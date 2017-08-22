Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Построенный еще к саммиту АТЭС, но так и не заработавший завод "Хендэ Электросистемы" нашел нового владельца
Завод стал настоящим символом бездарной промышленной политики государства в регионе
Завод «Хендэ Электросистемы», построенный под Артемом еще к саммиту АТЭС и первоначально преподносившийся как пример «удачных южнокорейскийх инвестиций в российский Дальний Восток», обрел нового владельца, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», в начале августа права на 100% акций предприятия перешли от акционерного общества «ХЕНДЭ Тяжелая промышленность» (г. Ульсан, Республика Корея) к АО «Южморрыбфлот» (пос. Заводской, Приморский край), гендиректором и совладельцем которого на данный момент является известный приморский рыбопромышленник Александр ЕФРЕМОВ, создатель группы компаний «Доброфлот».
Телефоны «Хендэ Электросистемы» на момент сдачи номера в печать были недоступны. Пресс-секретарь ГК «Доброфлот» Олеся МИЦАЙ заявила Деловой газете «Золотой Рог», что на данный момент компания не комментирует сделку. «Как только появится конкретная информация, мы ее раскроем», - сказала г-жа Мицай.
Досье "Золотого Рога": ООО «Хендэ Электросистемы» зарегистрировано в июне 2011 года в г.Артеме. Уставный капитал компания на данный момент составляет 1,930 млрд рублей. Основной вид деятельности: «производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры». АО «Южморрыбфлот» зарегистрировано в августе 2011 года в г.Находке. Уставный капитал АО – 100 тыс. рублей. АО «Южморрыбфлот», в свою очередь, владеет 80% ООО «Ливадийский ремонтно-строительный завод», еще 20% завода принадлежит Александру Ефремову.
Строительство завода в Артеме началось в августе 2011 года, тогда же был подписан долгосрочный договор на поставку электротехнической продукции с локализацией производства в РФ между «ФСК ЕЭС» и южнокорейской Hyundai Heavy Industries. Озвучивалось, что производственная мощность предприятия в 2013-2014 годах составит 250 ячеек КРУЭ (основная часть электрического оборудования, которая используется на подстанциях) в год, в 2015-2016 годах - 300 ячеек. На полную мощность планировалось выйти в 2017 году - 350 ячеек в год.
На вопрос первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА, почему был выбран именно южнокорейский производитель, тогдашний глава «ФСК ЕЭС» Олег БУДАРГИН (ныне возглавляет ПАО «Россетти») ответил, что никто из иностранных производителей не соглашался строить завод в России, Hyundai Heavy Industries оказалась первой. «У них более прогрессивная технологическая политика, они оказались более открыты к сотрудничеству», - добавил Олег Бударгин.
Присутствовавший на церемонии запуска президент Hyundai Heavy Industries ЛИ Чжэ Сон отметил, что передовые технологии Hyundai, активная поддержка правительства РФ и Федеральной сетевой компании, а также трудовые ресурсы Приморского края в союзе создадут из завода «Хендэ Электросистемы» успешный результат осуществления иностранных инвестиций, благодаря которому будет развиваться производство отечественной продукции и которое станет катализатором развития Дальневосточного региона в целом.
Однако и спустя пять лет завод в Артеме так и не начал работу, оставшись без заказа от «ФСК ЕЭС», в частности, из-за невыгодного для локализации таможенного режима: изделие не облагается пошлинами в отличие от комплектующих.
Досье "Золотого Рога": КРУЭ (комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией) состоит из элегазового выключателя, разъединителя, заземляющих ножей, трансформатора напряжения и ОПН в заземленном металлическом корпусе. КРУЭ наполнено внутри элегазом (SF6), который имеет хорошие изоляционные и дугогасящие свойства. Применение КРУЭ позволяет в 3-5 раз уменьшить площадь подстанций, в 2 раза снизить эксплуатационные расходы, защитить подстанционное оборудование от внешней среды и обеспечить выполнение самых современных экологических требований. Создание Hyundai Electrosystems было разработано как часть долгосрочной стратегии Hyundai Heavy, чтобы закрепиться на российском рынке КРУЭ, который, как ожидается, будет расти и далее, согласно политике модернизации систем электроснабжения правительства России.
