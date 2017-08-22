Сайра проплывает мимо Приморья

Даже крупные рыбодобывающие компании не могут обеспечить свои потребности в сырье

Российские рыбаки в очередной раз спотыкаются на промысле сайры. Хорошие промысловые запасы в открытых водах за пределами 200-мильной зоны облавливают японские, китайские и тайваньские рыбаки. Российские предприятия от промысла отказались, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Дать отечественному потребительскому рынку дефицитную продукцию могут уловы сайры в территориальных водах. Но компании игнорируют этот промысел. По данным ТИНРО-Центра, в течение последней недели количество российских судов на промысле сайры увеличилось с 4 до 7 единиц. Суда сдают продукцию на судно «Виктор Гаврилов». Два береговых предприятия, расположенных на о. Шикотан, и одно береговое предприятие на о. Кунашир также готовы к приемке сайры. Однако вблизи островов сайровые скопления промыслового характера еще не сформировались.

Основной лов сайры велся в тихоокеанских водах, прилегающих к центральным Курильским островам. Общий вылов сайры российскими судами составил 1,78 тыс. тонн, что выше прошлогодних показателей, но в разы меньше, когда на путину выходило около 20 судов.

А вот иностранный флот этот ресурс облавливает. В районе промысла с 12 августа начали работу 10 судов Республики Корея. Суточные уловы корейских судов составляли от 15 до 25 т. За рыбой заходили и японские рыбаки в количестве 70 единиц. После двух суток работы все суда снялись с промысла и последовали в порты на сдачу сырца. Общий вылов японских судов составил 810 тонн.

Ждать же увеличения отечественного флота не стоит. Россия методично с каждым годом убивает свои промысловые компетенции, наращивая продовольственную зависимость от импортных консервов. Это подтверждает и тот факт, что в районе добычи нет плавбазы «Петр Житников», которая могла произвести уже несколько миллионов банок консервов сайры.

Отсутствие плавбазы на промысле обусловлено снижением рисков, которые судовладелец избежал, не выставив свой флот на промысел в Мировой океан. Известно, что в планах компании «Дальморепродукт» был выход в конвенционный район, где была отличная промысловая обстановка и где суда других стран неплохо отловились. Но, видимо, позиция ДВТУ, которая считает, что вся продукция из Мирового океана и конвенционных районов имеет статус иностранной, внесла коррективы.

В торговой конъюнктуре, когда рыбная консервация из Белоруссии является товаром Таможенного союза, а консервы, произведенные российскими судами в открытых водах, нет, выиграть борьбу за потребителя сложно. Они дороже на 10-15 рублей, чем похожая продукция зарубежных производителей. Еще сложнее дальневосточным предприятиям, которые сегодня реализуют инвестиционные проекты. Им нужно сырье. Но флот компаний, выходит на 30 дней, не успевает хорошо отловиться. Более торго, если промысловая обстановка слабая, суда уходят на другие объекты, или предприятия их вообще не выставляют на путину.

Пример этому - реализация инвестиционного проекта рыбокомбината «Островной» (основной инвестор-компания «Интеррыбфлот»). Как рассказал деловой газете «Золотой Рог» руководитель рыболовного направления Сергей СУХАНОВ, их траулер выходит на промысел сайры. «У нас на борту три разрешения, в том числе на добычу в открытых водах и японских водах. Но рыбачить пока будем только в российских территориальных водах», - говорит топ-менеджер.

«Косяки сайры начинают разбивать еще в открытых водах японские и корейские рыбаки. Это сказывается на обстановке в наших водах. Для усиления российского промысла сайровую путину нужно начинать значительно раньше и в открытых водах. Тем не менее наша компания выставит 4 судна в сентябре. В планах - поймать около 2000 тыс. тонн», - рассказывает генеральный директор колхоза «Приморец» Петр ГОРДИЕНКО.

«Наш траулер «Лучегорск» добыл 168 тонн сайры. В последние годы слабая промысловая обстановка в наших водах. По информации коллег, вспышка была в открытых водах. Мы даже успели там немного поймать. Теперь думаем, как эту продукцию декларировать, будем ждать разъяснений от ДВТУ. Сайровый промысел в России в последние годы в угнетенном состоянии. Даже компании, имеющие в структуре и завод, и суда, не могут обеспечить свои потребности. Нашему береговому перерабатывающему предприятию каждый год приходится докупать объемы, а цена все время повышается», - констатирует генеральный директор компании Преображенская база тралового флота Сергей ЕРЕМЕЕВ.

Снизить дефицит консервированной сайры может сардина иваси. Правда, ее в России также поймают не более 10 тысяч тонн. Биомасса иваси пока не заинтересовала рыбаков. Ведь предприятиям необходимо где-то найти флот и вооружить его кошельками.

Другие компании также отдают предпочтения скумбрии, а не сардине. Прогноз в 50 тысяч тонн вылова сардины, которые давали чиновники и ученые, не оправдывается. На этом фоне уловы сайры в 17 -20 тысяч тонн, ранее воспринимавшиеся как катастрофическая неудача, стали обыденными. Поднять вылов на прежний 70-тысячный уровень в этом году уж точно не получится. В итоге Россия опять получит сайровый дефицит, что приведет перерабатывающие заводы к зависимости от импортных поставок. При этом пострадает потребитель, рост цен на рыбную консервацию неизбежен. В магазинах банка качественной сайры уже достигает цены в 80-90 рублей. Не добавляет оптимизма и принятый недавно техрегламент. Теперь производитель консервированной рыбы может класть в банку значительно меньше рыбы, чем требовал ГОСТ.