Кто в Приморье тянет земельное одеяло "Спасского бекона" на себя?

Перспективные проекты холдинга оказались под ударом не только из-за странных решений в отношении предприятия после эпидемии ящура, но и из-за не менее странных интриг с земельными наделами предприятия

Очевидно, главным результатом поездки корреспондента «Золотого Рога» по предприятиям Приморского агропромышленного холдинга в самом начале июля в последние дни карантина, объявленного в связи со вспышкой ящура, стало разрушение бытующих на протяжении довольно долгого времени мифов об этом хоть и крупном, но далеко не самом публичном в сельском хозяйстве предприятии.

Сегодня «Спасский бекон» - это серия проектов, реализация которых позволит не только самому предприятию выйти на более высокий уровень производства, но и, очевидно, создаст новые возможности для развития сельского хозяйства региона.

Пилотный проект

В ходе этой поездки я побывала на предприятиях, расположенных на территориях двух муниципалитетов края, и в каждом из них встречалась не только с рабочими и специалистами, но и с чиновниками, ответственными за развитие вверенной им территории. Разговор в кабинетах администрации в Лесозаводске носил более конструктивный характер, чем в Спасском районе, возможно, не только по причине отсутствия эпидемии ящура в городском округе, но и потому, что он пребывал в ожидании открытия нового предприятия.

Собственно, в Лесозаводск меня и привел этот уникальный проект Приморского агропромышленного холдинга – комбикормовый завод, который является одним из предприятий «Спасского бекона» и запуск которого в тестовом режиме ожидается на днях. Грандиозное сооружение, по размаху равное масштабным производствам советской эпохи, красноречивее любых слов говорило о намеченных перспективах предприятия. Еще несколько лет тому назад чиновники всерьез рассуждали о нецелесообразности больших элеваторов. Сегодня, когда развитие региона сменило свой вектор, именно «Спасский бекон» подошел ближе всех остальных к решению поставленной губернатором Приморского края задаче.

«Это пилотный проект на территории Приморского края по созданию логистических центров для продажи наших продуктов на экспорт в Юго-Восточную Азию, - говорит генеральный директор «Спасского бекона» Сергей ДЕРКАЧ. – Элеваторное хозяйство находится в непосредственной близости от китайской границы, в 8 км от пункта пропуска Марково-Хулинь. Основная идея проекта – это обеспечение собственного свинокомплекса комбикормами и создание экспортного коридора в Китай. У нас довольно успешно прошли переговоры с руководителями сопредельных территорий и правительством г. Хулинь в рамках российско-китайского форума «ЭКСПО». В ближайшее время сюда приедет китайская делегация с тем, чтобы обсудить перспективу и начать пробные поставки нашей продукции в КНР».

Налоги ушли в другой бюджет

Перспективы развития любого производства, а соответственно той территории, на которой оно расположено, в значительной степени зависят от условий, созданных чиновниками для бизнеса. В последние годы сельскохозяйственная отрасль Приморского края привлекает в основном довольно специфического инвестора, который готов приобретать землю в собственность и не готов предоставить при этом проектов развития производства. Особенно сложная ситуация с животноводческими проектами. Новые практически не появляются. Даже самому «молодому» на сегодняшний день животноводческому проекту в Приморье больше двух лет.

В этой ситуации такие предприятия, как Приморский агропромышленный холдинг, где имеются как растениеводческие, так и животноводческие хозяйства, приобретают особое значение для экономики края и развития территории. Особенно в сельской местности. По словам главы Спасского сельского поселения Владимира БЕСПАМЯТНЫХ, существенным источником поступления налогов в бюджет поселения являются ООО «Евгеньевское» и ООО «Новосельское», входящие в структуру холдинга.

В то же время бюджет Спасского района лишился довольно весомой части налоговых поступлений от основного предприятия холдинга - «Спасского бекона». Почему предприятие, изначально зарегистрированное в селе Зеленодольском, сменило впоследствии место регистрации на г. Владивосток, уведя из района налоги? По словам генерального директора Сергея Деркача, это случилось из-за высоких рисков в части взаимоотношений с властью. Мои попытки прояснить ситуацию, узнать, что готов сегодня предпринять глава и председатель Думы Спасского района Анатолий БРАНИЦКИЙ для того, чтобы вернуть налоги в район, какие условия он готов предложить предпринимателю, чем его заинтересовать, не увенчались успехом. «Пока они не поворачиваются лицом, никаких разговоров с ними не будет», - подвел черту моим попыткам глава района, вероятно, обозначив тем самым параметры формируемого администрацией инвестиционного климата на территории.

