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Конгресс рыбаков в Приморье проложит новый курс развития рыбной отрасли

22 Августа 2018, 13:48 | Приморье

XIII Международный конгресс рыбаков (МКР), который пройдет во Владивостоке 4-5 октября этого года, будет посвящен обсуждению тех возможностей и вызовов, которые ждут рыбную отрасль страны в следующие 10-15 лет. Главная тема Конгресса в 2018 году – «Рыбная отрасль – новый этап развития».

Организатором Конгресса традиционно выступает администрация Приморского края. Соорганизаторы и партнеры конгресса – Федеральное агентство по рыболовству и крупнейшие рыбопромышленные ассоциации и бизнес-объединения РФ: Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Ассоциация добытчиков минтая, Дальневосточный союз предприятий марикультуры.

Участниками мероприятия с российской стороны станут руководители и собственники рыбодобывающих и перерабатывающих компаний, ведущих свою деятельность во всех рыбохозяйственных бассейнах РФ, и представители федеральных и региональных органов исполнительной власти - регуляторов отрасли.

Международный статус мероприятия подтвердят делегации из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Европейского союза, других центров мирового рыболовства и смежных отраслей. Как отмечает директор департамента рыбного хозяйства Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ, рыбный бизнес РФ сегодня является одним из ключевых игроков на мировом рынке, поэтому те изменения в российском рыболовстве, которыми так богат 2018 год, вызывают безусловный интерес у рыбопромышленников АТР, Евросоюза и других центров мировой рыбной индустрии. 

В архитектуре деловой программы конгресса – дискуссии, посвященные оценке новаций в рыбной отрасли страны, формированию новой стратегии экспорта рыбопродукции, развитию марикультуры как одного из самых перспективных направлений бизнеса. Большое внимание отраслевые ассоциации - соорганизаторы XIII МКР намерены уделить обсуждению вопросов строительства рыбопромыслового флота на российских верфях и развития береговой инфраструктуры отрасли, механизмов господдержки в этой сфере, взаимодействию рыбаков с судостроителями и проектировщиками. 

По словам участника оргкомитета Конгресса, президента Ассоциации добытчиков краба ДВ Александра ДУПЛЯКОВА, к участию в МКР привлекается все больше представителей других сфер экономики, что способствует развитию форума как полноценной В2В-площадки.

В программе мероприятия – ряд встреч представителей бизнеса с госорганами для обсуждения наиболее актуальных вопросов отраслевой регуляторики, выставка продукции рыбохозяйственных предприятий, судостроителей и поставщиков оборудования. Также в настоящее время рассматривается вопрос о проведении в этом году на площадке Международного конгресса рыбаков заседания Общественного совета при Росрыболовстве.

Досье "Золотого Рога": Международный конгресс рыбаков (МКР) во Владивостоке – признанная площадка коммуникаций с участием рыбопромышленного бизнеса РФ, государственных органов – регуляторов отрасли и представителей иностранных государств, играющих значительную роль в мировом рыболовстве. Каждый год конгресс собирает более 300 участников. Основные положения итоговых резолюций МКР в значительной степени учитываются при формировании государственной политики РФ в области рыболовства, охраны водных биоресурсов, судостроения, судоходства, развития береговой инфраструктуры.

Оператор XIII Международного конгресса рыбаков – ООО «Центр репутационных технологий». Информационный партнер – Деловая газета «Золотой Рог».

Эл. почта оператора: fishforum@vcrt.ru

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: рыбная отрасль  МКР 






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