИ», ЗАО «Сервис-Центр».

Лучшим проектом в области подготовки профессиональных кадров для новых отраслей промышленности в соответствии с передовыми мировыми стандартами - номинация «Высший пилотаж» признаны: ООО «ДЦСС», ЗАО «Восточная нефтехимическая компания».

Лучший проект по оказанию услуг предпринимателями в социальной сфере - номинация «За полезное» представил медицинский центр «Хокуто», ООО «ВладЛед» (каток Полюс»), ООО «Технохолдинг Сумотори» («Приморское кольцо»).

По информации департамента экономики и стратегического развития, следующим этапом конкурса станет открытый этап, в ходе которого любая организация может подать заявку по номинациям в зоне ответственности Агентства.

Заявки принимаются до 31 октября 2014 года. Финальный межрегиональный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» пройдет в декабре 2014 года в Москве.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.