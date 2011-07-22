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На опытном полигоне ООО "Спецморнефтепорт Козьмино" помимо гребешка "посадили" мидии

22 Июля 2011, 00:52 | Приморье

На опытном полигоне по выращиванию морских гидробионтов ООО "Спецморнефтепорт Козьмино", где с целью проведения экологического мониторинга было высажено более 10000 гребешков, завершился очередной этап работ. Проведен анализ особей гребешка и дополнительно начато культивирование других видов промысловых гидробионтов.

Согласно оценке специалистов прирост гребешка приморского, высаженного в акватории б. Козьмина прошлой осенью, значителен и составил около 2 см, есть особи, которые выросли вдвое. Сотрудниками ФГУП "ТИНРО-центр" проведен полный биологический анализ, в том числе были изучены и половые клетки гребешка. Результаты показали, что в третьей декаде июня у трехгодичного приморского гребешка, содержащегося в садках на опытном полигоне, наблюдался массовый нерест, также как и у моллюсков естественных популяций, обитающих в близлежащей акватории.

Пробы воды на наличие углеводородов нефти на территории полигона взяты сотрудниками эколого-аналитической лаборатории ООО "Спецморнефтепорт Козьмино", по результатам которых все показатели в норме.

С целью развития опытного полигона марикультуры, на участке проводятся работы по сбору спата гребешка приморского, а также начато культивирование других видов промысловых гидробионтов (мидии тихоокеанской и ламинарии японской).

Всего на полигоне размещены 800 коллекторов различной конструкции для сбора спата гребешка приморского, 20 поводцов с годичной ламинарией японской и 80 метров разнообразного субстрата для оседания мидии тихоокеанской. В дальнейшем опытный полигон планируется развивать как небольшое поликультурное хозяйство. "Выращивание на одной территории нескольких видов промысловых гидробионтов способствует высокому видовому разнообразию на участке, - рассказывает начальник участка обслуживания гидробиотехнических сооружений Елена Герасимова, - в поликультуре ламинарии с гребешком и мидией, водоросли и моллюски положительно влияют на рост друг друга. Кроме того ламинария привлекает морского ежа и служит кормовой базой, местом для укрытия и нереста рыбы".

Осенью коллекторы с гребешком будут перебраны специалистами - молодь отсадят в специальные садки для дальнейшего выращивания. С началом летнего сезона 2012 года коллекторы снова выставят для сбора молоди.

Автор: Пресс-служба ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»
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