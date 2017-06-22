Приморье показало себя в Харбине

IV Российско-Китайское ЭКСПО (CREXPO-2017) прошло в Харбине. Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, возглавивший в этом году делегацию края, принял участие в церемонии открытия и осмотрел экспозицию Приморья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Российская экспозиция разместилась на территории Харбинского международного выставочного центра на площади не менее трех тысяч квадратных метров - это стенды около 65 предприятий и регионов.

Стенд Приморья по площади в два раза больше, чем в прошлом году, - 84 квадратных метра. Своих партнеров на нем представляют институты развития края: Инвестиционное агентство, Центр развития экспорта и Туристско-информационный центр Приморья.

«В этом году, следуя современным тенденциям развития инвестиционной деятельности, сделали на стенде большую переговорную комнату, где будут вести переговоры наши предприниматели. Например, на сегодня запланированы переговоры Росграницы, хоккейного клуба «Адмирал» и других российских компаний - составлен соответствующий график. Также прямо здесь можно подписать соглашения, для этого есть все необходимое. Привлекать внимание посетителей выставки будем небольшой культурной программой», - сообщил представитель краевой администрации.

Владимир Миклушевский отметил, что презентабельность стенда должна привлечь максимальное количество посетителей. «Рассчитываем, что наш стенд будет пользоваться большой популярностью. Нам есть что показать, есть чем гордиться. Взять только новые экономические режимы - ТОР и Свободный порт Владивосток», - заявил губернатор.

Отметим, в этом году в рамках ЭКСПО в Харбине также прошли Дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян. В состав делегации от Приморья вошли деятели искусства, спортсмены, специалисты в области образования, медицины, около 200 бизнесменов.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток