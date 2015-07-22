На фоне общего снижения объемов спроса на летние туры за рубеж внутренний туризм демонстрирует обратную динамику

По прогнозам, в 2015 году внутренний туризм покажет рост на 30-40%, правда экономические трудности страны отражаются и на нем: бюджетное финансирование соответствующей целевой программы сокращено в несколько раз. Денег для существенного развития инфраструктуры недостаточно, а транспортная проблема остается одной из основных: перелеты по стране по-прежнему дорогие, несмотря на субсидии некоторых направлений.

Поток туристов из России в 1 квартале 2015 года снизился на 40% год к году, причиной чему стали девальвация рубля, внутриэкономические проблемы и «синергетический» эффект западных санкций и курса РФ на самоизоляцию. При этом популярные направления (Турция, Египет и Греция, несмотря на кризис в этой стране) почти полностью восстановились по отношению к 2014 году. Россияне по-прежнему оставляют в заграничных поездках достаточно много средств (около $50 млрд в 2014 году), которые, по мнению властей, лучше бы оставались в стране.

Осенью Ростуризм начнет продвижение отдыха в России с помощью масштабной рекламы, планируется и расширение за рубежом: должен открыться офис ведомства в Шанхае. Китайские туристы путешествуют много, но в РФ пока едут лишь около 1% от всего потока из Поднебесной. Вообще, въездной туризм увеличился на 16%: подъем за счет представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона, интерес европейцев и американцев снизился.

Что ждет туристическую отрасль России в ближайшее время? На этот и другие вопросы отвечали участники онлайн-конференции «Туристическая отрасль России: летние тренды», организованной холдингом «ФИНАМ».

Европа уже не манит

Эксперты сошлись во мнении, что наибольший ущерб от сокращения выездного турпотока из России понесли страны Европы. Больше всего просели чартерные направления (такие как Турция, Египет, Тунис, Греция). Также есть снижение спроса по Испании в целом, хотя некоторые направления показали рост (Малага). Если говорить о странах СНГ, то потоки уменьшились на 10-20%. Сказались и ослабление рубля к национальным валютам, и общее падение реальных доходов туристов в 2015 году, поясняет основатель и генеральный директор туристической компании «Дельфин» Сергей РОМАШКИН.

Генеральный директор онлайн-тревел-агентства Pososhok.ru Кирилл ФАМИНСКИЙ отмечает, что в этом году путешественники сильно экономят и в первую очередь пострадали именно дорогие экзотические виды отдыха, хотя еще в начале прошлого года это направление очень хорошо развивалось.

«С декабрьских максимумов доллар США ослаб почти на 30%, а евро - почти на 40%. Однако российская валюта по-прежнему сильно ослаблена по отношению к прошлогодним уровням. Это автоматически ведет к значительному росту стоимости зарубежного отдыха для населения в пересчете на рубли, - отмечает аналитик ИК «ФИНАМ» Тимур НИГМАТУЛЛИН. - Более того, на девальвацию накладывается снижение платежеспособного спроса. Таким образом, спад выездного турпотока из РФ на 40% выглядит вполне закономерным. Впрочем, эту негативную тенденцию в некоторой степени нивелирует оценочно 15-20%-й рост турпотока внутреннего туризма за последние два квартала. В случае с внутренним туризмом рост турпотока связан с ценовым конкурентным преимуществом: выездной туризм с учетом текущих курсов валют для многих становится недоступным».

По мнению генерального директора OZON.travel Дмитрия ЯКОВЛЕВА, одной из болевых точек внутреннего туризма является то, что спрос уже много лет подряд опережает предложение. «В том числе и потому, что часть устаревших объектов получают загрузку по различным социальным программам. Соответственно, все более или менее приличные объекты получают возможность задирать цены, так как их все равно раскупят. При этом строительство новых крупных объектов - исключительно затратное и рискованное дело, так как, несмотря на то что гостиницы в России очень быстро обычно выходят на операционную прибыль, ее все равно слишком мало, чтобы в приемлемые сроки окупить постройку самого здания. Вот и получается: спрос огромный, а новые или улучшенные объекты появляются слишком медленно», - говорит Яковлев.

Онлайн-надежды

Директор «Связной Трэвел» Алексей ДОРОШ отмечает, что продажи туристических услуг будут все больше переходить в онлайн. За последние 1,5-2 года традиционные операторы уступили онлайн-тревел-агентствам уже 25% рынка путешествий и в ближайшие 2 года могут уступить до 50%. По данным PwC, уже 78% россиян ищут информацию для отпуска в Интернете, 46% - мониторят данные о ценах на билеты и гостиницы в онлайне, 32% - бронируют онлайн.

«Это значит, что растет аудитория туристов, которые активно ищут предложения в онлайне, хотя приобретают по прежнему традиционными способами в оффлайне.

Если посмотреть на онлайн-канал, там все больше продаж происходит через мобильные устройства. И именно этот канал продаж активнее всего растет. Например, у нас в «Связном Трэвел» уже порядка 45% реализации авиабилетов приходится на мобильные продажи, а рост продаж в онлайн-канале год к году находится на уровне 150-200%», - говорит Алексей Дорош.

Именно мобильные продажи станут одним из ключевых драйверов рынка путешествий в ближайшие 1,5-2 года. Следовательно, все игроки должны обратить серьезное внимание на наличие у них удобных сайтов, адаптированных к мобильным устройствам.

Директор «Связной Трэвел» считает, что для успешного «выживания» нужно также расширять спектр сервисов. Поскольку все переходит в онлайн, онлайн-тревел-агентства теперь должны предлагать не только билеты и отели, но и дополнительные продукты, например страхование. А вот тактика демпинга не поможет. Опыт предыдущих двух лет показал, что именно демпинг приводит к серии банкротств, которые мы наблюдали как в онлайне, так и среди традиционных турфирм и туроператоров.

На рынке онлайн-туризма сказывается снижение среднего чека и прибыльности каждой покупки. В продажах по зарубежным направлениям средний чек всегда значительно выше. Например, в 2014 году по авиабилетам за рубеж он составлял порядка 15 тыс. рублей, для внутренних - порядка 9 тыс. Таким образом, если выездной поток снизился на 40%, а внутренний - вырос на 30%, это не компенсирует онлайн-тревел-игрокам выручку.

Под китайцев надо подстраиваться

Предпочтения западных и азиатских туристов различаются незначительно. «90% тех и других посещают только два города в России - Москву и Санкт-Петербург. Сильнейшие туристические бренды России: Кремль, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Петродворец, Сергиев Посад. Они «собирают» всех иностранцев. Редкие туристы добираются до Байкала или Камчатки. Сложно и дорого. Поток из Японии и Кореи не снизился, но количество туристов из этих стран измеряется десятками тысяч в год, и для России они не очень важный рынок», - говорит Сергей Ромашкин.

Самый большой поток способен генерировать Китай. Но эти туристы очень требовательны в своих предпочтениях. «Существует специальный подход для адаптации отелей и городов к этим требованиям - China Friendly или China Ready. Это не какая-то специальная жесткая программа, а, скорее, набор рекомендаций по мероприятиям, которые надо провести, чтобы быть готовым принять китайского туриста», - считает Дмитрий Яковлев.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.