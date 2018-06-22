Все для туристического счастья

В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.

Круизный, гастрономический, экологический и событийный туризм - основные тренды, в направлении которых Приморье повышает свою привлекательность для иностранных гостей.

С 17 по 20 мая во Владивостоке на площадке кампуса ДВФУ прошел четвертый международный Тихоокеанский туристский форум (ТТФ), а также международная туристская выставка PITE и фестиваль День путешественника. В рамках деловой части ТТФ в наибольшем объеме обсуждали развитие круизного туризма на Дальнем Востоке и в Приморье.

Большой круиз

Сегодня Владивосток - один из лидеров Дальнего Востока по количеству отдохнувших в городе гостей с круизных лайнеров, и абсолютный лидер по общему турпотоку. За счет реализации краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013 - 2020 годы» в 2017 году Приморский край посетили около 640 тысяч иностранных туристов, из которых 13 тысяч прибыли на 15 круизных лайнерах. Последний, Costa Serena, вместимостью 3700 пассажиров, приняли во Владивостоке в начале мая 2018 года, а чуть позже, в июне, городу предстоит принять еще один лайнер вместимостью около 4 тыс. пассажиров.

По словам директора ООО «Интермарин Круиз Ферри Менеджмент» Игоря ГЛУХОВА, организация приема тысяч круизных туристов по трудозатратам сравнима с проведением какого-нибудь форума, и в этом году во Владивостоке с приемом Costa Serena справились отлично.

- Можно сказать, мы установили рекорд, - добавил Глухов, - ведь пока что лайнеры крупнее этого в наш город не заходили. Мы организовали гостям праздничный прием, или «велкам»-встречу на берегу, постарались сделать прохождение паспортного контроля максимально быстрым, а экскурсии - максимально удобными и зрелищными. Однако во Владивостоке до сих пор не утратили актуальность следующие проблемы: во-первых, городу просто необходимо сделать процедуру прохождения паспортного контроля на морвокзале более оперативной. Почему? Дело в том, что туристы с лайнеров в нашем городе не ночуют, их лайнеры «стоят» 8-10 часов в нашем порту, а затем уходят дальше. Пропускная процедура же может длиться около трех часов, что есть большая потеря как для самих туристов, так и для принимающего города. Следовательно, необходимо провести модернизацию морвокзала, сделать больше окон для прохождения паспортного контроля - около 20-ти. Отрасли необходимо также больше квалифицированных гидов, переводчиков, парковочных мест для туристских автобусов - около 50.

О необходимости модернизации Морского вокзала, а также дноуглубления у причалов №1 и №2 во Владивостоке говорят уже довольно давно. Завершение процедуры анонсировано на 2019 год, ведь именно тогда, в сентябре, во Владивосток должны зайти лайнеры-пятитысячники класса Quantum. Как отметили в Росморпорте, процедура дноуглубления уже проходит государственную экологическую экспертизу. Между тем, в 2018 году во Владивосток должны зайти 25 лайнеров с общим количеством гостей более 25 тысяч. После процедуры дноуглубления и модернизации морвокзала Владивосток сможет принимать около 950 тыс. туристов в год, значительная часть которых будет приходить в город на лайнерах.

Уже сейчас Японское море является мировым лидером круизного туризма, уступая только Карибскому бассейну. К 2020 году поток круизных туристов в Азии достигнет 7 млн человек, отмечают эксперты.

- Турист с лайнера тратит около 100 долларов в день на покупки во Владивостоке уже сегодня, что является хорошей суммой за эти 5-7 часов, которые гости успевают провести в городе, - добавил Глухов. - Так что наши вложения в инфраструктуру портов быстро окупятся, нужно лишь успеть сделать все вовремя.

- В общем круизном трафике Азии Владивосток сейчас пребывает только на начальном этапе развития: крупные порты Азии принимают миллионы круизных туристов в год, а во Владивостоке счет идет пока что на тысячи, - прокомментировал генеральный директор Владивостокского морского терминала Валерий НАГОРНЫЙ. - Нам необходимо увеличивать свое присутствие на этом рынке. Думаю, мы не должны действовать единолично. Я слышу о предложениях создания единого круизного тур-продукта в рамках общего регионального бренда «Восточное кольцо России» и очень поддерживаю эту идею.





Дикие острова и заповедники

Развитие круизного туризма внутри Приморского края также стоит на повестке дня. Наиболее удачным морским маршрутом эксперты считают линию по островам Приморья - Попова - Рейнеке - п-ов Песчаный, а также маршруты из Владивостока до Славянки и других пунктов, в том числе заповедников края. В качестве транспорта намерены использовать быстрые маломерные катера вместительностью 12 человек. Такой проект есть у приморского ООО «Пасифико Шиппинг Лайнс», которое уже начало строительство современных плавучих пирсов на островах, где пока слабо развита причальная и портовая инфраструктура.

