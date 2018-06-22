Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность

В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных

Монопрофильные города - это населенные пункты, построенные вокруг заводов и призванные поддерживать их непрерывную работу. Всего в России насчитывается 319 моногородов, в которых проживает почти 14 миллионов человек. Некоторые из них родились в XVIII веке в Российской империи, другие были созданы в Советском союзе.

После ликвидации плановой экономики и смены конъюнктуры рынка, многие градообразующие предприятия стали переживать кризисные времена, что значительно усложнило социально-экономическое положение моногородов. Проблеме монопрофильных населенных пунктов уделяется внимание на федеральном уровне: были разработаны специальные меры поддержки, способные диверсифицировать их экономику. О том, как развиваются моногорода Приморского края в рамках государственных программ, деловому журналу «Дальневосточный капитал» рассказали эксперты.

О необходимости поддерживать российские моногорода было заявлено еще в 2016 году. Именно в то время модернизация моногородов приобрела статус одного из 11 национальных проектов, реализация которого имеет стратегический статус для государства. Приоритетный проект «Комплексное развитие моногородов» рассчитан до 2025 года и охватывает 60 субъектов страны, в том числе и Приморский край.

Пошаговое развитие

В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных. Это города Спасск-Дальний, Дальнегорск, Арсеньев, а также поселки городского типа Лучегорск, Светлогорье, Ярославский, Восток, Новошахтинский и поселок Липовцы. Моногородами с наиболее сложным социально-экономическим положением признаны Ярославский, Дальнегорск и Светлогорье. В остальных монопрофильных населенных пунктах существует риск ухудшения социально-экономического положения.





Ярославку давно уже штормит. Без привлекательных мер поддержки для бизнеса прогноз для моногорода, как правило, неутешителен

Программа развития моногородов предполагает целый ряд мер поддержки. Для каждого населенного пункта разрабатывается паспорт развития, в котором пошагово расписывается создание благоприятных условий для развития предпринимательства, здравоохранения, образования, объектов транспортной инфраструктуры, городской среды и благоустройства. Программа синхронизирована с другими приоритетными проектами: «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды».

Интересные инструменты предлагает Фонд развития моногородов. Так, команды девяти моногородов Приморского края прошли обучение в Московской Школе управления «Сколково». В управленческую команду, которая занималась созданием проектов развития моногородов, входило пять человек: глава города, представители органов исполнительной власти региона, градообразующего предприятия, инвестора или бизнеса. Еще одной нефинансовой формой поддержки Фонда является институт линейных менеджеров. В начале 2017 года куратор Приморского края уже побывал в нескольких подшефных монопрофильных муниципальных образованиях края.

Досье «Дальневосточного капитала»: «Фонд развития моногородов» был создан в 2014 году. Деятельность фонда ведется на каждом этапе перезагрузки моногородов: формирование и обучение команд управления проектами развития, развитие инфраструктуры, включая софинансирование расходов на строительство и реконструкцию, содействие в реализации новых инвестиционных проектов, включая их подготовку и выполнение функций проектного офиса.

Как отмечает член команды управления моногорода Ярославский Богдан РАГУЛИН, Московская Школа управления «Сколково» стала хорошей коммуникационной площадкой для представителей власти и бизнеса. «Для того, чтобы создать новую экономическую реальность в городах одного предприятия, необходимо приложить совместные усилия для реализации инвестиционных проектов. И обучение команд управления моногородами предполагает разработку и защиту таких проектов. Благодаря составу команд, в нашем распоряжении были актуальные данные, которые поступали от представителей власти края и монопрофильных поселений, а также от предпринимателей, которые хотели развивать бизнес в данном городе. И у каждого моногорода есть свои точки роста и возможности. При должном взаимодействии с властями и при финансовой и информационной поддержке, бизнес имеет все шансы изменить статус города и дать возможность населению перестать зависеть от градообразующего предприятия», - рассказал Богдан Рагулин.

Эксперт отметил защиту команды Светлогорья. Ее представители раскрыли возможности моногорода сразу по нескольким направлениям: туристический бизнес и производства, формирующиеся на базе имеющейся инфраструктуры. Это проект лягушачьей фермы, продукция которой очень востребована в странах АТР, проект производства жестяной тары, а также проект по развитию горнолыжного курорта, рассчитанный на гостей из Хабаровского края.

