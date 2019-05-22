Приморье осталось без окорочков

В Приморье на глазах рушится целая отрасль

Банкротство сначала «Михайловского бройлера», а затем созданной на базе его активов «Дальневосточной птицы» оставило Приморский край без привычного парного мяса птицы местного производства. Освободившуюся нишу быстро занял «Амурский бройлер» из Приамурья, но это предприятие в перспективе не способно полностью закрыть потребности рынка, поэтому в регион уже потянулись инвесторы из центральной России и Азии.

«Тяжелая финансовая ситуация в птицеводстве, сложившаяся в последние годы в Приморском крае, привела к закрытию самого мощного на Дальнем Востоке предприятия по производству мяса птицы, ЗАО «Михайловский бройлер». Основными причинами закрытия предприятия явились: слабая государственная поддержка из регионального бюджета, общая тенденция на российском рынке мяса птицы по снижению стоимости продукции. Последним фактором явился вирус птичьего гриппа, занесенный в апреле прошлого года», - отметил губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО в недавнем отчете Законодательному собранию региона.

Общие потери края в производстве мяса птицы оцениваются в более 30 тыс. тонн в год.

«В 2019-2020 годы введем дополнительные меры поддержки птицеводства, рассматриваем предложения инвесторов по возможным направлениям, с целью восстановить в 2021 году объемы производства, а в дальнейшем - увеличить», - оптимистично заверил глава региона.

Досье "Золотого Рога": По последним данным Приморскстата, доля местного производства в ресурсах продовольственных товаров Приморья по мясу и мясопродуктам составляет 16,4%, по молоку и молокопродуктам – 36,5%, по картофелю – 41,3%, по яйцу – 63,6%.

«Птицы» улетели в суд

Напомним, что главными птицеводами Приморья на данный момент являются ООО «Дальневосточная птица» и ООО «Торговый дом Дальневосточная птица», которые мирно уживаются по одному адресу: г. Артем, ул. Охотничья, 55. Оба предприятия сейчас проходят процедуру банкротства и вряд ли восстановят платежеспособность.

Досье "Золотого Рога": ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» зарегистрировано 31 мая 2016 года, ООО «Дальневосточная птица» - 8 июня 2016 года. Уставные капиталы обеих компаний – по 10 тыс. рублей. Единственным владельцем обеих компаний до недавнего времени выступал гендиректор московского ООО «Флагман» Александр ЛОСКУТОВ - (1% напрямую, 99% - через московское ООО «Оркитмил»). В начале сентября 2018 года новым владельцем ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» стала Юлия КУЗНЕЦОВА, а конечным бенефициаром ООО «Дальневосточная птица» - Владимир КУЗНЕЦОВ. Владимиру Кузнецову также принадлежат ООО «Норфес», ООО «Скалистый берег», ООО «Зерно» (все - Владивосток) и ООО «Надеждинская птица».

На сайте «Дальневосточной птицы» говорилось, что она владеет двумя птицефабриками, расположенными в пос. Заводском и в пос. Новом Приморского края. Продукция этих птицефабрик производится под одной торговой маркой - «Дальневосточная птица». Действующие мощности в последнее время составляли более 2 тыс. тонн продукции в месяц. Вся продукция торговой марки «Дальневосточная птица» реализовывалась через собственную дистрибьюторскую компанию.

Серьезные проблемы у птицеводов начались в прошлом году на фоне роста стоимости зерна, поставляемого преимущественно с Алтая. Кроме того, в декабре Россельхознадзор выявил вирус гриппа птиц в ООО «ТД Дальневосточная птица». Вирус был выявлен при проверке сообщений жителей приморского поселка Заводского о массовом падеже и незаконном захоронении птицы на территории предприятия. По требованию государственной ветеринарной инспекции Приморского края были введены ограничения на реализацию инкубационных яиц и живой птицы с птицефабрики.

Первым под банкротство пошла «Дальневосточная птица». «При осуществлении хозяйственной деятельности у ООО «Дальневосточная птица» возникла задолженность перед бюджетом по обязательным платежам, размер которой (с учетом принятого уточнения по размеру задолженности на дату заседания) составил 18 563 759 рублей, в том числе 13 280 989 рублей – основной долг (налоги, страховые взносы), 4 801 337 рублей – пени, 481 433 рубля – штраф. Рассмотрев заявление ФНС России (в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N1 – Прим. авт.) и установив, что задолженность ООО «Дальневосточная птица» по обязательным платежам подтверждена материалами дела, имеет место факт просрочки исполнения денежного обязательства, превышающего 300 тыс. рублей, более трех месяцев, суд приходит к выводу о том, что наличие данных обстоятельств свидетельствует о наличии у должника признаков несостоятельности (банкротства)», - говорится в материалах суда.

Суд ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения сроком на четыре месяца, временным управляющим назначен Игорь ВИТКОВ. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 1 августа.

6 марта Арбитражный суд Приморского края зарегистрировал заявление ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» о собственном банкротстве. «ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом), в обоснование которого указало на образовавшуюся кредиторскую задолженность в размере 492,508 млн рублей и отсутствие финансовой возможности ее погашения на протяжении более трех месяцев», - говорится в материалах суда. Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления назначено на 13 июня.