Земельный передел

А тем временем поток новых земельных собственников способствовал в том числе и тому, что в крае сегодня почти не осталось традиционных сельхозпредприятий, поскольку скупка земель зачастую провоцировала разорение хозяйств. Под громкими лозунгами про необходимость смены неэффективных собственников на более эффективных земли ушедших сельхозпредприятий в итоге переходили часто в пользование к арендовавшим их китайцам. Цены за аренду земли подскочили до немыслимых размеров, а возникавшие конфликты в ходе передела собственности зачастую протекали на гране войны. В этом переделе земельной собственности потерял ряд хозяйств и холдинг.

«Когда мы пришли в эту отрасль в Приморье, она была абсолютно никому не нужна, - рассказывает Сергей Деркач. - Предприятия были в состоянии банкротства. На 2004-2005 годы консолидированная сумма задолженности перед разными кредиторами составляла порядка 150 млн руб., что по тем временам было большими деньгами. Кому были нужны эти предприятия? Я стал кредитором, и у меня тоже тогда был выбор: или эти предприятия распилить, распродать, или попробовать здесь что-то создать. Когда это все было брошено, тогда, конечно, мы были в фаворе у власти. А когда появилось финансирование по программе развития АПК, многие стали пытаться в ней участвовать. Началась скупка земли. И тогда стали возникать вопросы к нам».

Собственно, сама схема, по которой земельные активы утраченных предприятий холдинга переходили во владение других лиц, хорошо известна. По сути это все тот же рейдерский захват предприятия с долевой собственностью – земельными паями. И сегодня под ударом оказалось одно из ключевых растениеводческих хозяйств холдинга – ООО «Евгеньевское», на земли которого появился некоторое время тому назад очередной претендент.

Откуда иски?

Уже около трех лет длится судебная тяжба по поводу законности владения хозяйством землей, на которой оно работает в течение многих лет. Одним из инициаторов разбирательств в суде стала администрация Спасского района. К сожалению, глава района отказался комментировать эту ситуацию, сославшись на то, что суд еще не вынес решения. Я не смогла ничего узнать у Анатолия Браницкого даже о причинах возникновения их иска.

«ООО «Евгеньевское» является правопреемником того старого советского совхоза, который был добросовестно приватизирован, пережил ряд реорганизаций и сохранился до сегодняшнего дня в том или ином виде, - поясняет ситуацию Сергей Деркач. - Но сегодня появились иные юридические лица, которые пытаются заполучить данный актив. Они предпринимают для этого все меры. Были собраны старые, двадцатилетней давности пайщики, которые сегодня оспаривают легитимность приватизации и реорганизации. В этой связи администрация Спасского района идет в суд и подает иски о снятии с кадастрового учета земельных участков, иски по сути о признании наших действий, направленных на регистрацию земли, незаконными. При этом представляют интересы администрации в суде не юристы самой администрации, а доверенные лица компании, т.е. юридического лица, претендующего на этот земельный массив.

Суд Приморского края вынес постановление о том, что у пайщика, через которого раскручивается эта ситуация, нет права на земельный пай, у него есть право на долю предприятия, и соответственно, земля принадлежит предприятию. Но пока нет основного решения по иску, который мы направили в суд, о признании права собственности за нами, точка в этом деле не поставлена. Если мы потеряем земли «Евгеньевского» - наш главный земельный массив, то тогда нам здесь, в Приморском крае, делать нечего. Поэтому мы будем биться за него до последнего. Мы его не отдадим».

В этой ситуации фактически на чаше весов оказались, с одной стороны, интересы некоего юридического лица, с другой - судьба всех проектов «Спасского бекона».

«На примере проектов Приморского агропромышленного холдинга хорошо просматривается избирательность органов государственной власти по отношению к хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории края, которая носит сугубо субъективный характер, а также отсутствие системного подхода к инвесторам, - считает Сергей Деркач. - Можно много и долго спорить о внутренних качествах собственников и руководителей компаний, но задача власти именно в том и состоит, чтобы создать условия для успешного развития бизнеса, и как следствие, развития территории, перевести в легальную плоскость все спорные моменты, выстроить диалог таким образом, чтобы бизнес был заинтересован в открытости и диалоге.

В случае конфликта с властью, когда возможностей для диалога уже нет, у бизнеса всегда есть выбор: либо вступать в прямой конфликт с властью, либо закрывать бизнес-проекты и заявлять о банкротстве. Оба этих решения очень непростые и рискованные, поэтому принятие решения в этой ситуации - это выбор, который рано или поздно должен сделать собственник сколько-нибудь значимого и крупного проекта».

«Золотой Рог» будет следить за развитием ситуации вокруг земель ООО «Евгеньевское», а также за последствиями эпидемии ящура и уничтожения поголовья в двух крупных свинокомплексах Приморья.

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.