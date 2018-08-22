Подземный толчок в центре Владивостока

Центральную площадь краевого центра могут поднять на один метр, чтобы увеличить площадь подземной территории под торговлю

Центр Владивостока в ближайшие пять лет может превратиться в гигантскую стройку, призванную реализовать комплекс пока еще с трудом стыкующихся в общий план идей. Среди них и идея реконструкции Центральной площади города с освоением подземного пространства и прилегающих к ней территорий, которую рассмотрел градосовет Владивостока.

Председатель градосовета Анатолий МЕЛЬНИК, предваряя рассмотрение проекта-концепта, отметил, что вопрос принципиального решения пространства Площади борцов за власть Советов на Дальнем Востоке – один из самых актуальных для архитектурной и градостроительной картины центра Владивостока.

«Мы неоднократно его рассматривали. Его готовили разные исполнители, и в разные времена. И они поняли, что надо представлять разработку на гораздо большую территорию, включая сопредельные. Смысл этого проекта – получить основной посыл на дальнейшую работу», - сказал глава градосовета.

Торговля с парковкой

Автор концепта развития площади, руководитель ООО «Аргус-Арт» Владимир ПРОКУРОВ в отношении пространства между Центральной площадью и Морским и железнодорожным вокзалами, предложил решение в трех уровнях. Первый уровень – автопарковочный, над контактной сетью железной дороги на уровне парковки Белого дома. На площади около 30 тыс. кв. метров будет возможность одновременно размещать около тысячи машин. Второй – торгово-развлекательный, высотой 6 метров и общей площадью тоже около 30 тыс. кв. метров. И третий – прогулочно-транзитный уровень с отдельными элементами зданий и максимальным городским озеленением.

Решение по центральной площади - аналогично, в три уровня. При этом должны сформироваться два полутораэтажных пространства. Одно под торгово-развлекательный центр, второе – под автопарковку примерно на 950 машин, в том числе около 600 мест предложено использовать для обслуживания ТРЦ с въездами-выездами на ул. Светланскую и Корабельную набережную.

Общая площадь подземных помещений под площадью может составить около 42 тыс. кв. метров. Предполагается, что основную часть поверхности площади при строительстве придется поднять на метр – с 8 метров над уровнем моря до 9-ти. Ниже уровня моря проектировщики заказчику формировать помещения не рекомендовали, поскольку могут резко возрасти затраты и риски эксплуатации. Вероятно, это не согласовал бы и город, поскольку тогда сроки строительства могут существенно увеличиться. Но выбираться грунт при строительстве будет до 12 метров.

Руководитель проекта полагает, что пока непонятно, что можно предпринять с памятным ансамблем Борцам за власть Советов, который вряд ли можно переместить в другое место, притом что при строительстве его надо будет как-то укреплять, поскольку он уже сегодня находится в проблемном состоянии.

Эксперты хотели лучшего

Хотя концепт развития Центральной площади и прилегающих территорий вобрал в себя и учел опыт, по крайней мере, трех предшествовавших проектных проработок, членами градосовета было высказано множество серьезных замечаний.

Особенно серьезны были предложения: обратить внимание на выработку приемлемой транспортной схемы, включая новые виды транспорта, которые сюда предполагается завести, сделать схему пешеходных зон, учесть неприкосновенность зон памятников историко-культурного и архитектурного наследия и самих памятников, предложить какое-то решение по парковке возле здания администрации края и по ее гаражу.

Было предложено серьезно проработать визуальные восприятия примыкающей к площади части, которая может серьезно измениться. Вплоть до того, что рассмотреть вопрос о понижении в районе вокзала уровня железнодорожных путей, чтобы надстройка над ними не портила вид имеющейся городской застройки. Было озвучено, что вид, например, с палуб «принцесс» на весь этот предлагаемый новострой может действительно оказаться приятным туристам, но не горожанам, для которых восприятие городских пейзажей с привычных точек в итоге осуществления проекта заметно изменится.

Было высказано замечание, что, перекрывая железнодорожные пути в районе вокзала, придется что-то придумывать с тем, чтобы в закрывающемся пространстве не возникало повышенной загазованности от тепловозов и работы поездных печек.

Довольно принципиально было выражено сомнение, что значительный рост новых торгово-развлекательных помещений в центре города будет способствовать его разгрузке от автомобильного транспорта, и транспортная проблема может усугубиться.

Председатель думы Владивостока Андрей БРИК высказался особо категорично, что, по его мнению, сегодня правильнее отказаться от столь радикального решения в центре города и остановиться пока на том, чтобы оставить в неприкосновенности исторический облик, но навести порядок. А для энергии инвестора может вполне подойти парк Минного городка или какое-нибудь другое место, которых в городе много, чтобы осуществлять проекты заявленного масштаба.

Хотелось другого…

Мэр Виталий ВЕРКЕЕНКО отметил, что в отношении концепта развития площади у него были другие ожидания.

