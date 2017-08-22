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Совладелец Владивостокского морского рыбного порта cтанет рыбопереработчиком
Совладелец ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) Денис САРАНА готовится расширить сферу деятельности за счет рыбопереработки. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», 9 августа бизнесмен зарегистрировал ООО «Русский минтай», которое планирует инвестировать 1,2 млрд рублей в создание в Приморье комплекса по переработке минтая мощностью до 50 тыс. тонн в год, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
ООО зарегистрировано в с. Вольно-Надеждинское с уставным капиталом 30 млн рублей.
«Русский минтай» уже подало заявку в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (управляющая компания, которая определена правительством РФ для управления территориями опережающего развития и Свободным портом на Дальнем Востоке) на реализацию проекта в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская».
Доставлять сырье для переработки планируется из Владивостокского морского рыбного порта в рефрижераторных контейнерах. Производственные параметры комплекса рассчитаны на выпуск до 100 тонн в сутки филе и фарша минтая и до 20 тонн в сутки рыбной муки.
Конкуренцию Денису Викторовичу пытается составить бывший топ-менеджер «Русское море - добыча» Максим КЛЮШИН, учредивший ООО «Приморский рыбопромышленный кластер». Эта компания, как и «Русский минтай», зарегистрирована в с.Вольно-Надеждинское. В ее планах – инвестировать 2,7 млрд рублей в строительство завода по переработке минтая в рамках ТОР «Надеждинская».
Отметим, что Денис Сарана также выступает совладельцем ООО «Владивостокский рыбный терминал» (ВРТ), ставшее первым официально зарегистрированным резидентом Свободного порта Владивосток. Инвестор планирует строительство холодильно-складского комплекса по перевалке и хранению рыбы на территории порта Владивосток.
Досье "Золотого Рога": ООО «ВРТ» зарегистрировано в феврале 2016 года во Владивостоке с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Учредителями компании являются московское ООО «Геотэкс» и Денис Сарана, владеющие соответственно 52% и 48% долей ООО.
Ранее озвучивалась ориентировочная стоимость проекта 800 млн рублей. Новый холодильник, рассчитанный на единовременное хранение 35 тыс. тонн рыбы, может стать крупнейшим на Дальнем Востоке.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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