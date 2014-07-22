Самая закрытая страна мира приоткрыла экспортные ворота для грузов из РФ через Приморье

Северокорейский порт Раджин становится еще одним окном России в АТР. Через незамерзающую гавань на побережье Японского (Восточного) моря теперь пойдут грузы с Транссиба и БАМа, а КНДР расширит достаточно скромные экономические связи с внешним миром.

Опосредованная выгода есть и для Приморского края: открытая перевалка угля в Раджине уменьшает вероятность появления новых угольных терминалов на южном побережье края.

Официальная церемония открытия угольного порта состоялась в Раджине в пятницу, 18 июля. В перспективе через построенный в КНДР терминал будет переваливаться 4-5 млн тонн грузов ежегодно. На первом этапе основную долю грузооборота порта составит российский уголь, доставляемый сюда с разрезов Кузбасса, а также полезные ископаемые из других регионов востока России. Перспективы контейнерного транзита пока весьма призрачны из-за натянутых отношений между Севером и Югом Кореи.

Порт на перспективу

Напомним, что созданию нового грузового терминала предшествовала реконструкция 54-километрового участка железной дороги «Хасан – Раджин», которая была завершена в сентябре 2013 года. В ходе реконструкции здесь была уложена совмещенная колея (1,52 тысячи мм и 1,43 тысячи мм) длиной 54 км, стрелочные переводы и дополнительные приемоотправочные пути. Реконструировано 30 искусственных сооружений (18 мостов и 12 водопропускных труб), произведен капитальный ремонт трех туннелей общей протяженностью 4,64 тыс. метров. Общие затраты на реконструкцию путей и строительство терминала в порту Раджин составили 8,3 млрд руб. Через «мост дружбы» через Туманган и железнодорожную ветку «Барановский – Хасан» этот участок будет иметь выход на Транссибирскую магистраль. Грузы, поступающие из Европы и России по Транссибу, через незамерзающий порт Раджин будут доставляться судами в страны Азии.

К концу весны 2014 года завершилась вторая часть совместного проекта – в порту Раджин был построен грузовой терминал для перевалки угля. Проект создания грузового терминала в КНДР реализован совместным предприятием «РасонКонТранс», созданным в 2008 году с долевым участием ОАО «Торговый дом РЖД» (70 проц.) и порта Раджин (30 проц.).

Особая экономическая зона Расон, куда вошли города Раджин и Сонбон, была образована в 2010 году, а особый торговый режим для особой зоны, предусматривающий иностранные инвестиции в местную экономику, вступил в силу с 2011 года. По словам начальника секции по инвестиционному обслуживанию народного комитета г. Раджин КИМ Чхен Пир, общий объем инвестиций в ОЭЗ в Расоне к маю текущего года достиг 410 млн евро.

По словам начальника терминала в Раджине Евгения СОКОВА, сейчас мощности производственно-перегрузочного комплекса позволят перегружать всего 90 вагонов угля ежедневно, а в 2015 году этот показатель увеличится до 200 вагонов. Пока что уголь сначала выгружается кранами из вагонов на бетонную площадку, где его сначала просеивают, а затем перевозят ближе к краю причала, откуда он перегружается на суда. Но вскоре процесс будет идти быстрее: помимо трех работающих сейчас 15-метровых конвейеров, в конце июля на терминал поступят еще два наклонных стакера суммарной производительностью 2 тыс. тонн в сутки. А к концу 2014 года в порту Раджина должен появиться один 500-метровый конвейер для перевалки угля и 16 30-метровых конвейеров.

Около 70% работников терминала – российские граждане. Например, оператор портового крана Анатолий ОРЛОВ приехал работать в Раджин из Санкт-Петербурга. По его словам, принять решение его заставила не только выгода. «Мы все сюда приехали за романтикой», - признался специалист. Впрочем, к концу 2014 года соотношение русских и корейцев на предприятии, как ожидается, станет противоположным – граждан РФ на комплексе будет лишь 30%. Общая штатная численность персонала при грузообороте в 5 млн тонн составит порядка 400 человек, от 60 до 100 из которых будут инженерно-техническими работниками.

Открыт закрытый порт… Раджин

Официальный старт работе угольного терминала в КНДР был дан в пятницу, 18 июля. Торжественный митинг, посвященный завершению реконструкции порта Раджин, начался с исполнения государственных гимнов РФ и КНДР. После чего слово взяли президент «Российских железных дорог» Владимир ЯКУНИН и министр железных дорог КНДР ЧОН Гиль Су.

