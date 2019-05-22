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Предпринимателям Приморья ищут защитника

22 Мая 2019, 14:43 | Приморье

Нового Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае определят по конкурсу

Полномочия действующего бизнес-омбудсмена Марины ШЕМИЛИНОЙ официально истекают лишь в начале сентября, но к этому моменту деловое сообщество Приморья, губернатор и депутаты Законодательного Собрания (традиционно уходит на каникулы в августе – прим. автора) уже должны либо продлить ее полномочия еще на пять лет, либо определиться с кандидатурой ее преемника.

В срок до 28 мая кандидата на должность краевого бизнес-омбудсмена могут выдвинуть деловые объединения, зарегистрированные и работающие на территории Приморского края не менее года. Каждое объединение может предложить только одного кандидата. Условия участия в конкурсе и требования к кандидатам размещены на сайте департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края. Главные из них – наличие гражданства РФ и высшего образования, возраст не менее 30 лет, проживание на территории Приморья, а также отсутствие неснятой или непогашенной судимости.

Добавим, что в мае 2014 года Приморский край стал одним из первых регионов России, где была официально учреждена должность бизнес-омбудсмена. 30 июля того же года Законодательное Собрание Приморья единогласно утвердило в качестве Уполномоченного по защите прав предпринимателей Марину Шемилину, уже занимавшую этот пост, но на общественных началах. Кандидатуру Шемилиной рекомендовал тогдашний губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и поддержали 15 из 16 предпринимательских объединений Приморья, направивших свои предложения по кандидатурам на должность бизнес-омбудсмена. Согласно краевому закону, Уполномоченный по защите прав предпринимателей может работать в этой должности не более двух сроков подряд, так что юридических препятствий для продолжения работы у Марины Шемилиной нет.

Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Шемилина  бизнес 



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