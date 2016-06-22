Во Владивостоке ремонтируют проезды к медучреждениям

Во Владивостоке полным ходом идут работы по ремонту дорог и подъездных путей к медицинским учреждениям. Работы ведутся в соответствии с программой «Здоровый город», разработанной по поручению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Сейчас идет ремонт около стоматологической поликлиники №2 (ул. Борисенко, 31). Здесь дорожники демонтируют старое дорожное покрытие, устанавливают новые бордюры и готовят основание дороги под укладку асфальтобетона.

В завершающей стадии - ремонтные работы подъездных дорог к краевой детской клинической туберкулезной больнице (ул. Вторая, 21) и поликлинике № 6 (ул. Сахалинская, 58). Ремонтные бригады подрядных организаций установили новые бордюры, уложили новое асфальтобетонное покрытие, а теперь устраняют замечания специалистов технадзора городского управления дорог и благоустройства.

Также в городе продолжаются работы по восстановлению дорожного полотна. На минувшей неделе дорожные бригады укладывали асфальт по проспекту Красного Знамени. Уже уложено 270 тонн асфальтобетонной смеси и отремонтировано порядка 2000 квадратных метров дороги - половина от запланированного.

Как уточнили в мэрии Владивостока, принято решение проводить все работы ночью – чтобы не мешать движению транспорта. Также специалисты отмечают: в первую очередь новое асфальтобетонное покрытие рабочие укладывают на проблемных участках основных магистралей, где традиционно наибольший поток машин.

Восстановительный ремонт дорожного полотна уже проведен на улицах Выселковой, Кирова, Енисейской, по проспекту 100-летия Владивостока, в микрорайоне Снеговая Падь, по улице Русской, Бородинской, Магнитогорской, Маковского, Давыдова, Днепровской и другим.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.