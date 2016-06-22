Систему техподдержки в Приморском крае усовершенствовал "Ростелеком"

Более 80% обращений, поступающих в службу технической поддержки «Ростелекома», решаются с первого звонка. Такого показателя удалость достичь во втором квартале 2016 года, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В центр обработки обращений (call-центр) «Ростелекома» в круглосуточном режиме поступают с единого сервисного номера 8-800-1000-800. Большинство обращений решаются непосредственно во время разговора с клиентом. Среднее время ожидания ответа оператора составляет 32 секунды, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе компании.

«Мы стремимся к тому, чтобы клиенты «Ростелекома» могли комфортно пользоваться нашими услугами связи, а любые возникающие проблемы устранялись максимально быстро, – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов. – Наряду с приемом заявок через центр обработки обращений мы развиваем дополнительные каналы – обратную связь на сайте, единый личный кабинет».

В 2016 году сроки устранения повреждений на линиях связи сократились более, чем в 2 раза по сравнению с 2015 годом.

Такого показателя удалось достичь, благодаря постоянной работе по повышению качества сервиса и обслуживания - мониторинг состояния сети, превентивное устранение повреждений, то есть до того, как клиент их почувствует. Результатом этой кропотливой работы стало снижение среднемесячного количества обращений в техподдержку на 30% по сравнению с прошлым годом.

Дополнительную информацию об услугах компании можно получить по бесплатному номеру 8-800-100-0800, а также на сайте www.rt.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.