- Наличие привлекательного продукта на рынке, то есть круизной линии внутри края, при верном продвижении спровоцирует и спрос, - отметил председатель правления ООО «Пасифико Шиппинг Лайнс» Алексей ВОЛОШЕНКО. - Конечно же, вопрос упирается в инфраструктуру, и ею мы сейчас занимаемся. Мы уже построили пирсы по шведской технологии в порту Славянка, скоро они появятся и на островах Рейнеке, Попова и полуострове Песчаный. Себестоимость установки пирса - около 5 млн. рублей. Одна маломерная лодка, на которой мы собираемся возить туристов, стоит примерно столько же. Мы уже ведем переговоры с заинтересованными инвесторами, а также добиваемся взаимопонимания с представителями власти.

Бренд набирает обороты

Туристический потенциал Приморья в рамках выставки был представлен на отдельном стенде под единым брендом «Открой Приморский край». Продвижению этого знака власти и бизнес Приморского края уделяют беспрецедентное внимание. Победители регионального конкурса «Лидеры туриндустрии Приморского края - 2017» - рестораны, гостиницы, туроператоры - также разместились в отдельной экспозиции.

Особое место занял стенд проекта развлекательного курорта «Приморье»: гости выставки могли не только сфотографироваться с яркими сотрудниками игорной зоны, но и ответить на вопросы о том, какие еще развлечения они хотели бы видеть на курорте. Всего в опросе поучаствовали более 200 человек. Как раз сейчас на площадке курорта ведется активное строительство двух гостинично-развлекательных комплексов с казино - Naga Vladivostok и Selena.

- Чтобы расширить инвестиционные возможности, мы разрабатываем концепцию того, как должен выглядеть курорт «Приморье» в будущем, - рассказал генеральный директор Корпорации развития Приморского края Игорь ТРОФИМОВ. - Мы предполагаем, что он станет не только игорной зоной, но и комплексным туристическим курортом с местами для семейного и молодежного отдыха.

Привлекательность кухни Приморья рестораторы продемонстрировали на презентации нового турмаршрута в рамках единого регионального бреда «Восточное кольцо России» - «Праздник вкуса». Напомним, что в мае 2017 года на Дальнем Востоке официально закрепился бренд дальневосточной кухни «Pacific Russia Food», в основу которого легли дары моря, дикоросы тайги, а также некоторые заимствования из опыта азиатских соседей.

Событийный магнетизм

Один из самых значительных акцентов в Приморье ставится на развитии событийного, а в особенности - делового туризма: этой теме на ТТФ была посвящена отдельная секция. Власти вместе с бизнесом региона создают поводы для привлечения туристов, в частности - Восточный экономический форум, который каждый год проходит во Владивостоке с размахом, а в этом году состоится уже в четвертый раз; Тихоокеанский туристский форум, а также выставка PITE; международные строительные выставки, гастрономические фестивали, бизнес-форумы и другие события. Совместные старания бизнеса и властей привели к тому, что Приморье стало лидером Дальнего Востока по развитию событийного туризма, отметили эксперты форума.

Тур-отрасль из других регионов Дальнего Востока, безусловно, должна интегрироваться в этот процесс, - отметил вице-президент приморского регионального объединения работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей «Приморье» Андрей БРИК. - Мы уже сегодня видим, что участниками ТТФ стали далеко не только приморские компании - к нам приехали с Камчатки, с Сахалина, из Хабаровска, а это значит, событие имеет действительное деловое значение.

Глава департамента туризма Константин ШЕСТАКОВ добавил, что туристы, приезжающие на деловые события, в частности на ВЭФ, оставляют в крае миллионы рублей.

ВЭФ-2017 принес краю около 300 млн рублей, которые гости оставили в гостиницах, ресторанах и других местах, это их чистые траты, - добавил Шестаков. - Но когда нас спрашивают о том, какой экономический эффект региону принес ВЭФ, мы говорим не только об этом, но еще - о многомиллионных сделках и контрактах, которые подписываются в ходе деловых встреч. Однако в части организации событийных мероприятий необходим системный подход. Приморье стало настолько интересной площадкой, что сюда хотят зайти со своей деловой повесткой крупные туроператоры. Чтобы уследить за всей повесткой, необходимо формирование единого Конгрессно-выставочного центра. Что же касается ТТФ, форум действительно перестал быть Приморским: в нем участвует весь Дальний Восток, поэтому мы хотим внести его в календарный план мероприятий Ростуризма и тем самым обеспечить событию федеральное финансирование, а это уже новый уровень и огромные возможности.

Фото автора.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2018 год.