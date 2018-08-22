Дерипаска не рвется в Приморье

Спецрайон на острове Русский пока больше похож на мираж

Специальный административный район (САР), созданный на острове Русский, в ближайшей перспективе останется без резидентов. По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», ВЭБ, Газпромбанк и «РусАл» Олега ДЕРИПАСКИ сделали выбор в пользу куда более удобного для них острова Октябрьский в Калининграде. В то же время, наполнить нишу САР в Приморье можно будет за счет компаний, не находящихся в санкционных списках. Достаточно будет сверху «намекнуть» на такой вариант местному бизнесу, скрывающемуся в офшорах.

На прошлой неделе «РусАл» сообщил, что совет директоров одобрил подготовку к смене юрисдикции компании United Company Rusal Plc (UC Rusal, головная компания «РусАла») с острова Джерси (территория, находящаяся в собственности Английской Короны, один из крупнейших в мире офшоров) в РФ. Совет поручил менеджменту подготовить и представить детальный план действий по смене юрисдикции. Окончательно редомициляцию должны одобрить акционеры «РусАла». Ранее совет директоров En+ Group Plc принципиально одобрил перевод дочернего En+ Holding Limited (входит в число крупнейших энергетических компаний в России) из Республики Кипр в российскую юрисдикцию, компанию также планируется перерегистрировать в одном из спецрайонов РФ.

Ранее «РусАл» назывался в числе потенциальных резидентов САР во Владивостоке. На данный момент алюминиевый гигант имеет в Приморье «дочку» в лице ООО «Ярославская горнорудная компания» (пос. Ярославский, крупнейший в России производитель флюоритового концентрата) и ведет поставки алюминия за рубеж через местные порты.

Досье "Золотого Рога": 6 апреля 2018 года власти США ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц. В черный список американского Минфина, в частности, попал Олег Дерипаска и подконтрольные ему промышленная группа «Базовый элемент» и входящий в нее машиностроительный холдинг «Русские машины», компания B-Finance, группа En+, компания «Евросибэнерго», компания «РусАл», «Группа ГАЗ» и агрохолдинг «Кубань». Включение в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Редомициляция оффшорной компании - это процедура по замене ее юридического адреса с одной юрисдикции на другую при сохранении своего организационно-правового статуса и корпоративной структуры. Компания, таким образом, прекращает свое существование как юридическое лицо в месте первоначальной регистрации и продолжает свою деятельность уже в другой стране в соответствии с законодательством этой новой юрисдикции. Причины редомициляции могут быть разными. Как правило, это желание сменить налоговое законодательство на более благоприятное в новой юрисдикции, также это выход на новые рынки капитала, уход от слишком жестких регулятивных норм и повышенной прозрачности, желание связать акционерную базу с местом регистрации и т.д. Важно отметить, что для осуществления такой процедуры необходимо, чтобы нынешняя юрисдикция и будущая предусматривали возможность редомициляции в своем законодательстве.

«РусАл» и En+ Group Plc приняли решения после вступления в силу 6 августа 2018 года российского закона о специальных административных районах.

Основополагающий для САР институт - процедура перевода в спецрайон зарубежных активов путем перерегистрации иностранных компаний. Юрлица - резиденты САР получат особый статус международной компании, дающий возможность применения к ним более гибкого корпоративно-правового режима. Резиденты САР будут платить налоги только от доходов в РФ, по желанию смогут вести отчетность только по международным стандартам.

Международной компанией, зарегистрированной в спецрайонах, смогут стать иностранные юридические лица, причем их офис или иные объекты должны располагаться на островах, и российские структуры, работающие в статусе ООО, публичных или непубличных акционерных обществ. Кредитные и некредитные финансовые организации, а также операторы платежных систем под действие закона попасть не смогут. Остальные же фирмы получат специальный статус вместе с госрегистрацией в ЕГРЮЛ, если они возьмут на себя официальные обязательства по осуществлению инвестиций на территории РФ. Минимальный их объем составляет 50 млн рублей за период в шесть месяцев с даты регистрации.

Власти Калининградской области поспешили завлечь крупный бизнес и уже провели ряд встреч с компаниями, которые потенциально заинтересованы в использовании возможностей САР на острове Октябрьский.

«РусАл», ВЭБ, Газпромбанк - с этими структурами мы уже общались», - сказал губернатор Калининградской области Антон АЛИХАНОВ. При этом с «Рус-

Алом» в конце августа, по его словам, будут обсуждаться уже практические вопросы.

В основном, интерес к возможностям САР, по словам губернатора, проявляет банковское сообщество, с учетом возможности учреждения торговых компаний, обслуживающих сделки «резидент – нерезидент».

Об инициативах властей Приморья в этом направлении пока ничего не слышно. Да и не надо, по большому счету, ведь особой выгоды от запуска нового режима регион вряд ли получит, уж слишком мы далеки от народа, извините, Москвы…

Автор фото - Марина БОЖКО