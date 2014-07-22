Газ в Приморье пустят согласно альбому

Как сообщили в департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности администрации края, в рамках реализации программы газификации Приморья в этом году запланированы мероприятия по актуализации ранее утвержденной генеральной схемы газоснабжения и газификации.

Для этого был подготовлен альбом схем газоснабжения и газификации районов. Окончательно утвердить актуализированную схему планируется в IV квартале 2014 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.