На текущий момент доля импортного КРУЭ в России достигает более 90%. В то же время Энергостратегия России до 2030 года предполагает постепенное снижение закупаемой техники зарубежного производства вплоть до 5%. Соответствующие ориентиры были заложены в инвестпрограмму ФСК на 2015-2019 гг.
«ФСК стремится постоянно наращивать долю закупаемого отечественного оборудования. Тем более что это соответствует одной из ключевых задач, поставленных перед нами правительством РФ. Строительство в Приморском крае завода по выпуску КРУЭ, безусловно, способствует решению данной задачи. Как и многие современные производства внутри России, предприятие также нуждается в определенных стимулирующих мерах, выработку которых мы готовы поддержать», - отмечал глава правления «ФСК ЕЭС» Андрей МУРОВ.
В конце 2013 года ООО «Хендэ Электросистемы» обратилось к депутатам Приморья с просьбой предоставить заводу налоговые льготы в связи с тем, что он не начал работу, так как не имеет заказов (по итогам 2013 года ООО получило 132,763 млн рублей чистого убытка). Первая выручка была получена ООО «Хендэ Электросистемы» лишь в 2015 году – 24,512 млн рублей, по итогам 2016 года этот показатель составил 18,585 млн рублей. Похоже, речь идет о сдаче части помещений в аренду. При этом только управленческие расходы в 2016 году составили 116,629 млн рублей. Как следствие, компания продолжает генерировать убытки – 77,936 млн рублей в 2015 году и 79,832 млн рублей в 2016 году.
Основной актив ООО «Хендэ Электросистемы» - готовый производственный комплекс, который легко можно переформатировать под любой проект. Среди минусов – отсутствие прямого выхода на железную дорогу.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье порт Зарубино ждет инвесторов
- Таможня идет навстречу бизнесу Дальнего Востока
- Построенный еще к саммиту АТЭС, но так и не заработавший завод "Хендэ Электросистемы" нашел нового владельца
- Дальний Восток намерен выиграть в борьбе за иностранного инвестора
- Денис ТИХОНОВ, генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока": Мы сегодня живем на стройке
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- Экспорт местных продуктов в АТР будут развивать в Хабаровском крае
- По поручению Путина план развития инфраструктуры ВНХК в Приморье подготовят к ноябрю
- Чаще всего "дальневосточный гектар" берут под строительство жилья
- Во Владивостоке на ВЭФ обсудят вопросы интеллектуальной собственности
Новости раздела
- В Приморье порт Зарубино ждет инвесторов
- Сайра проплывает мимо Приморья
- Спрос на гостиницы Владивостока вырос на 100%
- Таможня идет навстречу бизнесу Дальнего Востока
- В Приморье овощи гниют на грядке
- Построенный еще к саммиту АТЭС, но так и не заработавший завод "Хендэ Электросистемы" нашел нового владельца
- Совладелец Владивостокского морского рыбного порта cтанет рыбопереработчиком
- Дальний Восток намерен выиграть в борьбе за иностранного инвестора
- Качество и надежность на высоте
- Чтобы дождь был нипочем
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- Участников ВЭФ во Владивостоке ожидают Башмет и народное караоке с Хором Турецкого
- Приморцев предупреждают о новом виде мошенничества в аэропортах стран АТР, Турции и Египта
- Россияне потянулись в обменники
- Водолазы Тихоокеанского флота нашли в территориальных водах России затонувшую подлодку
- Глава Хасанского района: "Никаких вредных производств на территории района не планируется"
- Одним телеканалом в телевизорах приморцев стало меньше
- Путин прошелся по инвестпроектам на Дальнем Востоке
- Дальневосточники могут остаться без курятины
- С космодрома Восточный запуск ракет-носителей "Союз-2" запланирован на осень