Чтобы дождь был нипочем

Текущий ремонт кровли не менее важен, чем капитальный

Собственники квартир на последних этажах многоквартирных домов (МКД) в Приморье нередко сталкиваются с проблемой протечки крыши во время дождей. Вода портит отделку потолка и стен, а также может послужить причиной вздутия напольного покрытия. За последние два-три года во многих домах проблема протекающих крыш решилась благодаря капитальному ремонту кровли в рамках краевой программы, однако для жильцов последних этажей во многих МКД по-прежнему актуальным остается вопрос текущего ремонта крыши, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Причем речь не только о домах, построенных 30-40 лет назад: в июле интернет-пользователи активно обсуждали в соцсетях видеоролик с водопадом в подъезде «свечки» в микрорайоне Снеговая Падь, который строился и заселялся уже в нынешнем десятилетии. После одного из ливней в 24-этажном доме даже перестали работать лифты. По словам жильцов, вода с крыши течет в подъезд постоянно, а управляющая компания (УК) никак не решает эту проблему.

Чтобы не допустить значительного ущерба, необходимо своевременно обращаться в управляющую компанию, отвечающую за ремонт крыши МКД. За счет средств, ежемесячно взимаемых УК за текущий ремонт и содержание жилья, могут быть оплачены неотложные ремонтные работы на крыше, которая относится к общему имуществу. Если денег не хватает, а ремонт необходим срочно, есть вариант провести необходимый ремонт в счет будущих платежей или ввести дополнительный платеж для собственников. Однако это возможно только на основании решения общего собрания собственников. А вот капитальный ремонт крыши можно провести за счет государственных программ, выполнив ряд формальных процедур.

К слову, в ходе выполнения региональной программы капитального ремонта, которая является отдельным мероприятием государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы», ремонту крыш уделяется самое большое внимание. Ведь без создания надежного «прикрытия» сверху нет смысла менять ту же проводку. Но понятно, что капитально отремонтировать крыши сразу во всех многоквартирных домах невозможно в принципе, и потому собственники квартир на последних этажах домов вынуждены добиваться проведения текущего ремонта.

Разгерметизация крыши может быть вызвана рядом причин, а именно: механическими повреждениями кровельного покрытия; нарушениями технологии при устройстве кровельного ковра; естественным старением материалов, используемых при возведении кровли. Особенно неприятными могут быть последствия протечек кровли в квартирах с натяжными потолками: вода может нанести непоправимый вред осветительным приборам и проводке, а не полностью удаленная из замкнутого пространства жидкость станет причиной появления плесени.

Следить за состоянием кровельного покрытия должна организация, которой жильцы доверили управление общей собственностью многоквартирного жилого дома. В процессе выявления дефектов кровли управляющая компания своевременно должна предпринимать шаги по их устранению, не дожидаясь потока жалоб со стороны владельцев квартир. Однако в реальной жизни все обстоит иначе, и жильцам приходится обивать пороги различных инстанций, чтобы добиться проведения ремонта прохудившейся крыши.

Собственнику пострадавшей квартиры важно не только заставить управляющую компанию устранить причину протечки кровли. Собственник, обнаруживший на потолке или стенах квартиры следы протечки в кровле, должен немедленно уведомить об этом организацию, занимающуюся управлением общей собственностью жилого многоэтажного дома. Однако ограничиваться одним лишь телефонным звонком не стоит – не будут лишними фотографии, которые станут доказательствами порчи имущества. В течение трех дней с момента подачи заявления о протечке кровли, в результате которой произошло подтопление квартиры, на место происшествия должен явиться представитель управляющей компании для составления письменного акта. Если после истечения трех дней, отведенных законом, представитель УК не явится, то акт обязательно составляется самим владельцем с привлечением двух соседей-свидетелей, данные о которых заносятся в этот документ.

Если факт неисправности крыши зафиксирован, а управляющая организация не принимает мер по исправлению ситуации, собственник жилья может подать письменную жалобу в региональную жилищную инспекцию. По закону потребитель услуг УК может требовать от нее устранения недостатков и возмещения вреда, причиненного протекающей крышей. Если управляйка откажется выплатить вам компенсацию после письменного обращения, то необходимо обратиться в суд.

На фото: В Приморье еще предостаточно крыш, укрытых в прошлом веке.

Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