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Газ в Приморье пустят согласно альбому
22 Июля 2014, 15:15 | Приморье
Как сообщили в департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности администрации края, в рамках реализации программы газификации Приморья в этом году запланированы мероприятия по актуализации ранее утвержденной генеральной схемы газоснабжения и газификации.
Для этого был подготовлен альбом схем газоснабжения и газификации районов. Окончательно утвердить актуализированную схему планируется в IV квартале 2014 года.
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Теги: газификация газ
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