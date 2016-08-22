Биржа деловых контактов между компаниями КНР и Приморья пройдет во Владивостоке

22-26 августа Приморский край посетит делегация деловых кругов провинции Хэйлунцзян (КНР). В рамках визита 23 августа с 15.00 до 18.00 запланировано проведение Биржи деловых контактов между компаниями провинции и представителями деловых кругов Приморья. Об этом сообщает Длеловая газета "Золотой Рог".

Сфера интересов китайских делегатов охватывает такие направления как деревообработка, сельское хозяйство, торговля, ЖКХ и другие. С полным списком китайской стороны можно ознакомиться по ссылке.

Организатор биржи - Департамент коммерции провинции Хэйлунцзян.

Место проведения: Отель «Гавань», конференц-зал Джоконда, 1 этаж (г.Владивосток, ул. Крыгина, 3).

Принять участие в мероприятии приглашаются предприятия Приморья, заинтересованные в развитии сотрудничества с китайским бизнесом.

Для участия необходимо предварительно заполнить заявку и направить на адрес koretskaya.va@pkia.ru в срок до 22 августа. Дополнительная информация доступна по телефону: 8 (924) 739-94-02 (Корецкая Виктория Андреевна).