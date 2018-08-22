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Бизнесмен-депутат увидел золото в мусоре
Бывший вице-спикер Законодательного собрания создал компанию по переработке твердых бытовых отходов и переписал на себя контрольный пакет «Концертного комплекса ФЕСКО-Холл»
Один из самых известных политиков и бизнесменов Приморского края Джамбулат ТЕКИЕВ нашел новое приложение заработанным ранее средствам – бывший вице-спикер, а ныне председатель комитета по региональной политике и законности Законодательного собрания Приморского края инвестирует в запуск проекта по переработке мусора на территории Надеждинского района. Кроме того, г-н Текиев в конце июля официально стал собственником 75% долей ООО «Концертный комплекс ФЕСКО-Холл» (еще 25% принадлежат ООО «Беркут»).
По факту г-н Текиев одним из первых отреагировал на недавнее заявление премьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА, призвавшего привлекать частный бизнес к созданию в РФ новой индустрии по переработке твердых бытовых отходов (ТБО).
«По сути мы начинаем создание новой индустрии, которая занимается переработкой твердых бытовых отходов, их обращением и последующей утилизацией. Конечно, к этому нужно подключать бизнес, а также сформировать запрос на профильных специалистов, оборудование, комплектующие, различные исследования», - сказал г-н Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам в начале августа.
Как компанию назовешь…
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в рамках реализации проекта Джамбулат Текиев в апреле прошлого года учредил во Владивостоке ООО «Полигон» с уставным капиталом 10 тыс. рублей. 30 июля компания получила статус резидента Свободного порта Владивосток (СПВ), инвестиционное соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) рассчитано до 12 октября 2085 года.
Проект предусматривает создание центра по сбору, сортировке и переработке твердых коммунальных и промышленных отходов объемом до 200 тыс. тонн в год. «Планируем вести не только утилизацию, обез-
вреживание и захоронение всех видов бытовых отходов, но также их глубокую переработку и производство продукции из вторичного сырья», - поясняет директор ООО «Полигон» Александр ХУДОЛОЖНЫЙ.
В общей сложности, проект рассчитан на переработку до 70 тыс. тонн в год электронных отходов, бумаги, полимерных отходов и производство изделий из резиновой крошки. Технологический процесс будет разделен на несколько этапов с учетом разновидностей ТБО. Также предусматривается организация раздельного сбора промышленных отходов в местах их образования населением и специализированными организациями.
«Надеемся распространить положительный опыт по созданию экоцентров в районах Приморского края, что должно способствовать повышению культуры обращения с твердыми коммунальными и промышленными отходами, а также улучшению экологической ситуации в регионе», - считает г-н Худоложный.
«Риски при реализации инвестиционного проекта резидент СПВ рассчитывает минимизировать, применяя наилучшие доступные технологии в области обращения с отходами, успешный опыт работы аналогичных экоцентров в Японии, Республике Корея и Канаде, а также привлечение к разработке проекта консультантов и специалистов ведущих научных организаций Российской Федерации. В целях минимизации себестоимости продукции в ходе переработки отходов рассматриваются возможности генерации собственной электроэнергии», - поясняет пресс-служба Минвостокразвития.
Запуск нового центра планируется в 2020 году. ООО «Полигон» намерен создать более 310 новых рабочих мест с расчетом на подготовку и непрерывное обучение персонала.
Что касается экономической стороны проекта, то г-ну Текиеву есть где развернуться. По данным администрации Приморья, мощность действующих объектов по утилизации (захоронению) и переработке твердых бытовых отходов в целом по Приморью составляет 570,003 тыс. тонн и 133,795 тыс. тонн соответственно. А расчетный годовой объем образования ТБО у населения оценивается в 1,048 млн тонн. Дефицит мощности по утилизации край оценивает в 499, 795 тыс. тонн, в переработке – в 914,219 тыс. тонн.
Правила игры
С 2017 года в РФ вступил в силу ряд поправок в закон об отходах. Новые подходы по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов вводятся поэтапно до конца 2018 года. Регионам России было поручено разработать территориальные схемы по обращению с твердыми отходами, утвердить тарифы за вывоз твердых коммунальных отходов и выбрать региональных операторов.
Досье "Золотого Рога": Действующая стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления в России рассчитана до 2030 года. Ее реализация потребует финансирования в объеме не менее 5 трлн рублей согласно Стратегии, к 2030 году доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных за год отходов в России должна вырасти почти на 30%: с 59,6% в 2016 году до 86%. При этом доля твердых коммунальных отходов (ТКО) в этом объеме должна вырасти в 10 раз: с 8,9% в 2016 году до 80%.
Замглавы Минстроя Андрей ЧИБИС считает, что сфера обращения с отходами, в которой сегодня действуют 40 концессий стоимостью 20 млрд рублей, уже в ближайшей перспективе может окончательно превратиться в действительно прозрачный и инвестиционно привлекательный рынок. По его словам, интерес инвесторов к сфере обращения с отходами растет благодаря принятию нового законодательства, способствующего формированию прозрачной системы.
«Тарифы долгосрочные, объем мусора гарантирован территориальной схемой и соглашением концессионным, которое заключает публичная сторона. О хороших перспективах рынка свидетельствует и интерес к нему уже сейчас финансового сектора и крупных, в том числе и иностранных, игроков», - считает замминистра.
Владивосток не вынес бремени спецзавода
Проблема, связанная с загрязнением воздуха во Владивостоке «Спецзаводом №1», была поднята на Большой пресс-конференции президента Владимира ПУТИНА 14 декабря 2017 года. Из-за сезонных направлений ветров в этом месте дым, который выбрасывает предприятие, часто застаивается, что создает дискомфорт для местных жителей. В 2017 году власти города и края инициировали установку на предприятии современных газовых фильтров. Однако после посещения предприятия глава города Виталий ВЕРКЕЕНКО признал, что это не гарантирует чистоту воздуха и распорядился подготовиться к закрытию предприятия.
«МУПВ «Спецзавод №1» был выбран региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами. В случае закрытия завода специалистам мусоросжигательного предприятия будет предложено перейти на работу по линии регионального оператора, либо в различные муниципальные предприятия», - прокомментировал начальник управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Григорий ПЕЙХВАССЕР.
Уточнялось, что для временного хранения мусорных отходов во Владивостоке будет организован новый полигон в границах комплекса по сортировке и переработке ТБО на Холмистой, 1. Туда будут свозить и те отходы, которые останутся неутилизированными в случае закрытия мусоросжигательного завода.
Мусоросжигательный завод во Владивостоке был построен в 1979 году, и в настоящее время предприятие обезвреживает только 30% от общего объема твердых коммунальных отходов города, при этом после процесса сжигания образуется 20% золы и шлаков, которые вместе с большей частью городского мусора увозится на полигон твердых бытовых отходов.
По факту процесс пошел по иному пути - 26 июля депутаты гордумы Владивостока приняли решение о передаче «Спецзавода №1» со всем его имущественным комплексом в ведение администрации Приморья, нажившей таким образом очередную головную боль.
Новые интересы г-на Текиева
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в конце 2017 года основатель группы «Беркут» Джамбулат Текиев стал единственным собственником «Славянского судоремонтного завода» (ССРЗ, Хасанский район), выкупив 100% акций ПАО у предпринимателя Юрия РАДЧЕНКО, родственника Елены ТЕКИЕВОЙ. Кроме того, основатель группы «Беркут» в партнерстве с группой китайских товарищей планирует заняться добычей цветных металлов и строительством туристического комплекса в Хасанском районе.
Также г-н Текиев с марта 2017 года является единственным владельцем и генеральным директором зарегистрированного во Владивостоке ООО «Бизнес-инвест». Специализацией компании заявлено «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».
Есть в «портфеле» г-на Текиева и собственный бизнес по перевозкам – зарегистрированное в пос. Трудовое ООО «ДВ Трак» (чистая прибыль по итогам 2016 года – 3,3 млн рублей).
Кроме того, политику принадлежит 30% долей ООО «Горнорудная компания «Аскольд» (Владивосток), зарегистрированного опять же в марте 2017 года. Партнерами Джамбулата Абдулхалимовича по этому проекту выступают три китайских предпринимателя – ДУН Нин, ХАНЬ Лянли и ФЭН Яцзюнь. «ГРК «Аскольд» специализируется на добыче руд прочих цветных металлов.
Еще один коммерчески интересный проект политик реализует на паритетных началах с китайским бизнесменом Ли Пэнчэном. Основанное партнерами в октябре 2017 года ООО «Юй Пэн Приморье» зарегистрировано во Владивостоке и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий.
Кроме того, Джамбулат Текиев и Ли Пэнчэн в августе зарегистрировали, опять же на паритетных началах, ООО «Игл Интернешнл Отель», которое, как видно из названия, может заняться строительством в Приморье гостиничного комплекса.
Досье "Золотого Рога": Текиев Джамбулат Абдулхалимович родился в Чечено-Ингушской АССР 28 февраля 1968 года, окончил Полтавский кооперативный институт, аспирантуру НИИ Труда России в Москве, кандидат экономических наук. В 2006 году окончил юридический институт ДВГУ. В 1990 году, после окончания института по распределению направлен для работы в Хасанский район Приморского края заместителем председателя Райпо. С 1993 года возглавлял ТОО «Беркут» в Хасанском районе (ныне - ООО). Начинавшее с торговли предприятие выросло в многоотраслевой холдинг. После избрания Текиева в Законодательное собрание Приморского края в ноябре 2002 года управление над бизнесом приняла Елена Текиева, одно время бывшая самой богатой супругой в депутатском корпусе Приморья. 18 сентября 2016 года Джамублат Текиев избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края 6-го созыва по одномандатному округу №5, в который входят Надеждинский муниципальный район и часть территории Уссурийского городского округа. Утвержден председателем комитета по региональной политике и законности Законодательного Собрания. Член регионального политсовета партии «Единая Россия».
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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