- С чего все началось? – отметил руководитель города. - Ко мне обратился заказчик ЗАО «Центр «Строй» (АХОЯН Сурен Цолакович – Прим. авт.) с вопросом строительства парковки под Центральной площадью. Ввиду важности вопроса и ввиду того, что застройщик сказал, что готов представить концепцию развития всего центра от железнодорожного вокзала, включая центральную площадь, я попросил внепланово собрать градосовет, чтобы услышать заказчика и проектную организацию по поводу конкретного проекта строительства парковки под центральной площадью, с представлением концепции и интеграции этого проекта в планы по развитию центра города. Чтобы реализовывать этот проект на базе генплана, далее – проекта планировки территории с учетом всех нюансов и деталей, проекта стадии «П» и рабочего проекта.

По словам мэра, инвестор выходил с предложением «разгрузить территорию центра от безобразных парковочных территорий». То есть, речь шла не о дополнительной загрузке центра города, а «о том, что парковка под центральной площадью, грамотно организованная и интегрированная в концепцию развития города, позволит убрать с дорожно-уличной сети еще тысячу машин, открыв фасады и историческую часть города для обзора туристами».

Виталий Веркеенко высказал подозрение, что заказчик, вероятно, решил просто «нарисовать красивую картинку и протащить вопрос строительства торгового центра с парковками» и ставит перед проектировщиками не совсем верное техзадание, и это у него вызывает искреннее и серьезное негодование.

«Я бы уже на этом этапе хотел бы видеть реалистичную картину. А мы улетели в мечты и упустили то, с чего начинал инвестор. К сожалению, я не увидел тех моментов, которые меня сильно беспокоили», - сказал мэр. И отметил, что если инвестор рассчитывает все же развивать часть помещений как центр торговли, то должен исходить из норматива обеспеченности торговых площадей парковочными местами из расчета 10 парковочных мест на 100 кв. метров торговых площадей. То есть, парковочная территория, минимум в два раза должна быть больше, предлагаемой торговой.

Но и такое решение в принципе не убирает с улиц центра города ни одной машины, поскольку вновь создаваемые парковочные места практически все будут заточены на обслуживание торгового центра.

В идеале инвестору желательно принять концепцию развития площади, которая максимально устроит город. При том, что инвестор не может оказаться в проигрыше – вряд ли парковка будет пустовать и окажется убыточна.

Предложенная концепция была оценена мэром как красивая, но не учитывающая очень важных вещей. Например, что рядом с Морвокзалом в перспективе появится Морской дом, поскольку он уже спроектирован, и выдано разрешение на его строительство. Важно учесть ограничения по пешеходной зоне в районе Морского вокзала, поскольку это портовая территория. Необходимо сохранение военно-морской причальной зоны, поскольку Владивосток – город воинской славы, а флот – визитная карточка города. Надо предусмотреть в проекте размещение автобусного комплекса, потому что от железнодорожного вокзала он будет убираться. А также учесть, что «у нас запланировано легкое метро, которое будет примерно с той территории отходить, планируется строительство нового вокзала прибрежных сообщений, туда подходят электрички, и этот хаб нужно развязать».

Все это требует разработки проекта планировки еще большей территории, которая рассматривалась в предложенном концепте. И его мэр предложил сделать инвесторам совместно с администрацией. При этом должны быть учтены те разрешения на строительство, которые по этой территории уже есть. Затем потребуется детализация проекта планировки, проектирование конкретных объектов и поочередная их реализация. Причем в первую очередь должны появиться парковочные места.

Виталий Веркеенко выразил уверенность: «Перекрытие железной дороги я не считаю фантазией. Более того, есть договоренность». И подвел черту: «Сегодня у нас получилась хорошая дискуссия, но не получилась защита инвестором своего проекта перед профессиональным сообществом. В целом же, я поддерживаю и полет фантазии, и желание инвесторов помогать развивать наш город».

МНЕНИЕ

Каких-то настоящих революционных решений, на взгляд Деловой газеты «Золотой Рог», на градосовете предложено не было. А ведь они могут иметь место. Например, параллельно освоению подземного пространства можно рассмотреть возможность создания над площадью ее второго уровня на высоте, сопоставимой с высотой местных мостов.

Можно в вантовом варианте, можно как-то иначе. Спрашивается: зачем? Да чтобы, поднявшись повыше, дышать в центре Владивостока свежим воздухом, а не выхлопными газами. Чтобы туристы и горожане могли любоваться с высоты птичьего полета исторической частью города и видеть намного дальше и больше, чем снизу. Чтобы в городе была не одна площадь, а хотя бы две (все остальные давно стали авторазвязками). Чтобы салют, производимый в центре города, было дальше видно. И т.д. Конечно, такое решение очень дорого, но оно было бы оригинально. И где в мире сегодня есть еще подобная площадь над городом? В принципе, нижнюю часть «верхней площади» можно даже как-то расписать в духе истории Владивостока.

По перекрытию железнодорожных путей, наверное, тоже можно решить иначе. Пути просто убрать, и от их уровня реализовать проект прилегающей к Центральной площади территории, который в этом случае может быть выполнен вровень с ней и не испортит привычного вида на застройку.