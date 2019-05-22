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Интернет-трафик в международном роуминге Tele2 вырос в пять раз

22 Мая 2019, 17:40 | Приморье

Абоненты Приморья активно пользовались мобильным интернетом за рубежом. За майские выходные общий объем израсходованного ими интернет-трафика увеличился по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги активности своих клиентов в международном роуминге во время майских праздников. Число абонентов, выезжавших за границу в период с 1 по 12 мая, выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем потребленного ими интернет-трафика – в 5,3 раза.

 


 

 

В этом году в международном роуминге клиенты оператора предпочли звонкам и SMS общение в интернете: общий объем передачи данных за границей увеличился более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: за последний год Tele2 увеличила список стран действия услуги до 120.

Абоненты Tele2 посетили 164 страны, самыми популярными из которых стали Турция, Украина и Белоруссия. В эти страны отправились 36% всех клиентов оператора, выехавших на майские праздники за границу. Пользователи услуг Tele2 также путешествовали в самые экзотические уголки планеты – в Центральноафриканскую республику, Эквадор, Папуа – Новую Гвинею и другие страны. Приморцы в майские каникулы предпочли Тайланд, Японию, Корею, количество абонентов, выехавших на отдых за рубеж увеличилось почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшую активность в международном роуминге проявили клиенты Tele2 из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. На их долю пришлось около 40% голосового трафика и отправленных сообщений и более 60% интернет-трафика, использованного всеми абонентами оператора в путешествиях по миру. Абоненты Приморья активно пользовались мобильным интернетом за рубежом. За майские выходные общий объем израсходованного ими интернет-трафика увеличился по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза.

Также значительный прирост год к году в международном роуминге показал объем скачанного интернет-трафика 9 мая – в День Победы он вырос почти в 7 раз год к году. Рост количества абонентов Tele2, которые провели этот день за границей, составил около 50% по сравнению с прошлым годом. Многие клиенты оператора путешествовали по России. Во Владивостоке приморцы активно посещали музей «Подводная лодка С-56» на Корабельной набережной.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: интернет-трафик  tele2 



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