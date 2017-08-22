Совладелец Владивостокского морского рыбного порта cтанет рыбопереработчиком

Совладелец ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) Денис САРАНА готовится расширить сферу деятельности за счет рыбопереработки. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», 9 августа бизнесмен зарегистрировал ООО «Русский минтай», которое планирует инвестировать 1,2 млрд рублей в создание в Приморье комплекса по переработке минтая мощностью до 50 тыс. тонн в год, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

ООО зарегистрировано в с. Вольно-Надеждинское с уставным капиталом 30 млн рублей.

«Русский минтай» уже подало заявку в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (управляющая компания, которая определена правительством РФ для управления территориями опережающего развития и Свободным портом на Дальнем Востоке) на реализацию проекта в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская».

Доставлять сырье для переработки планируется из Владивостокского морского рыбного порта в рефрижераторных контейнерах. Производственные параметры комплекса рассчитаны на выпуск до 100 тонн в сутки филе и фарша минтая и до 20 тонн в сутки рыбной муки.

Конкуренцию Денису Викторовичу пытается составить бывший топ-менеджер «Русское море - добыча» Максим КЛЮШИН, учредивший ООО «Приморский рыбопромышленный кластер». Эта компания, как и «Русский минтай», зарегистрирована в с.Вольно-Надеждинское. В ее планах – инвестировать 2,7 млрд рублей в строительство завода по переработке минтая в рамках ТОР «Надеждинская».

Отметим, что Денис Сарана также выступает совладельцем ООО «Владивостокский рыбный терминал» (ВРТ), ставшее первым официально зарегистрированным резидентом Свободного порта Владивосток. Инвестор планирует строительство холодильно-складского комплекса по перевалке и хранению рыбы на территории порта Владивосток.

Досье "Золотого Рога": ООО «ВРТ» зарегистрировано в феврале 2016 года во Владивостоке с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Учредителями компании являются московское ООО «Геотэкс» и Денис Сарана, владеющие соответственно 52% и 48% долей ООО.

Ранее озвучивалась ориентировочная стоимость проекта 800 млн рублей. Новый холодильник, рассчитанный на единовременное хранение 35 тыс. тонн рыбы, может стать крупнейшим на Дальнем Востоке.