Зерновой детектив

ОАО «Черниговский комбикормовый завод» уже к осени будет продан с «молотка». Как получилось, что еще в недавнем прошлом успешное предприятия оказалось – банкротом? Кому выгодно, чтобы один из немногих комбикормовых заводов, прекратил свою производственную деятельность. «ЗР» попытался разобраться в этой истории.

Остались без зерна

Производственная деятельность комбикормового завода до 2009 г. никаких нареканий у партнеров завода не вызывала. Как следует, из учредительных документов основной вид деятельности компании, производство готовых кормов для животных. Предприятие закупало у сельхозпроизводителей зерно и сою, из них выпускало корма, кроме того занималось производством соевого масла. В среде сельхозпроизводителей завод имел хорошую репутацию, так как никогда не подводил партнеров. Генеральным директором компании являлся Павел РУБЕЛЬ.

Один из крупнейших контрагентов черниговского завода ООО «Уссурийская птицефабрика». Как рассказывает генеральный директор фабрики Евгений РАЗНИК, в 2009 г. их птицеводческое хозяйство приобрело значительное количество сои и пшеницы, которое потом поступило на хранение на данный завод.

«Специфика птицеводческой деятельности такова, что пшеницу и сою, которая является основными кормами для нашего производства, мы должны приобретать заранее, когда держаться низкие закупочные цены. В приморском крае необходимых нам объемов нет, поэтому мы приобретаем большие партии кормов за пределами края. Ежегодно мы закупает зерна на сумму более 50 млн. руб. Долгие годы мы работали с черниговским заводом, и никаких нареканий не было. В 2009 г. нами было приобретена большая партия зерна. Причем, она была оплачена не самому заводу, а одной из фирм подконтрольной Павлу РУБЕЛЬ. У нас есть все документы, подтверждающие факт оплаты. Партия зерна была помещена на хранение в ОАО «Черниговский комбикормовый завод». Представители черниговского предприятия подписали акты необходимые акты приемки-передачи, и акт получения зерна на ответственное хранение».

Однако вскоре, несмотря на заявки и требования, (может быть так лучше?) птицефабрики черниговский завод перестает отгружать зерно. Птицеводам объясняют, что это временное явление, и что вскоре зерно будет отгружено. Вначале это особой тревоги не вызывает. Дело в том, что на практике, схема работы с зерном, как правило, такова, что зерно, находящееся в компании на хранении, используется компанией в различных торговых операциях. То есть оператор этого зерна на хранилище, может реализовывать его другим лицам, играя на цене, но главное, чтобы он всегда мог обеспечить отгрузку по заявке собственника. Вероятно, именно такими торговыми операциями и увлеклось руководство ЧКЗ.

Через несколько месяцев обещаний птицеводы понимают, что у предприятия проблемы, так как, несмотря на все обещания, зерно на фабрику им не отгружается. Потом выдвигается версия, что зерно пропало, в результате затопления. Генеральный директор завода, говорит о том, что он все равно готов рассчитаться за сырье, правда через несколько месяцев. Но уже в тот момент в бизнес среде Приморского края ходят слухи, что у предприятия большие финансовые трудности.

Тем временем, генеральный директор Рубель обращается за кредитованием в приморский филиал ОАО «Россельхозбанка». Как рассказала «ЗР» заместитель директора приморского филиала ОАО «Россельхозбанк» Галина СТЕПАНОВА, в начале 2010 г. предприятие подает заявку на кредит в сумму 33 млн. руб.

Проверка промахнулась?

«Мы внимательно провели заявку заемщика, особенно предоставленные балансы, - утверждает Галина Степанова. - Служба безопасности начала проверку потенциального заемщика, она шла два месяца. По бумагам все сходилось, то есть цифра прибыли указанная в предоставленных нам балансах, сходилась с балансами, поданными в налоговую инспекцию. Формально не было причин отказать в предоставлении кредита, однако у нас была настороженность, так информация о ситуации с уссурийской птицефабрики уже прошла. Наша служба безопасности выходила на представителей Уссурийской птицефабрики, но они заверили, нас, что все нормально».

У представителей Уссурийской птицефабрики другое мнение. «Мы проинформировали представителей банка, о том, что предприятие должно нам деньги за зерно, оставленное им на хранение. Поэтому просили банк взять ситуацию на особый контроль. Логично было бы, чтобы предприятие перед получением большого кредита, рассчиталось со своими долговыми обязательствами либо каким-то образом проинформировало представителей кредитной организации, и что из этого кредитного транша оно погасит старые долги. Но нам не удалось узнать в банке, на какие цели черниговский завод берет кредит, так как банк эту информацию не обязан разглашать».

Тем не менее, кредитный комитет приморского филиала «Россельхозбанка» голосует за положительное решение, после чего ОАО «Черниговский комбикормовый завод» получает кредит в 33 млн. «Через неделю после того, как мы выдали деньги, появляется в банке представитель Уссурийской птицефабрики, и говорит о том, что у предприятия есть долги. С другой стороны в отчетности завода дебиторской задолженности нет», - рассказывают представители банка. А наличие переданного на хранение зерна видимо никто не проверял?

Насколько сильно удивились руководители местного филиала Россельхозбанка, когда уже через два месяца Черниговский завод перестает обслуживать кредит? Более того, генеральный директор завода инициирует процедуру банкротства своей компании. Причины банкротства Галина Степанова не смогла назвать. По ее словам она до сих пор не знает, почему предприятие, получившее кредит более 30 млн. руб., вскоре останавливает свою «успешную» на бумагах производственную деятельность».

