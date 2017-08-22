В Приморье овощи гниют на грядке

Приморские фермеры несут убытки вот уже третий год подряд

Третий год подряд овощные поля в Приморском крае попадают под удар стихии. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия, по предварительным оценкам, стихия затронула более 5 тыс. га, больше всего пострадали Уссурийск и Октябрьский район. Там подтоплены посевы картофеля, овощей, сои и пшеницы. Режим ЧС уже введен в 6 районах.

- Картофель в воде гниет, морковь также гниет, рассада капусты еще молодая, но уже остановился рост, – говорит глава КФХ в селе Борисовка Уссурийского района Игорь МИШИН. – Трудно сказать точно, сколько удастся сохранить посевов, так как вода прошла по всему полю. Но мы предварительно оцениваем, что порядка 50% урожая на наших полях будет потеряно.

Такого не было, по словам овощеводов, уже давно – третий год хозяйства считают убытки. При этом страхование овощных полей в отличие от соевых - явление редкое в крае. Причин этому несколько. Помимо традиционного недоверия фермеров страховым компаниям - их сомнений в том, что они получат выплаты при наступлении страхового случая, все же главная причина отсутствия страховок у овощеводов, по мнению наблюдателей, связана с китайскими рабочими на полях. Китайскую рабочую силу используют почти все овощеводы в Октябрьском районе, Уссурийске, тех местах, где и случаются ставшие регулярными затопления полей. Причем зачастую фермеры просто сдают китайцам в аренду землю, а те в свою очередь по сложившейся практике рассчитываются с арендодателем полностью в начале сельскохозяйственного сезона. Таким образом именно китайцы берут на себя все риски недобора урожая.

В то же время участившаяся практика затопления именно китайских полей, расположенных близко к границе с Китаем, породила массу конспирологических версий причин самого ЧП. Авторы одной из них уверяют, что в гибели урожая могут быть заинтересованы китайские овощеводы, работающие на китайской стороне. Тем более соседняя провинция Хэйлунцзян – территория с развитым овощеводством. И основные там районы выращивания, например, лука расположены вдоль реки Суйфун. А в Уссурийск первая вода по реке Раздольная начала поступать еще до больших осадков. Собственно, циклон, по мнению некоторых наблюдателей, был вторым ударом по полям.

Эта версия, связанная с предположениями о сбросе воды с китайских водохранилищ в реку, не нова. В поддержку этой версии участники овощного рынка отмечают тот факт, что в июле сезонно прекращаются поставки китайских овощей в Приморье. Возобновиться они могут только в случае дефицита и, соответственно, роста цен. Тем более восполнить недобор за счет, например, сибирских овощей в это время года возможности нет. Как правило, на Дальний Восток из Сибири идут составы с поздними сортами капусты и других овощей. Ближайший поставщик сюда ранних овощей – Казахстан. Но провинция Хейлунцзян все же ближе.

Впрочем, это не единственная версия от жителей пострадавших территорий, объясняющая причины нынешней регулярности затопления полей. Фермер Николай КОСЬЯНЕНКО из Новоникольска видит причину в том, что каналы вдоль сельских дорог не чистили уже несколько десятков лет, что и приводит к разливу воды по полям. Проблем добавили ремонтники дороги. «Причина в том, что Примавтодор строил здесь дорогу и не довел до конца, - считает Николай Косьяненко. – Два года никаких работ не ведут. Кюветы они засыпали, и на протяжении нескольких километров образовалась запруда, которой не было раньше. Воде сейчас некуда уходить».

О возможности получения поддержки со стороны государства фермеры говорят с осторожностью. Последний раз они получали компенсации в размере заявленных производственных затрат в прошлом году за ущерб 2015 года. В этом году надеются получить деньги от государства по прошлогодним убыткам. Что касается компенсации убытков этого года, то сообщается пока только о том, что губернатор края поручил подготовить по этому поводу письмо в Минсельхоз РФ.

А между тем рынок уже отреагировал на сложившуюся ситуацию. Оптовики говорят о заметном росте цен на овощи. Впрочем, розницу пока это затронуло в меньшей степени по понятной причине – наценки у розничных продавцов изначально были существенно выше, что позволяет им сейчас за счет собственных доходов не задирать цены. В то же время в опте цена на капусту поднялась с 8-12 рублей за кг до 30-35 рублей за кг, кабачки подорожали с 8-10 рублей за кг до 30 рублей за кг, помидоры – с 12-20 рублей до 45-50 рублей. Подорожал и картофель. Если до стихии на Уссурийской оптовой базе от стоил 18 рублей за кг, с поля можно было купить по 14-15 рублей за кг, то сейчас оптовая цена поднялась до 28 рублей за кг.

Впрочем, оптовики уверены, рынок быстро отыграет цены. По большому счету уборка овощей еще не начиналась. Сбор основного урожая начнется в 20-х числах августа. Ожидается большой диапазон цен, прежде всего на картофель - от дешевого, собранного в воде, до дорогого качественного сухого, доставленного из непострадавших районов.

Стоит отметить, что из трех основных центров производства овощей в Приморье (Уссурийска, Спасска и Партизанска) не пострадали совсем только хозяйства в Партизанской долине. Учитывая расходы на доставку, партизанские овощи, очевидно, будут очень дорогими. Впрочем, рынок во Владивостоке уже давно адаптирован к ценам на партизанские овощи. В последние годы это были самые дорогие продукты на местном овощном рынке. Хотя сами овощеводы Партизанского района вину за высокие цены в городе перекладывают на поставщиков-посредников. По словам главы КФХ Александра ГРИШКО, сейчас они предлагают качественный сухой картофель с поля по той же цене, что и до паводка, на оптовой базе в Уссурийске – по 18 рублей за кг, то же самое в отношении других продуктов - капусту продают по 15 рублей за кг, кабачки по 15-18 рублей за кг. Урожай в хозяйстве ожидают в этом году хороший, и если не случится новых природных катаклизмов, то год будет, скорее всего, удачным.

Не затронула стихия и овощеводческие хозяйства, расположенные под Артемом. В отношении этих производителей участники рынка также строят очень хорошие прогнозы в отношении урожая. Собственно, рынок до прихода сибирских овощей сможет покрыть потребности края собственными продуктами. По крайней мере, прошлогодняя стихия не вызвала острого дефицита. Но цены, очевидно, будут все же выше.