www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.6 р. 100 JPY: 58 р.
EUR: 74.42 р. 10 CNY: 94.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Знай наших!
Распечатать

За "Бизнес-Успех" от Приморья поборются восемь кандидатов

22 Сентября 2014, 13:02 | Приморье

8 заявок отобрано в ходе заседания экспертной рабочей группы регионального этапа национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» в Приморье. Отбор проходил по номинациям Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Экспертную группу возглавил директор департамента экономики и стратегического развития Приморского края Николай ДУБИНИН. В нее также вошли представители УФНС России по Приморскому краю, регионального отделения ОАО «Сбербанк России». Комиссия провела отбор номинантов для участия в следующем – открытом этапе конкурса.

В номинации  «Путь к успеху» лучшим проектом по созданию высокопроизводительных рабочих мест и эффективности инвестиций признаны: ООО «Биополис», ООО «Завод ЖБИ», ЗАО «Сервис-Центр».

Лучшим проектом в области подготовки профессиональных кадров для новых отраслей промышленности в соответствии с передовыми мировыми стандартами - номинация «Высший пилотаж» признаны: ООО «ДЦСС», ЗАО «Восточная нефтехимическая компания».

Лучший проект по оказанию услуг предпринимателями в социальной сфере - номинация «За полезное» представил медицинский центр «Хокуто», ООО «ВладЛед» (каток Полюс»), ООО «Технохолдинг Сумотори» («Приморское кольцо»).

По информации департамента экономики и стратегического развития, следующим этапом конкурса станет открытый этап, в ходе которого любая организация может подать заявку по номинациям в зоне ответственности Агентства.

Заявки принимаются до 31 октября 2014 года. Финальный межрегиональный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» пройдет в декабре 2014 года в Москве.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: премия  "бизнес-успех" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru