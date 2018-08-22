Паника до золота доведет

Очередные ралли с курсом рубля вновь заставляют приморцев искать более надежную альтернативу сохранения накоплений

Несмотря на то, что инвестиции в золото практиковались столетиями, на сегодняшний день ситуацию с этим специфическим рынком можно назвать неоднозначной. С одной стороны, как говорится, предложение превышает спрос. С другой – мировые запасы золота подходят к концу.

Безусловно, главным критерием инвестиционной привлекательности любого актива является понимание ближайших перспектив роста его стоимости. Насколько выгодно вложение в золото сегодня – мнения по этому поводу у экспертов расходятся. Подробности – в обзоре Деловой газеты «Золотой Рог».

Рост стоимости унции золота продолжался довольно длительное время. Начавшись еще в декабре 2016 года с отметки в $1123, к началу 2018 года стоимость унции была стабильно-высокой и находилась в диапазоне $1313-1358, рассказывают эксперты. Однако, очередная попытка продолжить рост в апреле этого года сформировала максимум годовой стоимости одной унции на отметке 1361 в долларовом эквиваленте, и с тех пор цена золота исключительно падает. К текущему моменту она уже находится на отметке $1215. Таким образом, можно говорить о годовом тренде на снижении стоимости золота, который, скорее всего, еще не закончился. Эксперты ожидают снижение цен на золото как минимум к диапазону $1180-1190, и только тогда можно предположить начало роста.

Пальцем в небо

Так стоит ли сегодня, на падающем рынке, рассматривать возможность инвестировать в инструменты, стоимость которых привязана к стоимости золота, например, в золотые инвестиционные счета?

Ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем АВИНОВ уверен, что, безусловно, доводы в пользу такого решения существуют.

«Это и выгодная низкая стоимость золота на текущий момент, и общепризнанная ценность драгоценного металла, и историческая закономерность, согласно которой на длительном промежутке времени стоимость золота всегда растет. Против же такого инвестиционного решения выступает уже указанный выше падающий рынок, попытки нащупать дно, вблизи которого у инвестора могут возникать убытки в длительной перспективе. Однако, я бы разделял спекулятивные сделки с золотом и долгосрочные инвестиции. Если в первом случае инвестор пытается поймать незначительное изменение стоимости актива и не готов работать на падающем рынке, то в случае долгосрочных инвестиций выбор золота является довольно обоснованным решением, а текущие ценовые уровни позволяют купить актив по низкой цене», - говорит эксперт.

Директор департамента по работе с драгоценными металлами АТБ Артем ЕВСТРАТОВ согласен с коллегой.

«Если рассматривать котировки золота в долларах за унцию на международном рынке, то в первом квартале 2018 года мы видели высокую волатильность на рынке с колебанием цены в диапазоне $1300-1370 за унцию. На сегодня она равна $1215. На рынке сейчас не наблюдается тенденций к росту цены, в основном из-за опасений дальнейшего повышения процентных ставок ФРС США и роста инфляции. На российском рынке из-за ослабления рубля, вызванного новым пакетом санкций, мы видим сегодня повышение цены на золото до 2 580 рублей за грамм и ожидаем дальнейшее повышение до уровня апрельских котировок в районе 2700 рублей за 1 грамм золота», - говорит банкир.

Банковские депозиты или золото?

Еще пару лет назад высокая ключевая ставка Центробанка создавала благоприятные условия для депозитов в коммерческих банках. Рублевые вклады для населения были гораздо более привлекательными по сравнению с металлами. Сейчас, в силу резкого снижения ключевой ставки, ситуация порядком изменилась.

«Если мы попытаемся сравнить инвестиционную привлекательность золота и банковского депозита, то мы можем сразу вспомнить о плюсах, которые имеет банковский депозит. Во-первых, к ним относится государственная программа страхования вкладов, а во-вторых, прогнозируемая и, что не менее важно, гарантированная доходность. При работе с золотом инвестор не имеет таких преимуществ», - считает Артем Авинов.

Эксперты отмечают, что важно понимать: банк продает и покупает золото со значительной разницей, которая называется спред. Зачастую этот спред является весьма значительным. Так, в одном из крупнейших банков России, который держит абсолютное первенство по открытым обезличенным металлическим счетам, этот спред достигает 13%. И он может меняться в зависимости от банка или даже дня недели: например, в выходные он может достигать значительных величин. Это означает, что, вложив средства в покупку золота на счет, необходимо ожидать его роста за год как минимум на 20%, чтобы хоть как-то выдержать конкуренцию с обычным рублевым вкладом. При этом сами цены на драгметалл в банке могут серьезно отличаются от текущего курса золота на рынке. И такая разница может достигать 5-7%.

То есть, нужно помнить, что в банке вы купите золото значительно дороже, чем текущий курс этого металла на рынке, а продадите, соответственно дешевле. Сможете ли вы получить хоть какой-то доход - будет зависеть от того, произойдет ли удорожание золота, или нет. Если оно будет дешеветь, то ваш вклад также стремительно обесценится. Если же золото начнет дорожать, то рост его котировок должен быть очень значительным, чтобы вкладчик смог получить доход.

Ключевой момент: чтобы доход зафиксировать, необходимо успеть закрыть вклад по выгодным ценам, то есть следить за движением цены, фактически - за котировками банка, так как продать металл возможность представится только конкретному банку, закрыв счет или продав часть металла. Если же открыть срочный обезличенный металлический счет с предусмотренным гарантированным доходом, то этот доход будет значительно ниже, чем по обычному вкладу. А вот выгодную цену реализации металла можно и не поймать.

«Для получения весомого дохода необходима комбинация факторов – рост стоимости золота и одновременное обесценение рубля, тогда в номинальном выражении выигрыш может быть существенным. Но стоимость этих рублей будет уже не та, чем была изначально, когда вы открывали счет», - говорит Артем Авинов.

Статистика последних двух лет показывает рост стоимости золота на определенные периоды от 7% до 28%, но это если «поймать» минимумы и максимумы цены, и если темпы изменения котировок в банках будут этому соответствовать. С начала 2016 года по настоящий момент цена золота выросла лишь на 14%. То есть, с высокой долей вероятности, вложив на минимумах цены в начале 2016 года с учетом спредов, вкладчик зафиксировал бы убыток. И только на горизонте 9-10 лет по схеме «вложил и держи» можно было рассчитывать на существенный доход, если убрать риски девальвации рубля.

«Последние 7 лет золото демонстрировало в целом снижение стоимости с периодическими откатами, то есть оно перестало демонстрировать устойчивый рост. А это значит, что без операций купли-продажи металла ожидать реальный доход от его хранения в любом виде не стоило. Ключевую роль при совершении таких операций играет спред или разница между покупкой и продажей золота. В случае с куплей-продажей золота банку такие операции принесли бы очень ограниченный доход, а для простого человека, который не следит за изменением стоимости золота и не занимается расчетом прибыльности финансовых операций, вероятнее всего, - убыток», - говорит Артем Авинов.

Что касается ОМС (обезличенный металлический счет), Артем Евстратов уверен: металлические счета всегда рассматривались в качестве инвестиционного продукта, где основной доход формируется за счет изменения стоимости базового актива. Банки редко начисляют процентные ставки по металлическим счетам, а их размер значительно ниже депозитных ставок по рублям и валюте.

По данным Всемирного золотого совета, на протяжении уже шести кварталов подряд предложение золота опережает спрос. То есть, на рынок выбрасывается драгметалла больше, чем он может переварить.

«Несмотря на то, что рынок золота достаточно монополистический, и на нем не так много крупных игроков, контролирующих его колебание, серьезного роста цены ожидать бессмысленно. На эту ситуацию влияет ряд факторов, в частности, те события, которые происходят в Турции и России, сброс валют проблемных государств – все это бьет вдогонку и по золоту. Если доллар укрепляется к другим валютам, то он укрепляется и к золоту. Ожидания того, что в Турции и России прекратится девальвация – утопичные, соответственно, рост цен на золото вряд ли возможен», - согласен с коллегой кандидат экономических наук по специальностям «Экономика и управление народным хозяйством» и «Финансы, денежное обращение и кредит» Максим КРИВЕЛЕВИЧ.

Ювелирный синдром

Гендиректор сети магазинов «Золотой Ажур» Надежда ТКАЧЕНКО отмечает, что российские банки и производители закупают золото по цене тройской унции на Лондонской бирже. Резкий рост курса доллара к рублю привел к ее удорожанию. Соответственно, цена на золото уходит резко вверх. В отличие от экспертов, бизнес-вумен уверена: ни о каком падении цены на золото речи быть не может, этот драгметалл будет только дорожать.

«Что касается непосредственно частных инвестиций, например, те, кто приобретал золото 10-20 лет назад, сейчас в накладе не останутся, так как вкладывали деньги с умом. Приведу пример: в далеком 1998 году золотое кольцо в 1 карат стоило $6 тыс., сейчас - $18 тыс. Разница ощутима. Одним словом, люди достаточно материально обеспеченные покупают золотые изделия и сегодня. Некоторые целенаправленно приобретают украшения с каждой получки. Те же, у кого финансовые возможности ограничены – покупают металлы подешевле, например, серебро», - поясняет Ткаченко.

Директор управления рынков и акций Альфа-Банка Борис КРАСНОЖЕНОВ имеет собственную точку зрения. «Ювелирные украшения из золота не являются оптимальным объектом для инвестирования в золото. Предпочтение исторически отдается монетам и слиткам. Здесь мы видим положительную динамику. Коммерческие банки и ритейлеры подтверждают сильный спрос на физическое золото в монетах и слитках в этом году, даже сталкиваясь с определенным дефицитом», - говорит банкир.

КОММЕНТАРИЙ

В пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России напоминают, что, в целом, предсказать доход от драгоценных металлов сложно даже аналитикам:

- На цены влияет мировая конъюнктура спроса, и все факторы учесть практически невозможно. Стоимость драгметаллов сильно колеблется буквально каждый день. Были даже периоды в несколько лет, когда их среднегодовая цена неуклонно снижалась. Например, с 2012 по 2015 год цена на серебро упала вдвое, а затем снова начала расти.

Но если смотреть в долгосрочной перспективе, инвестиции в драгметаллы опережают инфляцию, а значит, ваши сбережения действительно сохранятся. Вывод: инвестиции в драгоценные металлы действительно помогут вам сохранить сбережения, но только если это вложения на долгий срок – не меньше 10–15 лет. На коротком отрезке времени у вас есть шанс не только не нарастить, но даже потерять часть накоплений.