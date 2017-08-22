Строители не должны забывать об экологии

Проекты, которые значительно изменяют жизнь горожан, должны утверждаться только после всесторонней экспертизы, включая экологическую

Решения, меняющие облик населенных пунктов традиционно принимаются узким кругом лиц. И в этом есть серьезная опасность ошибок, когда игнорирование множества мнений в итоге может привести к непредсказуемым последствиям. Предотвратить любой возможный вред - задача общественной и профессиональной экспертизы, включая экологическую, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы требует от участников строительно-инвестиционного процесса особое внимание уделять защите природной среды нашего обитания, повышению комфорта городских территорий.

Общественность пытается воздействовать

В начале июля губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ во время традиционной встречи с активом регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» затронул тему благоустройства территорий и создания комфортной городской среды. В частности, он подчеркнул, что в новом генплане Владивостока найдет свое отражение вопрос защиты лесов и скверов города от застройки и в итоговом варианте его ожидают публичные слушания.

Основные принципы генплана Владивостокской агломерации были на минувшей неделе рассмотрены на заседании в администрации края, которое вел вице-губернатор Эдуард ПОРТНОВ. И здесь так же было подчеркнуто, что развиваться далее Владивосток должен за счет комплексного освоения новых территорий, а не за счет застройки существующих скверов.

Позиция губернатора в отношении нового генплана города однозначна: «Чем больше институтов гражданского общества его посмотрит, тем лучше». Он отмечал, что жители территорий сами должны определять их благоустройство, как это предложил делать Президент РФ Владимир ПУТИН. С этой целью губернатор дал указание вице-губернатору наладить обратную связь, чтобы муниципалитеты действительно могли составлять и реализовывать программы благоустройства с учетом мнений граждан. Впрочем, эта связь важна и в целом для осуществления градостроительных планов.

Если взять ту же работу над новым генпланом Владивостока, то, надо отметить, очень приятным был подход к ней омского Института территориального планирования «Град». Он дважды приглашал жителей Владивостока выступить в качестве экспертов. В феврале его специалисты в ходе трех встреч в библиотеке «Бук» выслушали концептуальные и локальные пожелания граждан в отношении предложений для проекта по внесению изменений в генплан городского округа Владивосток. Причем на них смогли выступить со своими идеями и замечаниями ученые, архитекторы, домохозяйки, студенты и другие неравнодушные граждане. Уровень выступлений был разный, но из мозаики мнений все-таки складывалась довольно интересная картина видения будущего города. В июле встречи разработчиков генплана с жителями города повторились, и на этот раз обсуждалось уже то, что предложили градостроители. Они получили возможность еще раз откорректировать проект основного градостроительного документа города под запросы общественности и с учетом экологической безопасности.

Надо отметить, что в данном случае обратная связь работала. Хотя несколько удивительно, что обсуждения столь важного вопроса, как градплан Владивостока, собирали всего по 30-40 человек. Сложилось впечатление, что будущее города мало кого интересует. Скажем, активность по блокаде неугодной стройки в сквере на ул. Бестужева была заметно резонанснее, чем встречи по генплану с представителями «Града». И «резонирует» до сих пор, поскольку возврат городу спорного участка общественного пространства, сданного в аренду под строительство, пока не произведен.

То есть владивостокская общественность не строит иллюзий по поводу «учета мнений»: если в реальности действующий генплан, исторически сложившиеся объекты общественного значения ежедневно подвергаются ревизии со стороны неукротимых застройщиков, то и к будущему документу есть момент недоверия.

Профессор ДВФУ Валентин АНИКЕЕВ отмечает, что, в принципе, общественное мнение не ставится ни в грош, когда принимаются очень важные градостроительные решения. Был период, когда администрация Владивостока в проведении градостроительной политики в какой-то степени пыталась опираться на позиции горожан и экспертов. Однако мимо них прошли и решения по «Хаяттам» и по другим объектам «списка саммита», и еще многое другое, что довольно неожиданно начинает появляться, когда заявляется строительство одного, а строится нечто другое, как с офисным зданием напротив городской администрации.

Уже около двух лет важные для города проекты не рассматриваются на градостроительном совете. И хоть градосовет как «совещатель» ничего не решал, но с его выводами и мнениями экспертов власти считались. Застройщики наглядно получали мнение профессиональной общественности.

Сегодня серьезный застройщик в городе и крае потерял ориентиры. Его проект не обсуждается профессионалами. На эскизе здания в альбоме проектной документации, которое он собирается строить, не появляется привычная ранее подпись главного архитектора города, что фасад здания утвержден. Нет главного архитектора города, да уже и края - это сегодня допустимо.

По мнению генерального директора ООО «Аргус-Арт» Владимира ПРОКУРОВА, говорить о существовании какой-то общественной экспертизы объектов, предлагаемых к строительству в крае, сегодня нет смысла - ее нет.

