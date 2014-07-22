Приморская столица прирастает общественными пространствами

Встреча специалистов администрации Владивостока, архитекторов города, а также преподавателей кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ с опытными московскими архитекторами и экспертами в области девелопмента, имеющими международный опыт, состоялась в администрации города, сообщает сайт Zrpress.Ru.

Генеральный директор ООО «АБД» Борис ЛЕВЯНТ и руководители компании «Темиров и партнеры. Коммерческая недвижимость» Олег и Игорь ТЕМИРОВЫ представили доклад о тенденциях развития современных городов мира. Прозвучали также идеи, которые могли бы стать интересными для перспективного развития Владивостока. Во встрече принял участие глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.

В своем докладе гости представили опыт создания общественных пространств. Так, на месте бывших бруклинских верфей в Нью-Йорке расположился целый модный и современный квартал: офисы, площадки для свадеб, симфонических и эстрадных концертов, модных показов, клубов йоги. Новое развитие получил и печально знаменитый «город-призрак» Детройт – теперь он вновь ожил, но уже с другим, современным, наполнением: туда пришли компании по разработке высокотехнологичной продукции. Игорь Темиров рассказал и о новых тенденциях в производстве, которые, в свою очередь, диктуют архитектуру промышленных объектов: речь шла о 3D-принтерах.

Одним из наиболее эффективных инструментов развития деловой активности городов и регионов нередко становятся конгрессно-выставочные комплексы различного масштаба. Идея создания такого рода комплекса «Владэкспо» разрабатывается в администрации города Владивостока, что, по мнению гостей, является перспективным направлением.

Гости отметили, что во Владивостоке уже сейчас появляются объекты в русле общемировых тенденций – среди них набережная Цесаревича, скверы, центр современного искусства «Заря» и другие объекты.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.