- К этому событию мы шли достаточно сложно и долго, но, как говорится, дорогу осилит идущий. Восстановление железной дороги «Хасан – Раджин» стало первым этапом восстановления Транскорейской магистрали, - отметил Владимир Якунин. – Сегодня мы с вами наблюдаем загрузку российским углем первого парохода, и нужно, чтобы в этом порту было как можно больше грузов. Мы мечтаем о том времени, когда на рейде этого порта будут развеваться флаги судов всех стран мира!

В ответном слове главный железнодорожник Северной Кореи Чон Гиль Су подчеркнул, что успешное завершение реконструкции участка дороги «Раджин – Хасан» и сегодняшнее открытие перегрузочного терминала в порту Раджин являются исполнением Московской декларации, подписанной бывшим лидером КНДР КИМ ЧенИром и президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

- Сегодняшнее сотрудничество между двумя нашими странами поднимается на более высокий рубеж. Благодаря открытию терминала в порту Раджин создан новый транспортный коридор, соединяющий Европу и Азию, а это вносит вклад в развитие экономики не только двух наших стран, - сказал министр.

Завершилась церемония пуска нового терминала награждением особо отличившихся работников РЖД, а стоящий у причальной стенки китайский сухогруз дал трехкратный гудок. После скоротечного митинга в Раджине прошел столь же скоротечный дождь, что, согласно корейскому поверью, является добрым знаком.

Большая экономика зависит от большой политики

Год назад, когда завершалась реконструкция участка дороги между Раджином и Хасаном, в РЖД не исключали того, что в перспективе через Раджин на сухопутный маршрут по Транссибу может быть переключено до 100 тысяч двадцатифутовых контейнеров в год. Однако пока на первый план вышла перевалка российского угля, которому «тесно» в дальневосточных портах.

По словам главы ОАО «РЖД» Владимира Якунина, «угольную» специализацию терминала в Раджине обусловили политические причины. Решение на неопределенный срок отказаться от транзита через Раджин контейнеров было принято во время очередного пика напряженности между КНДР и Южной Кореей. При этом в компании надеются, что через порт пойдут и контейнерные грузы – в этом случае в Раджине появится еще один терминал.

- Мы понимали, что контейнерно-пригодные грузы – это, прежде всего, грузы производства Южной Кореи. Обсудив ситуацию с северокорейскими коллегами, мы приняли решение переключиться на навалочные и сыпучие грузы, имеющие значительно более широкую адресацию. Это позволило уже сегодня загрузить терминал работой, - рассказал Владимир Якунин.

Тем не менее по поводу отношений Севера и Юга Кореи президент ОАО «РЖД» высказался со сдержанным оптимизмом – тем более что на церемонии в Раджинеприсутствовали и представители южнокорейского Korail. Интерес к проекту есть и у бизнесменов из Китая.

- Железные дороги должны находиться вне политики, но понятно, что крупные компании, где сосредоточены большие массы людей, так или иначе влияют на внутреннюю политику, а реализуя масштабные международные проекты, используются государством для реализации определенных внешнеполитических целей. Я глубоко убежден, что развитие экономических связей будет способствовать стабилизации обстановки на Корейском полуострове, подчеркнул Якунин, добавив, что не сомневается в востребованности более масштабного проекта – реконструкции всей Транскорейской магистрали.

Очевидно, что в ближайшие годы порт в Раджине будет развиваться как еще одно экспортное «окно» для российских природных ресурсов. Владимир Якунин подчеркнул, что дополнительные объемы угля в Раджин будут перераспределяться с дальневосточных портов. А принявший участие в церемонии губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО заявил, что в именно через Раджин планируется вывозить железную руду с Олекминского и Гаринского месторождений, уголь с Эльгинского и Огоджинского месторождений, а также продукцию сельского хозяйства и лесоматериалы.

- Пуск Раджинского терминала и модернизация БАМа и Транссиба – звенья одной цепи, - подчеркнул Олег Кожемяко, который назвал открытие нового порта в КНДР праздником для Амурской области.

Интересно, что глав других регионов ДФО на церемонии замечено не было, а Приморский край командировал наблюдать за происходящим главу департамента международного сотрудничества и туризма Алексея СТАРИЧКОВА...

В ближайшее время «Зоглотой Рог» вернется к этой теме.