Опыт, как известно, - сын ошибок трудных

Существующая практика общественных слушаний зачастую не отражает реального мнения о будущих объектах, поскольку они проводятся в интересах застройщика, а создать нужное представительство своих «лоббистов» на малолюдных слушаниях не сложно. Опять же, где и когда, например, обсуждался архитектурный облик объектов, которые сегодня начинают формировать ТОРы? Безусловно, они проходят госэкспертизу, но оказываются вне суда общественности. И не исключено, что в чем-то может повториться ситуация со строительством находкинских угольных терминалов, когда очевидные промахи проектов приходится исправлять уже при их обостренном неприятии всеми горожанами. Пренебрежение со стороны бизнеса, инвесторов интересами граждан в конечном счете обернулось для них убытками и даже угрозой запрета открытой перевалки угля в портовых городах. Стивидорным компаниям пришлось пойти на немыслимые для них ранее природоохранные меры и компенсации. И это только начало!

Можно предположить, что если бы проекты угольных терминалов заранее прошли объективную общественную экспертизу, то теперь не приходилось бы расхлебывать созданные экологические проблемы.

Кстати, на волне критики реализации проектов угольных терминалов резко выросла роль регионального общественного движения «Народная экспертиза», ранее занимавшегося в основном общественной оценкой владивостокских проектов и программ развития. Судя по сайту движения, «находкинская тема» его сильно захватила. Рост авторитета почему-то заметнее на решении проблемы, на промахах власти, а не на предотвращении проблемы.

Завтра общественность Приморья, как кота в мешке, получит готовый проект застройки полуострова Саперный на острове Русском от КБ «Стрелка». К его созданию, безусловно, причастны и местные профессионалы. Однако в какой степени эта работа опирается на запросы и мнения горожан и той же «Народной экспертизы» - это вопрос. Разработчик новых стандартов развития современной городской среды, которые, в частности предполагается опробовать и на Владивостоке, почему-то пока не встречался с горожанами. На его сайте города-будущего.рф можно увидеть пока несколько эскизов единственного предложенного для обозрения владивостокского проекта - это набережная от уже обустроенной части Спортивной гавани по нижнему уровню ул. Набережной до «Хаятта» на м. Бурном.

Член общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в Приморском крае Наталья ВОРОБЬЕВА отметила, что проработки КБ «Стрелка» уже дважды в течение месяца были предметом обсуждения на совещаниях у вице-губернатора Эдуарда Портнова, и, судя по формату этих совещаний, «краевой градосовет», в принципе, рано или поздно должен возникнуть. То есть на уровне профессионалов какая-то реальная общественная экспертиза проектов может появиться, поскольку требуется принятие серьезных решений, ответственность за которые власть должна разделить с профессионалами. В какой же степени будет задействована «народная экспертиза», пока сложно сказать.

Поиск баланса экспертиз

В конце марта Правительство РФ с подачи Минстроя внесло на рассмотрение депутатов Госудумы вопрос о ликвидации механизма общественных слушаний по градостроительным вопросам и замене их «общественными обсуждениями» в интернете. Пока ведется дискуссия.

В этом отношении любое заключение народной экспертизы, безусловно, проигрывает, поскольку опирается больше не на здравый смысл и технологические решения, а в основном на эмоции и некую житейскую мудрость. Однако решения без учета «эмоций» общественности омертвляют городское пространство, делают его неуютным.

Представляется, что в таком тонком вопросе, как создание эффективной и комфортной городской среды обитания, должны иметь свое слово и общественная, и профессиональная экспертизы.

МНЕНИЕ

Заместитель директора АСО «Альянс строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО:

- Государственная экспертиза создана, потому что этого требует закон. Ведь все государственные объекты могут быть построены только при наличии положительного заключения госэкспертизы. Судить об ее эффективности со стороны госзаказчиков не верно, потому что у них нет выбора. Но у негосударственного заказчика есть такое право выбора - он может сдать свой проект как в государственную, так и в негосударственную экспертизу. И у многих частных заказчиков сегодня отношение к приморской госэкспертизе изменилось. Ведь главный вопрос при выборе экспертизы - есть ли там компетентные специалисты? А в госэкспертизе они действительно есть. Ее руководитель смогла сформировать хороший коллектив, тщательно подбирая каждого сотрудника. Это означает, что эксперты наряду с выдачей заключения могут вовремя выявить ошибки в проекте, предотвратить возможные аварийные ситуации во время строительства и эксплуатации. А именно это, а не формальное положительное заключение, и есть задача экспертизы. Поэтому услугами приморской госэкспертизы пользуются как государственные, так и частные заказчики.

На фото: Скандал во Владивостоке с парком на улице Бестужева показал, насколько остро горожане реагируют на халатное (а то и просто преступное) отношении к их интересам со стороны застройщиков и ответственных за градостроительство чиновников. Фото автора.