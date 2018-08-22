Стресс на улицах большого города

Новый порядок сдачи экзаменов на водительские права может серьезно ударить прежде всего по девушкам

Министерство внутренних дел предлагает изменить порядок сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Важнейшими инициативами, по словам экспертов, станет разрешение ученикам выезжать на автомагистрали и исключение автодрома из экзамена. О том, как отразятся эти изменения на учебном процессе автошкол Владивостока, эксперты рассказали Деловой газете «Золотой Рог».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, исключение автодрома и выезд учебных автомобилей на магистрали – новшества, обусловленные результатами анализа ДТП. Как выяснили в МВД, доля ДТП, совершенных водителями при движении задним ходом, парковке, из-за несоблюдения бокового интервала, то есть умений и навыков, проверяемых на экзаменационной площадке, является незначительной.

Из тупика на магистраль

Из этого правоведы МВД делают вывод о том, что площадку можно безболезненно удалить не только из практической части экзамена, но и из обучения. Маневры, которые раньше выполнялись на автодромах – «змейка», «парковка», «заезд в гараж» – теперь будут демонстрироваться курсантами автошкол на дорогах общего пользования. С одним уточнением: на дорогах с малоинтенсивным движением, в тупиках, преимущественно за пределами жилой застройки. Обязательной становится и проверка навыков управления кандидатов в водители на автомобильных дорогах, по которым разрешено движение со скоростью более 60 км/ч. Соответствующие изменения в части исключения запрета на осуществление учебной езды на автомагистралях также вносятся в Правила дорожного движения.

Мнения по поводу этих инициатив у руководителей автошкол Владивостока разделились. Генеральный директор НОУ «Автошкола «АНИК», председатель правления Приморской ассоциации автошкол Александр НИКОЛАЕВ выразил опасения по поводу длительности экзамена с учетом новых правил.

«Особенности нашего города ставят под сомнение реализацию экзаменов в новом формате. Я вижу сложность в том, что в рамках практического экзамена курсантам придется демонстрировать элементы, перекочевавшие с площадки в город, на дорогах с малоинтенсивным движением, а затем демонстрировать навыки управления автомобилем на дорогах с разрешенной скоростью более 60 км/ч. Для того, чтобы проехать днем от дороги с малой интенсивностью, допустим с района Нейбута, на автомагистраль, придется потратить около 30-40 минут, а возможно и больше. Это может значительно растянуть экзамены, что вызовет негативную реакцию у кандидатов в водители», – считает Николаев.

Руководитель автошколы «РТК» Анатолий ТИТЛЕР, напротив, поддерживает законотворцев. «Я обеими руками за то, чтобы автодром убрали из практического экзамена. Это ученику абсолютно ничего не дает, а представляет собой только трату времени и нервов. И выезды на автомагистрали – очень хорошая инициатива. Например, в Германии экзамен принимается по следующей схеме: инспектор и ученик утром садятся в машину и едут в соседний город, там проезжают по населенному пункту и возвращаются обратно. По итогу поездки ставится оценка. Именно такой экзамен позволяет реально оценить навыки вождения. А тот экзамен, который сейчас принят в России – издевательство над учениками и вымогательство денег», – категоричен директор «РТК».

Площадка-антистресс

В то же время инициатива вызывает недоумение у инструкторов по вождению. Как отметили частные инструкторы Алексей ИВАНОВ и Андрей КОЛЕСНИКОВ, уровень подготовки курсантов автошкол может сильно отличаться.

«Если кандидат в водители имеет первоначальные навыки вождения: ему давали рулить друзья или родственники, то площадка дается ему легко. Тренировка на автодроме действительно может показаться ему тратой времени, и такой курсант максимально быстро уедет в город. Но есть и другая категория учеников, которые раньше никогда не сидели за рулем автомобиля. Для них городская езда будет большим стрессом. Площадка призвана не только оттачивать навыки парковки и движения задним ходом, но и дает возможность почувствовать автомобиль. Особенно это касается вождения машин с механической коробкой передач – таким курсантам без автодрома будет крайне сложно сориентироваться в городском потоке», – убеждены инструкторы.

Соглашаются с инструкторами и курсанты. Как отметила ученица автошколы Александра ЧИСТЯКОВА, без тренировок на автодроме многие ученики не смогут чувствовать себя уверенно на дороге. «Особенно эти упражнения необходимы девушкам. Выезд на дороги общего пользования – большой психологический стресс, некоторых курсантов трясет даже в рамках тренировок. А есть ученики, которые и автодрома боятся как огня. Мне лично было проще – количество часов на автодроме позволило уверенно выехать в город, даже несмотря на то, что тренируюсь на автомобиле с механической коробкой передач», – отметила она.

