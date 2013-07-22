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В Приморье наказан интернет-провайдер за неограниченный доступ к экстремистскому сайту
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования выявленные нарушения устранены: доступ к запрещенному интернет-ресурсу ограничен, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В Приморском крае в городе Фокино по требованию прокуратуры провайдер ограничил доступ к Интернет-ресурсу, признанному экстремистским.
Надзор за исполнением законодательства о противодействии экстремисткой деятельности является приоритетным направлением в деятельности органов прокуратуры края. Одной из форм проверочных мероприятий в этой сфере является мониторинг сетей связи общего пользования в целях выявления текстовых, графических, аудио и иных материалов с признаками экстремистской деятельности и их последующей оценки.
Так, в текущем году прокуратурой ЗАТО г. Фокино в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Установлено, что Интернет-провайдер ООО «Фокино-Телеком» предоставлял неограниченный доступ к Интернет-ресурсу, признанному судом экстремистским и включенному в Федеральный список экстремистских материалов.
По итогам проверки прокурором города внесено представление директору ООО «Фокино-Телеком» с требованием устранить нарушения закона. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования выявленные нарушения устранены: доступ к запрещенному интернет-ресурсу ограничен, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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что за экстсремистский ресурс, кремлин точка ру?