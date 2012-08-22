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Шахтеры Приморья бьют рекорды
В преддверии профессионального праздника об основных итогах работы предприятий крупнейшей угледобывающей компании Дальнего Востока и планах на 2012 год рассказывает исполнительный директор ОАО «Приморскуголь» Александр ЗАНЬКОВ.
- Александр Петрович, каковы итоги работы предприятий ОАО «Приморскуголь» в первые шесть месяцев 2012 года?
- В январе–июне 2012 года предприятия ОАО «Приморскуголь» добыли 2,75 млн. тонн угля, что на 7,7% больше плановых показателей. Прирост по добыче составил 197,6 тыс. тонн.
В самом крупном нашем предприятии - разрезоуправлении «Новошахтинское» добыча в первом полугодии текущего года составила 2,15 млн. тонн угля. Сверх плана добыто 225,2 тыс. тонн (11,7%). Объем вскрышных работ увеличен на 8 % и составил 11,8 млн. куб. м.
С начала года РУ «Новошахтинское» отгрузило потребителям 2 млн. 183 тыс. т угля, что составляет 115% от плановых показателей.
- Какие наиболее важные достижения можно отметить по итогам работы в первом полугодии?
- В июле 2012 года экипаж экскаватора «Hitachi EX2500» №5 на участке «Центральный» РУ «Новошахтинское» установил рекордные показатели сменного и суточного объемов автовскрыши.
Бригада, возглавляемая Михаилом РУЗАНОВЫМ, во вторую смену переработала 13 842 куб. метров вскрыши. Объем суточной вскрыши составил 27 479 кубометров. Данный результат достигнут впервые в истории разреза. В числе факторов, способствовавших выходу на данные производственные рубежи, можно отметить эффективную организацию работ, обеспеченность транспортом, добросовестную работу коллектива, а также внедрение мероприятий инвестиционной программы технического перевооружения горных работ разреза «Павловский № 2» РУ «Новошахтинское.
В рамках ее реализации в феврале 2012 года на разрезе «Павловский № 2» введен в эксплуатацию экскаватор с рабочим оборудованием «обратная лопата», с ковшом емкостью 15 м3 «Hitachi ЕХ-2500» №5. Новая единица техники стала главным звеном в работе автовскрышного комплекса с использованием автосамосвалов БелАЗ-75131 (130 т) и Terex TR-100 (90т). Это второй экскаватор такого типа на Дальнем Востоке. Первая аналогичная машина начала работать на разрезе «Павловский -2» в декабре 2010 года.
В шахтоуправлении «Восточное», где ведется добыча каменного угля подземным способом, в апреле 2012 года был установлен новый рекорд добычи за один месяц - 173 332 тонны. Таких показателей ранее не удавалось достигать ни одной шахте за всю более чем столетнюю историю угольной промышленности Приморского края.
В прошлом году в лаве №108, оборудованной очистным комбайном SL-300 немецкого производства, механизированным комплексом КМ-138/2, шахтерский коллектив благодаря слаженной работе и высокому профессионализму, выдал на-гора миллионную тонну с начала года одним забоем, что явилось беспрецедентным достижением в истории предприятия и Приморского края.
- Какие задачи ставите перед собой в 2012 году?
- Достигнутые рубежи являются твердой платформой для дальнейшей стабильной работы приморских предприятий компании.
При рассмотрении перспектив развития угледобычи предприятиями ОАО «Приморскуголь» на ближайшие годы в направлении подземной угледобычи определены такие задачи, как вовлечение в отработку перспективных участков недр на поле Липовецкого каменноугольного месторождения с целью увеличения мощности подземных горных участков ШУ «Восточное» до 1,5 млн. тонн угля в год на более продолжительный срок. В 2012 году планируется вывести ШУ «Восточное» на объем добычи 1 250 000 тонн. Для обеспечения работы предприятия после отработки запасов участка «Восточный» в 2013 году планируется начать подготовку нового участка с запасами в 10 млн. тонн и довести объемы проходки до 6000 м в год.
Вместе с тем мы ставим задачу закрепить эффективность направления, к работе с которым мы приступили в прошлом году. Впервые в истории ШУ «Восточное» предприятие вышло на реализацию товарной продукции на экспорт. За год на внешний рынок было отгружено около 300 тыс. тонн товарной продукции при плане 116 тыс. тонн. В 2012 году за счет стабилизации качества угля объем экспортных поставок угля с ШУ «Восточное» планируется увеличить до 400 тысяч тонн за счет совершенствования схемы переработки - ввода новой линии дробильно-сортировочного комплекса.
В секторе открытой добычи угля планируется повышение экономической эффективности производства на добыче бурых углей в РУ «Новошахтинское» путем дальнейшего применения высокопроизводительных производственно-технологических комплексов оборудования, что позволит минимизировать количество используемых горных машин и снизить издержки производства в условиях снижения спроса на бурый уголь в сегменте «теплоэнергетика» в Приморье из-за осуществляемого перевода Владивостокской ТЭЦ-2 с потребления угля на природный газ.
В настоящее время на разрезе «Павловский №2» ведется строительство транспортно-погрузочного комплекса, включающего в себя прокладку конвейерной линии длиной 1665 метров (производство Германия) для транспортировки угля от промежуточного склада до угольных складов технологического комплекса, приобретение и монтаж необходимого оборудования.
Вместе с тем планируется увеличение выпуска угля сорто-марки БПК, наиболее востребованного потребителем, за счет модернизации техкомплексов на углепогрузочных пунктах «Ст. Западная» и «Ст. Восточная-2» разреза «Павловский № 2», осуществляемой с учетом планируемого перехода на конвейерную доставку угля из забоев разреза.
«Золотой Рог».
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