Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье показало себя в Харбине
IV Российско-Китайское ЭКСПО (CREXPO-2017) прошло в Харбине. Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, возглавивший в этом году делегацию края, принял участие в церемонии открытия и осмотрел экспозицию Приморья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Российская экспозиция разместилась на территории Харбинского международного выставочного центра на площади не менее трех тысяч квадратных метров - это стенды около 65 предприятий и регионов.
Стенд Приморья по площади в два раза больше, чем в прошлом году, - 84 квадратных метра. Своих партнеров на нем представляют институты развития края: Инвестиционное агентство, Центр развития экспорта и Туристско-информационный центр Приморья.
«В этом году, следуя современным тенденциям развития инвестиционной деятельности, сделали на стенде большую переговорную комнату, где будут вести переговоры наши предприниматели. Например, на сегодня запланированы переговоры Росграницы, хоккейного клуба «Адмирал» и других российских компаний - составлен соответствующий график. Также прямо здесь можно подписать соглашения, для этого есть все необходимое. Привлекать внимание посетителей выставки будем небольшой культурной программой», - сообщил представитель краевой администрации.
Владимир Миклушевский отметил, что презентабельность стенда должна привлечь максимальное количество посетителей. «Рассчитываем, что наш стенд будет пользоваться большой популярностью. Нам есть что показать, есть чем гордиться. Взять только новые экономические режимы - ТОР и Свободный порт Владивосток», - заявил губернатор.
Отметим, в этом году в рамках ЭКСПО в Харбине также прошли Дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян. В состав делегации от Приморья вошли деятели искусства, спортсмены, специалисты в области образования, медицины, около 200 бизнесменов.
Евгений СИДОРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Владельцы приморского казино потирают руки
- Резиденту Свободного порта Владивосток пригрозили банкротством
- ДВМП не спускает флаг
- Роль молодежи в развитии Дальнего Востока обсудят на IV Восточном экономическом форуме
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Деньги олигархов будут прятать на Русском
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Салон с видом на будущее
- Гарантийный фонд поддержит бизнес Приморья
- Цены на бензин выдохлись
Новости раздела
- Более 9 тысяч тонн пшеницы намолотили аграрии Приморья
- Многоквартирные дома в Приморье оснастят учета тепла
- Владельцы приморского казино потирают руки
- Резиденту Свободного порта Владивосток пригрозили банкротством
- "Лидер" берет курс на "Звезду"
- Железнодорожники подставят стальное плечо
- Российские рыбаки захотели ЧК
- Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья меняется на глазах
- Еще одна южнокорейская авиакомпания планирует открыть рейс в Приморье
- "Доброфлот" сделал "Камчатку"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Рубль переходит в контратаку
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому