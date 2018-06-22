Иностранные бренды приживаются в Приморье

Активный интерес иностранного бизнеса к Приморскому краю подтверждается целым рядом проектов, которые уже реализованы в регионе

Добавляет оптимизма и тот факт, что уже в этом году, практически каждый месяц, на региональном рынке добавляется новый иностранный бренд в самых разных отраслях: в производственной, аграрной, социальной сферах. В значительной степени стимулом для старта стали режимы территорий опережающего развития(ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).

За здоровьем - в «Хокуто»

Так, в мае приморцы получили возможность поправлять здоровье, проходить реабилитацию после получения травм опорно-двигательного аппарата и восстанавливаться после инсульта в новом амбулаторном центре «Хокуто», который создан совместно двумя японскими компаниями JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation. Реабилитационный центр построен по японской модели и ориентирован на индивидуальный подход.

Представители страны восходящего солнца привнесли на приморский рынок собственные ноу-хау в области восстановления. Одна из них - экзоскелет - устройство, предназначенное для восстановления утраченных функций, развития мышц. В день планируется принимать около 100 человек. При этом в реабилитационном центре работают приморские врачи, прошедшие стажировку в Японии и освоившие особенности местных методик.

«Я очень рад, что японские партнеры протянули нам руку дружбы, и мы вместе такой проект реализуем. Этот центр необходим для людей, потому что нам нужно учиться заботиться о людях, как это делают в Японии, например. И это то, что требует от нас президент России», - заявил присутствовавший на торжественном открытии нового медицинского учреждения губернатор Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО. Председатель корпорации JGC Сато МАСАЮКИ, в свою очередь, выразил надежду на то, что проект будет развиваться и станет примером успешного российско-японского сотрудничества.

Этот небольшой по объему инвестиций проект (чуть более 150 млн рублей) - лишь часть плана совместных действий, о которых на Восточном экономическом форуме говорил премьер Японии Синдзо АБЭ. И который постепенно претворяется в жизнь. Впервые о перспективе строительства японского реабилитационного центра в Приморье заговорили на полях Восточного экономического форума в 2016 году. В июле 2017 года компании-инвесторы создали специальное предприятие - ООО «Медицинский центр «Джей Джи Си Хокуто Медсервис», которое получило статус резидента СПВ - соответствующее соглашение было подписано на третьем ВЭФ.

«Лотте» теперь во Владивостоке

Еще один всемирно известный бренд пришел на приморский рынок в нынешнем году. Южнокорейская корпорация «Лотте», в качестве первого шага по освоения региона, приобрела у своих соотечественников гостиницу «Хендэ» во Владивостоке. Это один из наиболее успешных проектов со стопроцентным корейским капиталом; уже в течение 20 лет гостиница является визитной карточкой сферы гостеприимства во Владивостоке и единственным пятизвездочным отелем. Генеральный директор «Лотте отель Владивосток» СИН Ин Хёп пригласил руководство края и города на официальное открытие отеля теперь уже под всемирно известным брендом «Лотте», которое запланировано на 19 июля.

По словам нового владельца гостиницы, «Лотте» будет преображать хорошо известный отель постепенно. «Хотим, чтобы это было на пользу города» - рассказал о своих планах Син Ин Хёп. Но это не единственный объект социальной сферы, который вошел в сферу интересов южнокорейского инвестора. Помимо гостиницы «Лотте» компания планирует построить парк развлечений Lotte World.

Самосвалы международной кооперации

В мае на площадке II Международного автосалона «Владивосток», прошедшего на «Приморском кольце», резидент Свободного порта Владивосток ООО «Юбо-Сумотори» подписало соглашение на поставку тяжелых самосвалов с китайской корпорацией CCMF.

Sollers первым пригласил иностранные автомобильные концерны вместе работать в Приморье



ООО «Юбо-Сумотори» - это совместное предприятие приморской группы компаний «Сумотори» и китайского инвестора Yubo-Automotive по сборке автомобилей FAW, которое осуществляет сборку грузовых автомобилей марки «FAW» («First Automotive Works» - первая китайская автомобильная корпорация) на территории Свободного порта Владивосток с использованием иностранных комплектующих.

Большегрузная техника предназначена для высокоманевренной работы на строительных площадках, а также в условиях городской застройки. Учитывая, что большинство проектов резидентов ТОР и СПВ сейчас находятся в активной стадии строительства, она, безусловно, востребована в регионе. Но спрос на технику, произведенную в Приморском крае, есть и у крупных компаний Сибири, Урала, других регионов страны. И это позволяет компании с иностранным капиталом и приморской пропиской (г. Артем) расширять рынки сбыта.

«На выставке были заключены контракты на поставку 50 единиц самосвалов, - отметил руководитель ООО «Юбо-Сумотори» Константин ГУРКОВИЧ. - 20 из них приобрела китайская корпорация CCMF. По словам коммерческого директора корпорации CCMF Вэйбина СУ, спецтехника будет использоваться на строительстве судоверфи «Звезда» в городе Большой Камень в Приморье. В дальнейшем компания планирует приобрести еще одну партию самосвалов. Руководитель «Юбо-Сумотори» добавил, что до конца этого года компания планирует выпустить не менее 200 единиц самосвалов.

Отметим, что автомобилестроение - это по существу новая для Приморского края отрасль, которая активно обживается в ТОР «Надеждинская» с участием иностранных инвесторов. Именно здесь ООО «Прометей» реализует проект по созданию сборочного производства электромобилей, а ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус (МСМР)» планирует открыть промышленное производство моторных транспортных средств и двигателей Mazda.

Рыба, привлекательная для инвестора

Именно к рыбной отрасли, созданию на территории Приморского края перерабатывающих комплексов, у иностранных инвесторов наибольший интерес. Последний пример - предложение сингапурской компании V-SeaHub создать в регионе интегрированное предприятие по производству морепродуктов и проведению рыбных аукционов. Этот проект готово взять на сопровождение Инвестиционное агентство Приморского края.

Как отметил член совета директоров V-SeaHub Pte Ltd Эндрю ТАН, компания планирует получить статус резидента Свободного порта Владивосток, создать Азиатский SeaHub для хранения, переработки и экспорта рыбной продукции. Для организации системы сбыта новая компания намерена создать консорциум иностранных партнеров Японии и Тайваня, имеющих выходы на рынки соответствующих стран АТР.

Бизнес-делегация из Сингапура уже побывала во Владивостоке с целью изучения возможностей аренды и выкупа земельного участка для возведения производственного комплекса по переработке и глубокой заморозке рыбы и морепродуктов.

«Наш профессионализм основан на новейших технологиях и опыте ведущих перерабатывающих компаний. Наша компания видит данное сотрудничество на территории Приморского края как обоюдовыгодный и концептуально новый проект, обеспечивающий передачу новых технологий российским партнерам. Рассматриваем его как возможность сблизить Сингапур и Россию в сфере делового сотрудничества», - обозначил Эндрю Тан намерения сингапурской компании.

В Приморье уже заявлен подобный проект с участием японских и корейских инвесторов. В сентябре на IV Восточном экономическом форуме планируется презентовать строительство рыбного рынка в центре Владивостока. По замыслу инвесторов, это будет четырехэтажное здание на Набережной Цесаревича.

Реализовывать проект будет ООО «Фар Лайн ДВ», которое в марте этого года вошло в число резидентов Свободного порта Владивосток. Соинвесторами проекта могут стать южнокорейский холдинг "Ханаро холдингс" и японская компания Kiyomura Corporation. Инициатором создания многофункционального рыбного рынка выступила российская рыбопромышленная компания «Акватехнологии».

По словам генерального директора ООО «Акватехнологии» Сергея СЛЕПЧЕНКО, «Ханаро холдингс» поможет создать хорошую инфраструктуру для рынка, так как имеет большой опыт в строительстве рыбных площадок в Сиэтле, Пусане и других крупных городах. В то же время, компания Kiyomura - опытный ресторатор, владеющий огромной сетью ресторанов в Японии, готова взять на себя создание ресторанной зоны.

Олег Кульгин.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2018 год.