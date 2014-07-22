Шубы и обувь снабдят электронными метками

Министерство промышленности и торговли намерено серьезно потеснить «теневиков», от которых страдает не только бюджет, но и доверие потребителей, и готовится к массовой маркировке товаров легкой промышленности чипами-метками.

Первыми под «чипирование» подпадут натуральные меховые шубы - чтобы отследить путь изделия «от рождения» до прилавка. Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Андрей Карпов сообщил «РГ», что меховщики сами инициировали участие в эксперименте.

«Понятно, что для производителей, например, ювелирных украшений чипы не уместны. Но для каждой отрасли будут предложены свои решения», - уточнил он. Меховой рынок в России, по данным АКОРТа, самый серый: 90 процентов норковых и других шуб ввозится в страну без уплаты таможенных платежей, с занижением таможенной стоимости.

Ко всему прочему производители, в первую очередь в Китае, научились имитировать натуральный дорогой мех. Покупателей заваливают подделками.

С помощью чипов планируется кодировать информацию о производителе и поставщике товара. А сведения затем считывать при помощи специальных устройств на таможне, проверок на складах или при продажах в магазинах.

«Таким образом мы получаем дополнительные рычаги контроля за товаром: на пересечении границы Таможенного союза, на месте продажи товара и в процессе его логистического маршрута», - подчеркивают в Минпромторге. Иными словами, будет создана система учета и контроля товарооборота, позволяющая регистрировать изделие, которое произведено на территории России или ввезено в страну.

Пока еще рано говорить о том, в чьем ведении будет новая база данных, или, другими словами, реестр. «К единой информационной системе будут подключены все уполномоченные органы: Федеральная таможенная служба, Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба, МВД, Минпромторг. При анализе на месте продажи контролирующий орган сможет через систему идентификации товара определить историю его происхождения и передвижения по стране. В том случае, если товар не будет отражаться в базе, он будет признан нелегальным», - поясняют в министерстве.

На вопрос, как будут выглядеть метки и не испортят ли товарный вид изделий, Андрей Карпов, в свою очередь, пояснил, что потребитель их даже не заметит, так как чипы на самом деле могут быть в виде нитей или одного небольшого простроченного шва - «секретные технологии» становятся все более изощренными.

Что касается иностранных производителей и поставщиков, то озадачить их внедрением чипов тоже не составит труда: большинство производителей на фабриках и заводах сегодня работают под заказ и потому готовы исполнять требования заказчиков.

«Хороший пример - контроль за оборотом алкогольной продукции в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). Такую же систему прохождения товаров через единую информационную базу желательно создавать во всей рознице», - заключает Андрей Карпов.

Идея своеобразных «акцизных марок» для изделий легкой промышленности не нова. Но сейчас за ее воплощение взялись основательно. Причем не только в России , но и в Евразийской экономической комиссии. По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, есть серьезные опасения относительно увеличения объемов «серого» импорта, а из-за прозрачности внутренних границ эти процессы получают распространение по всему Таможенному союзу.

«Мы выходим из 90-х , из рынков-развалов и «черкизонов», - пояснил Слепнев. - И нам надо выстраивать полноценную систему, которая поможет наладить контроль за оборотом товаров, будет минимально обременительна для бизнеса и создаст условия для развития отечественных производств».

Многие эксперты между тем заговорили о том, что чипирование приведет к увеличению коррупции, поддельным чипам, теневой торговле и значительному увеличению цен, возможно, образуются пара фирм-монополистов, завозящих меха или обувь.

Но гендиректор Союза кожевников и обувщиков Александра АНДРУНАКИЕВИЧ настроена оптимистично. «В борьбе с контрафактом, подделками надо пробовать все способы», - говорит она. Но при этом напоминает о комплексе мер. И одна из таковых , по ее мнению, серьезная мера по уничтожению контрафактной продукции, а также ценовая и налоговая политика, направленная на пресечение необоснованной и спекулятивной прибыли.

«Несмотря на постановление правительства об уничтожении отдельных контрафактных видов одежды и обуви, в Росимуществе такой механизм так и не создан, - сетует гендиректор. - Мы послали запрос в Министерство экономического развития, в Минпромторг, чтобы узнать, сколько, где и какая партия контрафактных товаров одежды или обуви из перечня правительства была бы ликвидирована. Год прошел, но нам такие факты неизвестны», - заключает Андрунакиевич.

Татьяна ЗАГРЕБНЕВА, владелец и директор магазина «Дипломат»:

Во Владивостоке в продаже можно найти много подделок

- Непрофессионалу отличить шубу китайского производства от, скажем, итальянского зачастую бывает сложно. Покупатель может понять это только по этикетке. Но у нас есть информация, что некоторые магазины просто торгуют китайским товаром с итальянскими этикетками. Хотя мы можем уверенно утверждать, что того или иного бренда во Владивостоке больше нигде быть не может, потому что мы с этим брендом заключаем контракт и за нарушение контракта отвечает как наша сторона, так и итальянская. По условиям контракта они должны закрыть город для своего бренда, т.е. никто не должен торговать этой торговой маркой кроме нас. Но были случаи, когда в торговых точках появлялся товар с этикеткой таких брендов. Поэтому я могу только приветствовать инициативу правительства, направленную против подделок.

От этих подделок все европейские производители стараются защитить себя. Итальянцы делали голограмму на своих этикетках. У каждой голограммы был свой серийный номер, благодаря чему на сайте Ассоциации итальянских меховщиков можно было проверить соответствует ли номер шубы, которую приобрел покупатель, номеру производителя. Они вводили это на несколько лет, но сейчас отказались. Но если это будет поддерживаться и с нашей стороны, а российский рынок много потребляет этой продукции, то они вряд ли откажутся.

Мы на днях прилетели из Италии. Там уже знают об этой инициативе российского государства и нормально к ней относятся. Мы задавали им вопрос относительно дополнительных расходов. Если даже будет удорожание изделия мехового, то не на много. Я не думаю, что какая-то сумасшедшая сумма ляжет на их плечи. Но дело не только в том, чтобы изготовить чип, нужно и отслеживать его потом, на итальянской стороне, на границе и дальше его продвижение, а для этого понадобится специальное оборудование.

В Италии государство все отслеживает. Произвела итальянская фабрика продукцию, и прежде, чем отправить нам груз, она должна оформить накладную в налоговой. Если у них есть изделия из редких животных, например крокодила, змеи, рыси, их комбинации, вставки, то они тоже должны зарегистрировать на них специальные документы. Эти бумаги регистрируются достаточно долго. Если фабрика ввезла какое-то количество меха и других материалов животного происхождения, то она должна показать, что она столько же вывезла.

Во Владивостоке в продаже можно найти много подделок. Мы стараемся по максимуму информировать своих покупателей. Особенно много подделок с этикетками BRASCHI. Где их берут? К нам уже обращались несколько человек с вопросом, как связаться с BRASCHI, чтобы подтвердить принадлежность товара этому бренду. Мы предлагаем им зайти на сайт, обратиться по указанным там телефонам к русскоговорящему менеджеру, который все объяснит. Или на сайте найти свою модель и посмотреть ее номер.

Я рада, что кто-то в нашем государстве открыл на эту проблему глаза, потому что нельзя в таких условиях работать. Сложно продавцам легальной продукции конкурировать с черным рынком. Люди, которые к нам приходят, уверены в происхождении меховой продукции и ее качестве. Каждый покупатель, который покупает меховое изделие, должен полностью быть информирован о его происхождении, качестве, сырье, из которого изготовлен данный продукт.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.