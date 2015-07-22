В Приморье задумались, как привлечь трудовые ресурсы

Приморский край включен в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным. Для привлечения работников из других регионов России подпрограммой мобильности предусматривается финансовая поддержка работодателей за счет средств федерального и краевого бюджетов, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

После того, как инвестпроект пройдет процедуру отбора, работодатель и департамент труда и социального развития Приорского края должны заключить соглашение об участии в подпрограмме. Для получения сертификата работодатель, ставший участником подпрограммы мобильности, должен заключить с работником, привлекаемым из другого региона России, трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор продолжительностью не менее трех лет. Размер финансовой поддержки составляет 225 тысяч рублей на каждого работника. Сам работодатель должен затратить на обустройство привлеченного для работы гражданина и членов его семьи не менее 75 тысяч рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.