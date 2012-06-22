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Мнение. Приморский край должен стать активным игроком

22 Июня 2012, 18:19 | Приморье

Считает Сергей СИДОРЕНКО, врио вице-губернатора Приморского края:

– В Приморском крае из 360 тыс.га. обрабатываемой сельхозпредприятиями пашни более 100 тыс. уже используются компаниями, где либо привлечена иностранная рабочая сила, либо правом собственности, по сути, обладает иностранный капитал.

Это в большей степени южнокорейские и китайские компании. Среди них есть те, которые замечательно ведут бизнес, абсолютно прозрачно и понятно для власти: выплачиваются налоги, на работу принимаются российские местные граждане. В то же время есть и отрицательный опыт, причем не только в тех компаниях, где владельцами являются иностранные граждане. Есть сельхозпредприятия, принадлежащие российским гражданам, зарегистрированные на территории России, в которых официально устроены всего два русских работника. Они оформляют квоту для привлечения, скажем, 500 китайцев и имеющиеся у них на правах собственности 500 га земли раздают им под конкретную плату. Против такого бизнеса мы были и будем.

А вообще я считаю, что необходимо приоритет по трудоустройству отдавать местному населению. Мы этот вопрос уже обсуждали с губернатором, и теперь будем искать механизмы в правовом поле, которые позволят сделать так, чтобы для компаний и иностранных, и российских было что-то вроде квоты для привлечения местного населения. Примерно можно представить так: если вы хотите привлечь 100 иностранных работников, будьте добры, не менее 20 мест из них отдайте нашим местным работникам, т.е. 20% российского населения, 80% – иностранцев.

Сейчас Приморскому краю надо формировать фонд перераспределения земли. Мы не можем просто наблюдать за процессами, которые происходят в землепользовании, мы должны в них участвовать, более того, иметь возможность их регулировать и привлекать потенциальных инвесторов, которые готовы вкладывать в приморскую землю деньги на понятных для края условиях.

В моем понимании, у субъекта в казне должно быть 200-300 тыс. га земли, оформленных крупными блоками, на которые можно привлекать потенциальных инвесторов для создания серьезного производства. При этом земля, безусловно, должна находиться в казне края на правах собственности, а инвесторов нужно наделять участками на правах долгосрочной аренды до 49 лет под эффективные бизнес-проекты. Правила должны быть понятны, в договорах соглашения определена взаимная ответственность арендатора и арендодателя.

Земля у нас была и продолжает быть в обороте. Но там работают самостоятельные игроки, а субъект, к сожалению, в этой ситуации – наблюдатель. Так не должно быть. Мы не собираемся никому мешать, но мы должны стать активными игроками, помогающими развивать эти процессы.

«Дальневосточный капитал».

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