Вполне возможно, что ответ на этот вопрос кроется в документах показывающих, куда ушли кредитные средства банка. В самом банке на этот вопрос не отвечают, говоря, что все деньги были израсходованы правильно, то есть согласно целевым назначениям, указанным в заявке. Но кому и за что завод перечислил, данные средства?

Ответов пока нет. Но факт остается фактом, имея на руках финансовый резерв более 30 млн. руб. компания всего за несколько месяцев оказалось в долговой яме. А ведь до этого была двухмесячная проверка службы безопасности, которая показала, что это успешное предприятия с оборотом более 90 млн. руб. (данные бухгалтерской отчетности представленные в арбитражный суд). И на момент получения кредита и на момент подачи заявления завод вел свою производственную деятельность, то есть больших долгов в бюджет и по зарплате не было. ….Не считая истории с пропажей зерна на 25 млн?

Есть еще одна очень интересная версия. В беседе с «ЗР» Галина Степанова заметила, что до этого у Павла Рубель была положительная кредитная история. Правда, она не уточнила, была ли это личная кредитная история бизнесмена, либо кредитная история предприятия. Мы акцентируем на этом внимание не случайно. «ЗР» удалось найти неофициальный источник, который утверждает, что одна из фирм подконтрольная директору Черниговского комбината ранее получила кредит в Россельхозбанке на сумму около 18 млн. руб. Вполне возможно, что черниговский завод рассчитался с этой фирмой по каким-то договорам, а она в свою очередь закрыла свои обязательства перед Россельхобанком.

Милиционеры в «отказе»

Впрочем, в самом банке считают, что ничего критического не произошло. Так как залоговое обеспечение позволяет, им в случае продажи залога вернуть всю сумму выданного кредита. Известно, что при выдаче кредита имущество завода оценивалось в 68 млн. руб., правда, оценку производила одна из оценочных фирм Сибири. Но есть мнение местных оценщиков, которые по просьбе одной из компаний уже выезжали осматривать на данный комплекс, состоящий из 16 объектов недвижимости, и они говорят о максимальной стоимости в 15 млн. руб.

Что касается истории с пропавшим зерном, то Уссурийская птицефабрика настаивает на возбуждении уголовного дела. Руководство предприятия просит правоохранительные органы расследовать факт пропажи зерна. Но почему-то это дело органы не интересует. «Длительное время следственные органы ОВД по Черниговскому району не работали по нашему заявлению, о пропаже зерна, хотя она была засвидетельствована комиссионным актом, а директор ОАО «Черниговский комбикормовый завод» не представил каких-либо документов, подтверждающих законность и обоснованность пропажи зерна», - говориться в обращении руководства ООО «Птицефабрика Уссурийская» на имя генерального прокурора России.

«Надеемся, что обращение на имя генерального прокурора России заставит правоохранительные органы разобраться в этой истории. Все три постановления об отказе в возбуждении уголовного дела вызывают сомнения. Сегодня нам говорят, что зерно было затоплено, но есть свидетельские показания оператора завода о том, что соя и пшеница никогда не хранились на складе, где якобы произошло затопление. В складах, где действительно хранилось зерно, соя и пшеница не подмокали», - утверждает Евгений Разник.

Чтобы вернуть свои деньги птицеводы обращаются в Арбитражный суд. Предприятие уже выиграло два судебных иска, но с банкрота много не возьмешь. А вскоре имущество пойдет с молотка, так как началось конкурсное производство. Это еще один интересный момент. После начала процедуры банкротства, в стадии наблюдения, управляющим был назначен Вячеслав ЕЩЕНКО, он предоставил программу выхода из кризиса, однако представители банка посчитали, что им гораздо выгоднее продать имущество. Поэтому по заявлению кредиторов арбитражный суд Приморского края, определил, что в отношении завода вводиться конкурсное производство. Решением суда конкурсным суда конкурсным управляющим назначен Виктор БАЙКАЛОВ.

Пойдет с молотка

В беседе с «ЗР» конкурсный управляющий завода заявил, что в данный момент он только начинает знакомиться с долгами предприятия, чтобы в дальнейшем все оценить и выставить на торги. При этом он отметил, что не знает, причины банкротства предприятия, а об истории с пропавшим зерном он знает только по слухам. Тем не менее, по словам Виктора Байкалова, есть портфель дебиторской задолженности почти в 40 млн., руб. Причем, эта задолженность практически «мертвая», так как некоторые долги возникли еще три года назад, и их взыскивание до окончания процедуры конкурсного производства (6 ноября) проблематично. В общем, это еще один вопрос к представителям банка, почему они выдали кредит предприятию имеющую солидную дебиторскую задолженность, которая практически «мертвая».

История с данным банкротством показательная. Может быть, любой предприниматель в один прекрасный день, может решить, что заработать можно и не только производственной деятельностью. Законодательство и система это позволяет. Ведь птицеводы, попавшие на 25 млн. руб., до сих пор не могут понять, почему правоохранительные не видят в этом преступления. С другой стороны руководство Россельхозбанка в Москве, должно пристальнее взглянуть на работу своего местного филиала, чьи представители выдают деньги компаниям, намеренно идущим на банкротство. Но самое удивительное, что по слухам, купить обанкроченный завод, может группа бизнеса, которой он раньше принадлежал. Вопрос, за какие деньги?