Особые режимы поддержат моногорода

Но, как отмечает Богдан Рагулин, одно из наиболее перспективных и важных направлений развития моногородов - это создание на их базе территорий опережающего социально-экономического развития. Приморский край направил в Минвостокразвития две соответствующих заявки - на ТОР в Дальнегорском городском округе и поселке Ярославский Хорольского муниципального района, также прорабатывается вопрос по Светлогорью.

Как отмечает член команды управления моногорода Ярославский и генеральный директор ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» Андрей ШЕВЧЕНКО, именно преференции особых режимов ТОР и Свободный порт Владивосток могут привлечь инвесторов в моногорода. «Существует два основных метода поддержки - это создание зон с особым налогообложением и предоставление финансирования в случае, если инвестору не хватает своих или заемных средств. Без такой поддержки бизнес вряд ли заинтересуется моногородами, хотя каждый инвестор индивидуально оценивает территорию. Здесь серьезную роль играет не только особый режим, но и транспортная доступность города, уровень заработной платы населения, стоимость электроэнергии и эксплуатационные расходы. Любой бизнес будет оценивать будущее предприятие, складывая все эти составляющие, вычисляя его себестоимость и определяя потенциальную прибыль. Без привлекательных мер поддержки для бизнеса прогноз для моногорода, как правило, неутешителен: население постепенно покидает территорию, превращая его в город-призрак», - поделился предприниматель.

Некоторым моногородам изначально повезло - с момента создания ТОР и СПВ они уже входили в список территорий, на которые распространялись особые режимы. К таким относится моногород Спасск-Дальний, в котором действует СПВ. «В СССР до 80% строительной индустрии Приморского края было сосредоточено именно в Спасске-Дальнем. Но с изменением рыночной конъюнктуры практически все эти предприятия закрылись, и город долгое время позиционировался как депрессивный, со сложной экономической ситуацией. Основное предприятие, считающееся градообразующим - «Спасскцемент». Оно дает большое количество рабочих мест: из 2000 работников завода порядка 90% - жители Спасска-Дальнего», - рассказал глава городского округа Спасск-Дальний Вячеслав КВОН.

По его словам, проблема моногородов - застарелая, и решить ее быстро, вооружившись программой, крайне сложно. «Нельзя думать, что мы прошли обучение в командах управления и сразу решили все проблемы. Но у нас появилось понимание того, как город может развиваться. Мы систематизировали все факторы, которые могут привлекать инвестора и отталкивать его. И если говорить о привлекательной стороне Спасска-Дальнего, то нельзя не упомянуть о режиме СПВ и транспортной доступности города: мы находимся на Транссибе и федеральной трассе. Еще один немаловажный фактор - наличие производственной инфраструктуры, которая создавалась на базе предприятий Советского союза, но которая востребована и сегодня. Также мы находимся близко к сырьевой базе лесопромышленников, чем тоже привлекаем инвесторов. Так, резидент Свободного порта ООО «ДНС Груп» в Спасске-Дальнем начала строительство деревообрабатывающего завода, который займется производством OSB-плиты», - делится глава городского округа.

Но, как отмечает Вячеслав Квон, экономическая реальность моногородов несет в себе и ряд минусов. Основной из которых - неблагоустроенность городской среды, что впоследствии может негативно сказаться на привлечении и удержании квалифицированных кадров. Именно поэтому Спасск-Дальний активно занимается этим вопросом, участвуя в программе благоустройства Фонда развития моногородов, преображая центральную улицу, парки, общественные пространства и придомовые территории. Другой негативный фактор, который отметил глава городского округа - сложность самой программы поддержки. «Инвесторы, желающие начать бизнес в моногороде, сталкиваются с зарегулированностью, и в итоге коммерческие деньги им получить гораздо проще, чем средства по программе развития моногородов. И даже процент по кредитам будет сопоставим с издержками, которые бизнес берет на себя при участии в программе - это и прохождение государственной экспертизы, и защита бизнес-модели, и так далее. Все это накладывает определенные расходы, занимает время, поэтому мы пытаемся достучаться до кураторов проекта и максимально упростить все процедуры для инвесторов. Надеемся, что администрации моногородов будут услышаны», - желает Вячеслав Квон.

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Наталья КОМИССАРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2018 год.