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Акционерам ОАО «Восточный Порт» дадут по 66 рублей. На акцию
ПРИМОРЬЕ, 22 июня, ZRPRESS. 21 июня в поселке Врангель (Приморский край), состоялось годовое общее собрание акционеров (ГОСА) ОАО «Восточный Порт».
В ходе собрания акционеры утвердили годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Избрали членов ревизионной комиссии, утвердили аудитора Общества на 2012 год. Избрали состав Совета директоров, в который вошли: В.С.Гнездилов, С.Е.Волкова, А.В.Данилов, А.О.Локшин, Д.Э.Сиомаш, А.В.Слесарев, П.В.Ямов.
За отчетный период чистая прибыль Общества возросла на 52,5% по сравнению с 2010 годом и составила 375,7 млн. руб. Выручка от реализации услуг Общества составила 2345,7 млн. руб., что на 15,6% превышает аналогичный показатель предыдущего отчетного года. Показатель EBITDA составил 691,6 млн. руб. против 338,8 млн. руб. годом ранее.
По итогам работы ОАО «Восточный Порт» в 2011 году было принято решение выплатить дивиденды в размере 65 руб. 76 коп. на одну привилегированную конвертируемую именную акцию Общества. На обыкновенные именные акции Общества дивиденды решено не начислять и не выплачивать. Общая сумма, направленная на выплату дивидендов по итогам 2011 года, составит 24,2 млн. (24 млн.262 тыс. 678,80) руб.
Помимо выплаты дивидендов акционеры решили направить часть прибыли на капитальные вложения - 225,4 млн. руб., в резервный фонд - 18,7 млн. руб. и на покрытие убытков прошлых лет - 107,2 млн. руб. Все инвестиционные проекты заявленные Руководством Управляющей организации и акционерами компании, будут претворены в жизнь.
Досье «ЗР»
Уставный капитал ОАО «Восточный Порт» составляет 623 млн. 605 тыс. руб. Он разделен на 2 млн. 125 тыс. 462 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 250 руб. и на 368 тыс. 958 конвертируемых именных привилегированных акций номинальной стоимостью 250 руб. Основной акционер ОАО «Восточный Порт» - «Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед» - 74,57% акций. Также акциями владеют ООО «Танси» - 19,99% акций, физические и юридические лица – 5,44% акций.
«Золотой Рог».
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