Александра Чистякова также обратила внимание на еще одну категорию курсантов, которым отсутствие автодрома усложнит жизнь. «Сегодня ученики, сдающие экзамен на механической коробке передач, получают соответствующую отметку в правах и допуск к вождению автомобилей на «автомате» и «механике». Курсанты, успешно сдавшие экзамен на машине с автоматической коробкой, могут добавить отметку «механика», сдав дополнительный экзамен на автодроме, не выезжая в город. Многие ученики выбирали этот вариант, как более легкий. Останется ли эта возможность после принятия проекта постановления правительства – большой вопрос», – делится опасениями курсант автошколы.

Опять двадцать пять

Отразится ли изменение правил сдачи экзамена на ценовой политике автошкол – также остается вопросом. Ситуация, сформировавшаяся на рынке в 2014 году, демонстрирует непредсказуемость ценообразования на услуги автошкол. Напомним, что в августе 2014 года начали действовать новые программы подготовки водителей, которые предусматривали суровые требования к автодромам. В частности, указывался размер территории, предназначенной для практических занятий (не менее 0,24 гектара), требования к покрытию, а также к техническим средствам организации движения. Увеличивалось и количество часов, необходимых для подготовки водителей. В 2014 году автодромы и часы стали решающими факторами в ценообразовании - под эгидой этих изменений стоимость обучения в автошколах Владивостока выросла почти в два раза и достигала отметки 35-40 тысяч рублей.

Сегодня, несмотря на то, что требования прошлых лет не утратили силу, цена обучения в автошколах значительно снизилась и вернулась к значению 25-30 тысяч рублей. Впрочем, от убыточности автошколы надежно защищают дополнительные занятия, стоимость которых разнится в учебных заведениях от 700 до 1500 рублей за один академический час. И дополнительные занятия становятся все более востребованными. «Во Владивостоке всегда был один экзаменационный маршрут, на котором курсанты демонстрировали свои навыки. Сегодня их четыре, и ни один из них не закреплен за конкретной автошколой. Сотрудники ГИБДД за день до экзамена уведомляют учебное заведение о том, какой маршрут станет экзаменационным. Поэтому автошколам приходится отрабатывать все четыре, а курсантам катастрофически не хватает времени. Им приходится брать дополнительные занятия, а это бывает очень накладно. Соответственно, процент сдачи падает. Пересдачи назначают через полтора, а то и два месяца, что просто возмутительно. За это время курсантам снова приходится брать дополнительные занятия, чтобы не потерять навык вождения, и снова отрабатывать все четыре маршрута», – рассказал Анатолий Титлер.

Ни сроков, ни информации

В проекте постановления правительства момент с пересдачами был учтен. Впрочем, длительные сроки пересдач, которые возмущают руководителей автошкол, сохраняются и в данном проекте. Так, кандидат в водители, сдавший теоретический экзамен, допускается к практике в течение последующих 6 месяцев, повторный теоретический экзамен проводится не ранее чем через 7, и не позднее 30 календарных дней, а повторный практический экзамен − не ранее чем через 7, и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего соответствующего экзамена. Для кандидатов в водители, не сдавших один из экзаменов с третьей и последующих попыток, повторный соответствующий экзамен проводится не ранее чем через один, и не позднее трех месяцев со дня проведения предыдущего.

Александр Николаев уверен, что ГИБДД будут закрывать глаза на ограничение сроков и либо полностью их игнорировать, либо брать в расчет максимальные значения. «Организация сдачи экзаменов в ГИБДД оставляет желать лучшего и у нас в городе, и в стране. Это закрытая структура, которая с большой неохотой исполняет постановления. Например, в законе прописано обязательство оглашать результаты экзаменов. Попробуйте сейчас найти эту информацию в открытых источниках! Она закрыта полностью, несмотря на все требования законодательства», – сетует Николаев.

Эксперт также указывает на другую проблему, связанную с ценообразованием и информационной закрытостью ГИБДД. «Из-за снижающейся покупательской способности на рынке появилось множество игроков, которые по сути автошколами не являются. Они представляют собой агрегаторы, которые связывают курсанта и частного инструктора. При этом, если они преподают теорию, то хорошо, а порой такие «автошколы» обходятся даже без учебных классов. Получают ли они лицензию и соответствуют всем требованиям, узнать невозможно – список аккредитованных автошкол также не оглашается ГИБДД. Поэтому такие игроки продолжают работу и нещадно демпингуют этот рынок», – считает председатель правления Приморской ассоциации автошкол.

Руководитель автошколы «РТК», в свою очередь, в конкурентной среде ничего плохого не видит. «В создавшихся условиях потенциальные водители голосуют рублем, и в выборе автошколы даже 500 рублей скидки могут стать решающими. Но ведь качество обучения не страдает от конкуренции, малых размеров автошколы или удачной маркетинговой политики. Безусловно, определенный демпинг на рынке есть, но как показывает практика, наводить порядок в ценообразовании неинтересно ни контролирующим органам, ни большинству игроков», – отмечает Анатолий Титлер.