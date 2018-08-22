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Краевая авиация Приморья может выйти на международный уровень
Расширение географии полетов краевой авиации обсуждают в Приморье. В планах – выход на китайское направление – в города провинций Хэйлунцзян и, возможно, Цзилинь. Об этом заявил первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО в прямом эфире телепрограммы «Приморье, вперед!».
Обсуждая с ведущими транспортную сферу края, Александр Костенко подчеркнул, что с 2016 года количество людей, перевезенных по Приморью на самолетах, достигло 38 тыс. в год. Планируется увеличить этот показатель до 42 тыс.
Сегодня по Приморью летают три самолета DHC -6, один Ан-2. Северные районы обслуживает также вертолет Ми-8.
«Эти воздушные суда достойно выполняют свои задачи», – подчеркнул первый заместитель главы региона.
Также, по словам первого вице-губернатора, есть планы по организации международных маршрутов в китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь.
Директор приморского филиала авиакомпании «Аврора» Дмитрий ТЫЩУК подчеркнул, что с момента открытия внутрикраевой авиации число пассажиров выросло в шесть раз.
Самые востребованные направления внутрикраевых полетов – Кавалерово и Дальнегорск. Большой популярностью пользуются отдаленные направления – Терней, Амгу, Светлая. В рамках расширения сети полетов авиакомпания работает над открытием авиамаршрута в Арсеньев. Также перевозчик обратился в администрацию края с предложением организовать прямое авиасообщение между Владивостоком и Находкой.
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