Яйца всмятку

В то же время, по словам Олега Кожемяко, уже выправляется ситуация с ООО «Уссурийская птицефабрика» (Артем, основной производитель яйца в Приморье).

«Птицеводческая фабрика яичного направления находится также под внешним управлением, за счет принятых мер по закрытию неэффективных затратных корпусов в последние четыре месяца предприятие вышло на безубыточное производство. Рассчитываем к 3 кварталу 2020 года прекратить процедуру банкротства с сохранением существующих мощностей», - сказал губернатор.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», арбитражный суд Приморского края 8 апреля ввел в отношении ООО «Уссурийская птицефабрика» процедуру внешнего управления сроком на 18 месяцев. Внешним управляющим утвержден Александр КАРЛИН. Рассмотрение отчета управляющего назначено на 12 октября 2020 года.

Досье "Золотого Рога": ООО «Уссурийская птицефабрика» создано в январе 2003 года на базе имущественного комплекса птицефабрики «Уссурийская» мощностью 550 тыс. кур-несушек, которая была построена и сдана в эксплуатацию в 1976 году. В настоящее время ООО «Птицефабрика Уссурийская» является единственной крупной птицефабрикой яичного направления в Приморье и закрывает более 45% долей местного рынка яйца. Уставный капитал компании составляет 17,610 млн рублей. На данный момент 86,9% капитала ООО «Уссурийская птицефабрика» принадлежит Станиславу РАЗНИКУ. До 31 мая 2016 года этой долей владел его брат, бывший гендиректор птицефабрики Евгений РАЗНИК. Петр ДАВЫДОВ и Вадим ДОРМИДОНТОВ владеют соответственно по 5,45% долей ООО «Уссурийская птицефабрика». Выручка птицефабрики за 2017 год составила 815,669 млн рублей (1,029 млрд рублей в 2016 году), чистый убыток – 48,55 млн рублей (110,241 рублей чистой прибыли за 2016 год).

ООО «Птицефабрика Уссурийская» является предприятием полного производственного цикла, который включает в себя инкубацию яйца от родительского стада; выращивание молодняка; содержание промышленной птицы и производства яйца в период оптимальной яйценоскости. Две из трех бригад птичников были полностью модернизированы и оснащены современным германским оборудованием с централизованным сбором яйца. Упакованное яйцо реализуется через собственную дилерскую сеть предприятия, осуществляющую доставку продукции фабрики непосредственно в точки розничной реализации по Приморскому краю, или отгружается контейнерами в регионы Дальнего Востока. В настоящее время численность работников предприятия составляет около 430 человек.

Проблемы «Уссурийской птицефабрики» перманентно начинаются на фоне увеличения поставок яйца из других регионов страны, в первую очередь из Сибири, где местных производителей поддерживают дотациями на электроэнергию, и налицо дешевая кормовая база (себестоимость птицеводческой продукции на 70% формируется за счет стоимости кормов). В прошлом году давление оказалось настолько сильным, что приморские птицеводы, недосчитавшись выручки, оказались в финансовой яме.

«Инвестировали в яичную отрасль. Дало результат. Остановить это производство невозможно. Курица - не станок, ее не выключишь. Яйцо вышло на рынок. Надо продавать. Сильные регионы дают много продукции, цена дешевеет на нее, а корма подорожали. Я прошу поставщика: продайте зерно. А он: «Зачем»? С тобой торговаться надо, за рубль удавишься. А нам перевозку субсидируют, и мы на экспорт отвезем», - говорит Евгений Разник.

Согласно отчету внешнего управляющего «Уссурийской птицефабрики», общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения первого собрания кредиторов, составляет 588,609 млн рублей, балансовая стоимость имущества – 714,584 млн рублей.

В отчете управляющего говорится, что «коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника, во весь исследованный период, предшествующий процедуре банкротства, имеют положительное значение. Имущество и доходы, достаточные для расчета с кредиторами, имеется, при условии временного моратория на расчеты с кредиторами. Введение процедуры конкурсного производства нецелесообразно».

КСТАТИ

Таиландская компания Charoen Pokphand Foods (CPF, входит в транснациональный конгломерат Charoen Pokphand Group) объявила, что рассматривает Приморский и Хабаровский края как место для строительства свиноводческого комплекса и птицефабрики по выращиванию бройлеров.

Поддержку инвестору готово оказать Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

CPF работает в России с сентября 2006 года, когда было организовано ООО «Чароен Покпанд Фудс (зарубежные инвестиции)». В 2009 году она запустила в Московской области (Луховицкий район) комбикормовый завод, который поставляет корма и за пределы региона. Кроме того, компания купила два животноводческих комплекса в Луховицком районе и реконструировала их в племенной свиноводческий репродуктор на 2,4 тыс. голов, и свиноводческий комплекс по откорму 20,8 тыс. голов. Компания заявляла о планах до 2020 года инвестировать более $2 млрд в различные проекты, связанные с сельским хозяйством на территории РФ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.