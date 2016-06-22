Получить статус резидента порто-франко во Владивостоке можно даже компании с четырьмя сотрудниками

На неделе список резидентов Свободного порта Владивосток серьезно расширился. Обзор 27 новых проектов, заявленных к реализации в рамках СПВ, говорит о том, что Наблюдательный совет порта прислушался к тезису полпреда Юрия ТРУТНЕВА о необходимости максимально широко открыть ворота в Свободный порт, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Теперь получить установленные законом льготы и преференции смогут не только промышленные гиганты, но и совсем небольшие проекты.

От киностудии до аэродрома на Шаморе

15 июня полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел в столице Приморья 4-е заседание Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток. По его итогам список резидентов СПВ пополнили еще 27 компаний. Однако размах их деятельности скромнее, чем у первых получателей этого статуса: заявленный объем инвестиций 27 резидентов составляет всего 14,3 млрд руб., а количество новых рабочих мест - всего 1,7 тыс. Для сравнения: 29 компаний, получивших статус резидента СПВ в марте текущего года, заявили объем инвестиций в 85 млрд руб. и пообещали создать около 3 тыс. рабочих мест. А первые семь проектов резидентов СПВ и вовсе потянули на 26,3 млрд руб.

Среди проектов, одобренных неделю назад, возведение жилых домов, добыча и переработка полезных ископаемых, строительство логистических центров, переработка отходов и даже производство кинофильмов (этот проект предусматривает создание всего четырех рабочих мест). Юрий Трутнев призвал не делать различий между крупными и мелкими инвестициями, поскольку все они, по мнению полпреда, одинаково важны для развития экономики.

- Я бы не делил проекты на перспективные и неперспективные - жизнь разделит. Есть проекты более простые и более сложные. Одно дело, когда есть рынок и источники сырья - тогда экономический риск минимален. Но есть и более смелые проекты, - объяснил полпред. В качестве «более смелых» Юрий Трутнев отметил строительство новой марины для катеров в акватории яхт-клуба «Семь футов» и строительство посадочной площадки для самолетов малой авиации на Шаморе.

- Вообще, у нас обычно взлетно-посадочные полосы строит государство. И когда за это берется частный инвестор, у меня нет других эмоций, кроме аплодисментов. Таким проектам нужно помогать, - отметил Юрий Трутнев.

Важными полпред назвал и проекты в сфере жилищного строительства. По словам Трутнева, правительство намерено разработать систему преференций для таких проектов на территории Дальнего Востока.

- Жилье дорогое, людям жить негде, а мы планируем новые производства. На Дальнем Востоке будет строиться свыше 200 предприятий, и людям, которые сюда приедут, нужны нормальные жилищные условия. И здесь не нужно надеяться только на инвесторов, - объяснил необходимость подобной меры полпред.

Гектар с шероховатостями

Еще одной актуальной темой, поднятой в ходе рабочей поездки Юрия Трутнева в Приморский край, стала практическая реализация закона «О дальневосточном гектаре», принятого по инициативе полпреда. Напомним, что до 1 октября 2016 года закон работает в пилотном режиме, охватывая лишь девять муниципальных образований в ДФО – по одному в каждом из субъектов округа. 15 июня на совещании во Владивостоке были подведены первые итоги его реализации. Юрий Трутнев признал, что сейчас в документе есть много «шероховатостей», которые, вместе с тем, не являются критическими.

По словам Трутнева, одним из главных замечаний является автоматический прием неправильно оформленных заявлений: например, человек не прикрепил к заявке копию паспорта, а система все равно ее приняла. В ближайшее время эта недоработка будет устранена, пообещал полпред.

Второй момент - возможное наложение границ выдаваемого участка на уже предоставленные участки. Правда, Росреестр обязался в течение нескольких дней устранить замечания по этому поводу. Существенную проблему может создать и отсутствие между выдаваемыми участками свободных «полос» земли, по которым можно проложить дорогу.

- Мы посмотрели, что в Ханкайском районе весь берег уже практически занят. И может получиться так, что следующие выданные участки начнут блокировать проезд к этим. Сейчас мы прорабатываем детали закона, связанные с сервитутом на возможность проезда к уже выбранным участкам, - рассказал Юрий Трутнев. - Этот и другие моменты трудно прописать в законе, пока он не начал работать. Мы обязаны отладить все детали до октября 2016 года.

Добавим, что неопределенной пока остается и перспектива выделения гектаров «от Трутнева» на территории муниципалитетов, включенных в состав Владивостокской агломерации.

- Это тема, которую мы сейчас обсуждаем. Решения пока нет, - ответил губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на прямой вопрос «Золотого Рога» по итогам совещания у Юрия Трутнева. Напомним, что в самом Владивостоке остро стоит вопрос обеспечения земельными участками многодетных граждан, а закон о Свободном порте возвратил часть полномочий в сфере управления землей в агломерации с краевого на местный уровень.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.