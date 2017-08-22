Качество и надежность на высоте

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В рамках программы капремонта в Приморье крыши жилых домов обретают новый вид
В 2016 году ремонт крыш в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов (МКД), в том числе с заменой плоской крыши на скатную, был выполнен в 258 домах, то есть почти в половине домов, включенных в план. В 2017 году доля домов, в которых ремонтируются крыши, также значительна – всего в Приморье в течение года будет отремонтировано свыше 600 домов.
В случае если позволяют технические характеристики дома, производится реконструкция мягкой кровли на скатную. Это позволяет не только защитить дом от осадков, так как на плоских крышах зачастую задерживалась дождевая вода, но и улучшить теплоизоляцию здания. Там, где скатная крыша функционировала изначально, устаревшее шиферное покрытие заменяется на гораздо более прочный, внешне более привлекательный и долговечный профнастил, который при грамотной эксплуатации может прослужить более 15 лет.
Современные плоские кровли также могут служить много лет при правильной эксплуатации. В домах, где переоборудовать плоскую крышу на скатную не представляется возможным, монтируется мягкая кровля. Применяемые сегодня полимерные наплавные материалы во много раз надежнее, долговечнее и качественнее тех, что использовались 20 лет назад. Недавно появилась новая технология, при которой крыша накрывается прочной мембраной – этот метод был использован при ремонте домов в Фокино и поселке Дунай. Технология монтажа мембранной кровли позволяет обеспечить цельное, бесшовное покрытие, которое обладает отличными гидроизоляционными характеристиками. При правильной эксплуатации мембранная кровля также прослужит 15 лет, если ее не повредят при установке на крыше антенн.
Стоимость работ по капитальному ремонту и переоборудованию кровли в домах со множеством подъездов может превышать 10 млн рублей.
Напомним, что капитальный ремонт многоквартирных домов является отдельным мероприятием государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы». Рассчитанная на 30 лет региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в Приморском крае с 2014 года. Все работы финансируются за счет обязательных взносов, которые оплачивают собственники помещений, при этом граждане вправе как уплачивать взносы на специальный счет своего многоквартирного дома, так и переводить средства в «общий котел», откуда средства могут быть направлены на капремонт в любом МКД соответствующего муниципального образования.
Иван КРЫШАН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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