Во Владивостоке похитители кабеля получили тюремные сроки

В Приморском крае по каждому факту хищений кабеля связи «Ростелеком» обращается в органы внутренних дел. В результате подобные преступления не остаются безнаказанными - виновные лица устанавливаются и привлекаются к ответственности.

Так, Первореченским судом г. Владивостока вынесен обвинительный приговор в отношении злоумышленников за неоднократную вырезку и кражу кабеля связи ОАО «Ростелеком».

Приговор был вынесен по итогу судебного рассмотрения серии преступлений. Следствием было установлено, что ранее судимый злоумышленник с февраля по декабрь 2012 года регулярно совершал хищение кабеля в домах по улицам Котельникова, Шилкинская, Тобольская, Жигура, Баляева, Тунгусская, Аллилуева, Красного знамени, иногда один, а иногда с соучастниками. Всего преступники оставили без услуг связи 19 жилых домов.

По решению суда двое злоумышленников получили по три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, и третий соучастник - два года лишения свободы условно. Кроме того, судом решено взыскать c преступников более полумиллиона рублей в пользу Приморского филиала ОАО «Ростелеком» в счет погашения материального ущерба.

Также обвинительный приговор с отбыванием наказания в колонии строгого режима вынесен Первомайским судом еще одному ранее судимому злоумышленнику, который в феврале 2013 года совершил несколько краж кабеля связи в домах по улицам Херсонская, Коммунаров, Часовитина и Монтажная. Похититель приговорен к двум годам и семи месяцам лишения свободы.

Компания ОАО «Ростелеком» призывает жителей к сотрудничеству. При первом же подозрении о том, что готовится, либо происходит хищение или порча кабеля незамедлительно сообщайте в органы полиции, сообщает пресс-слубжа ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.

Вырезки кабеля в подавляющем большинстве совершаются из корыстных побуждений – добыть из него медь и продать ее пункту приема металла. Между тем из-за подобных преступлений без связи остаются не только сотни жителей города, но и предприятия, организации и экстренные службы.

Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.