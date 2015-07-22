"Ростелеком" ликвидировал последствия технического сбоя в сети Приморья

22 июля в 9 часов 20 минут в сети «Ростелекома» произошел сбой в работе оборудования, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу компании.

В результате аварии у части клиентов компании во Владивостоке и Приморском крае наблюдается ограничение услуг доступа в интернет и SIP-телефонии. В настоящее время специалисты компании работают над ликвидацией последствий аварии.

Услуги связи восстановлены у всех пользователей.

«Ростелеком» приносит извинения за возможные неудобства.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».