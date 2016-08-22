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Биржа деловых контактов между компаниями КНР и Приморья пройдет во Владивостоке
22-26 августа Приморский край посетит делегация деловых кругов провинции Хэйлунцзян (КНР). В рамках визита 23 августа с 15.00 до 18.00 запланировано проведение Биржи деловых контактов между компаниями провинции и представителями деловых кругов Приморья. Об этом сообщает Длеловая газета "Золотой Рог".
Сфера интересов китайских делегатов охватывает такие направления как деревообработка, сельское хозяйство, торговля, ЖКХ и другие. С полным списком китайской стороны можно ознакомиться по ссылке.
Организатор биржи - Департамент коммерции провинции Хэйлунцзян.
Место проведения: Отель «Гавань», конференц-зал Джоконда, 1 этаж (г.Владивосток, ул. Крыгина, 3).
Принять участие в мероприятии приглашаются предприятия Приморья, заинтересованные в развитии сотрудничества с китайским бизнесом.
Для участия необходимо предварительно заполнить заявку и направить на адрес koretskaya.va@pkia.ru в срок до 22 августа. Дополнительная информация доступна по телефону: 8 (924) 739-94-02 (Корецкая Виктория Андреевна).
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